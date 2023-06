To raske scoringer fra Skottland i sluttminuttene sørget for et blytungt nederlag for det norske landslaget lørdag.

I den nyeste episoden av «B-Landslaget» forteller Kristian Thorstvedt om nedturen.

– Hvordan har du det nå?

– Det går greit akkurat nå. Jeg hadde det selvfølgelig tyngre for et par timer siden, men er oppe på hesten igjen nå, sier den offensive midtbanespilleren.



OPPE PÅ HESTEN IGJEN: Thorstvedt legger ikke skjul på at skuffelsen mot Skottland var stor, men ser fremover mot Kypros-kampen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Thorstvedt var en av de tre spillerne som kom inn i det 84. spilleminutt for å trygge norsk seier. 1-0-ledelsen glapp imidlertid for Ståle Solbakkens menn, og Thorstvedt setter ord på mareritt-minuttene.

– Man føler seg litt hjelpeløs på en måte, fordi ting skjer så fort.

– I ettertid sitter du og tenker: Er det noe jeg kunne ha gjort annerledes? Kunne jeg reagert på en annen måte? Du blir bare sittende som et stort spørsmålstegn, forteller Thorstvedt til TV 2.

Slik kommer Norge til EM

– Det er tungt

Etter tapet kan Norge trolig se langt etter en EM-billett gjennom den vanlige kvaliken. Kritiske blikk har dermed blitt rettet mot det norske landslaget og Ståle Solbakken.

På mandag sa Solbakken at de selv har skrudd opp forventningene og må leve med det.

Thorstvedt legger ikke skjul på at nederlaget har vært tungt å fordøye for gruppen.

– Det er selvfølgelig en enormt stor skuffelse. Både for oss, men ikke minst for det norske folk. Vi ønsker jo dette like mye som hele Norge. Det er utrolig tungt.

STOR NEDTUR: Norge tapte mot Skottland. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2



– Vi skal slå Kypros

Norge tar imot Kypros på Ullevaal tirsdag kveld. På spørsmål om Norge kjører et B-preget lag, kommer Thorstvedt med følgende spådom:

– Det får du spørre Ståle om, men jeg tipper hvis alle er klare, så stiller vi med det beste vi har, sier han.

Han tror Kypros-kampen representerer en god mulighet for et revansjelystent norsk landslag.

– Nå ligger vi bak på målforskjell og poeng. Kypros er lag vi skal slå, fastslår Thorstvedt.

