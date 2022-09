Føler seg lurt av kulturministeren: – Holdt for narr

Flere idrettsledere TV 2 har vært i kontakt med, har derfor rettet skarp kritikk mot kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

De mener hun har gitt desperate klubber falske forhåpninger i strømkrisen.

En av dem er René Gregor, styreleder i Ankerskogen Idrettshall på Hamar.

– Vi opplever at vi er holdt litt for narr, sier han til TV 2.

Fikk ikke betalingsutsettelse

Da Kulturdepartementet tidligere denne måneden kom med en oppfordring til strømleverandørene om å gi idrettslag betalingsutsettelser på strømregninger, trodde han at idrettslaget endelig kunne få et pusterom i en pågående krise.

Men da de kontaktet sin strømleverandør for å få den sårt trengte betalingsutsettelsen, fikk de et kontant nei til svar.

KAN MISTE TILBUDET: Tennisspilleren Sara Miranda Opedal og turneren Frida Bruun-Schjerve vil stå uten treningstilbud dersom hallen stenges. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Vi fikk klar tilbakemelding om at det var helt uaktuelt. Vi må betale regningen hver måned slik vi har gjort til nå, hvis ikke vil strømmen bli skrudd av, sier Gregor.

Lederen for idrettshallen til Hamar IL er ikke den eneste som har fått dette svaret fra strømleverandøren.

TV 2 har vært i kontakt med flere idrettslag, fra forskjellige steder i landet, som sier det samme.

– Vi opplevde et lite håp da vi så for oss at vi kunne få utsatt de store strømregningene, som vi ikke klarer å betale. Regningene vi må betale fremover tilsvarer årsbudsjettet i hallen - ganger to, sier Gregor.

Han føler seg lurt av kulturministerens uttalelser.

– Vi er en nasjon som stoler på politikerne våre. Det som blir sagt, tar vi til etterretning. Det gjorde vi i det tilfellet her, men det viste seg at dette ikke var en sannhet, sier Gregor, som nå risikerer å måtte stenge hallen.

Regjeringens svar

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har ikke vært tilgjengelig for intervju ettersom hun er på tjenestereise i utlandet.

Men statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Gry Haugsbakken, svarer på kritikken på ministerens vegne.

STEDFORTREDER: Statssekretær Gry Haugsbakken svarer på vegne av kulturminister Anette Trettebergstuen, som er på tjenestereise i utlandet. Foto: Ilja C. Hendel

– Det vi har sagt er at man først skal spørre strømselskapene. Pengene kommer jo, og vi vet jo heldigvis at flere av selskapene er positive til det. Det er det enkleste. Få en senere utbetalingsdato, så får dere pengene fra oss, så betaler dere, sier hun, og fortsetter:

– Men hvis det ikke går, ta kontakt med oss så skal vi fikse det. Det har vi jo sagt hele tiden. Det er litt for tidlig å si at det ikke går.

Strømleverandør reagerer

Men selv om regjeringen mener at flere strømleverandører har vært positive til å gi betalingsutsettelser, er det fortsatt flere som ikke er det.

Strømleverandørene kjøper strømmen de selger videre, og det fra et marked der prisene er blitt skyhøye.

Ifølge administrerende direktør i Energi Salg Norge, Espen Fjeld, sliter derfor flere strømleverandører også med økonomien.

Han reagerer derfor sterkt på at Kulturdepartementet oppfordret dem til å gi betalingsutsettelser.

– Det er ikke forankret med bransjen i det hele tatt, sier Fjeld.

REAGERER: Espen Fjeld i Energi Salg Norge mener det er helt umulig å følge regjeringens oppfordring. Foto: Robert Reinlund

– Om man har forhørt seg med noen stikkprøver hos noen andre strømleverandører, det kan godt være, men det er ikke forankret med bransjen i det hele tatt, fortsetter han.

Energi Salg Norge har gitt avslag på søknader om betalingsutsettelse til flere idrettslag- og organisasjoner.

Fjeld forteller at oppfordringen til Kulturdepartementet har skapt veldig stor frustrasjon blant lag og foreninger, som tror at betalingsutsettelser allerede er avklart.

– Vi har rett og slett ikke mulighet til å hjelpe dem.

Dette sier strømbransjen: – Helt umulig

Haugsbakken forklarer hvorfor de kom med en oppfordring til idrettslagene, uten å ha forankret det i strømbransjen, slik:

– Vi håper jo at alle er interessert i å bidra til at frivilligheten og idretten kan holde anleggene oppe, sier hun.

– Det hjelper ikke. Det er ingen strømleverandør som har mulighet til å gjøre dette, kanskje noen få, men som en generell ordning – helt umulig, sier Fjeld.

TURNER: Frida Bruun-Schjerve er en av rundt 1000 barn trener i Ankerskogen Idrettshall hver uke. Foto: Harald Chr. Eiken

Haugsbakken forteller til TV 2 at så langt har kun ett eller to idrettslag tatt kontakt med dem om hjelp.

Hun legger til at dersom en klubb ikke får utsettelse, skal departementet fikse det.

Men hvordan de skal fikse det, har hun ikke et klart svar på.

– Vi trenger å se litt på omfanget. Hvis det er snakk om få, ser vi på om vi kan finne fleksible løsninger for dem det gjelder. Dersom det gjelder alle, må vi finne en løsning som gjelder for alle.

Tårene presset på

Rene Gregor har jobbet dag og natt med å finne gode løsninger for turn- og tennisgruppa som daglig sørger for aktivitet i Ankerskogen idrettshall på Hamar.

Enøk-grep er tatt, temperaturen i hallen er justert ned og lysene skrus av i det sekundet folk forlater lokalet.

MÅ KANSKJE STENGE: Styreleder i Ankerskogen Idrettshall, Rene Gregor, frykter at de på et tidspunkt i høst på stenge hallen. Foto: Harald Chr. Eiken

Gregor savner dialog med og synlighet fra landets kulturminister.

– Vi gjør en stor samfunnsinnsats, men vi opplever at vi står alene, og nå står vi enda mer alene med et enormt ansvar og følelsen av å mislykkes, sier Gregor, mens han kjemper mot tårene.

Nå må Ankerskogen Idrettshall igjen håpe på en redningspakke, hvis ikke ser Rene Gregor for seg følgende scenario:

– For hver eneste dag som går nærmer vi oss et punkt der vi enten må stenge hallen, eller øke treningsavgiften til utøverne dramatisk.

– November er nok den siste måneden vi vil kunne klare det.