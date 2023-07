– Føler meg veldig trygg på at jeg har gode folk rundt meg

Det har stormet rundt Sivert Heltne Nilsen siden TV 2 torsdag meldte at svenske Elfsborg hadde lagt inn bud på Brann-kapteinen. Mye grunnet uttalelser fra hans agent og onkel, Geir Morten Nilsen.

Til Bergens Tidende er han søndag krystallklar om nevøens intensjoner. Det får Brann-fansen til å se rødt.

– Fortsetter dialogen med Brann som vi har opplevd den nå, har vi gitt signal om at vi ønsker at de skal slippe Sivert nå. Han ønsker ikke å spille i Brann om de ikke viser at de vil satse i årene som kommer, sier agenten til avisen.

Etter tapet mot Molde kommenterer Sivert Heltne Nilsen uttalelsene.

– Det er det som er da. Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg har et knallhardt fokus på å prestere på banen. De tingene som skjer rundt meg får jeg bruke minst mulig energi på.

LEDER: Brann-kaptein Heltne Nilsen kriget som vanlig mot Molde, på tross av støyen rundt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Også før kampen mot Molde ble Heltne Nilsen spurt om støyen rundt påvirket ham.

– Jeg føler meg veldig trygg på at jeg har gode folk rundt, som hjelper meg. Det gjør at jeg kan holde fokus her. Jeg har holdt hodet mitt i bobla, sa Heltne Nilsen.

– Bedre «in house», enn «out house»

Brann-trener Eirik Horneland mener det er «fair» at Heltne Nilsen bruker det lukrative kontraktstilbudet fra Elfsborg for å hente en ny avtale i Brann.

Han reagerer på det skal gjøres så offentlig.

SJEF: Brann-trener Eirik Horneland håper at Sivert Heltne Nilsen blir i klubben. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Sånne ting er bedre «in house», enn «out house». Spesielt på kampdag, sier Brann-trenernen.

– Påvirker det inngangen på kampen?

– Jeg tror at det å kommunisere sånne ting internt er en mye bedre løsning. Jeg tror at god dialog og kommunikasjon løser det bedre, svarer Horneland, som likevel ønsker å beholde kapteinen.

– Jeg håper han blir her. Jeg er helt sikker å at Sivert ønsker det, sier han.



– Gult kort av egne supportere

Tidligere Brann-spiller Yaw Amankwah synes Heltne Nilsen og agenten spiller et risikabelt spill, hvis målet er å få en lengre kontrakt med bedre betingelser i Brann.

Tatt i betraktning at kapteinen er 32 år gammel, og fortsatt har to år igjen av den nåværende avtalen med Brann.

– Han har fått et gult kort av Brann sine egne supportere. Jeg synes det er litt umusikalsk måten det hele blir fremstilt av agenten, sier Amankwah.

– Jeg synes det er merkelig. Og jeg synes ikke det henger på greip, når Sivert sier «vi må holde fokus»: Hva gjør det med troppen når agenten kommer med disse uttalelsene? spør eksperten.



Viking-kapteinen Zlatko Tripic synes også tidspunktet for uttalelsene er merkelig.

– Det setter er dårlig søkelys på Brann. De trenger ikke dette fokuset. Det er veldig vanskelig å vite hva som egentlig skjer, sier han

– Sivert er en vanvittig viktig spiller for Brann, og du hopper ikke i taket av et bud fra Elfsborg - hadde det vært en større klubb kunne det vært annerledes, mener Tripic.



– Helt uhørt

Heller ikke Brann-fansen er fornøyd med kapteinens oppførsel. De har en klar formening om hva de vil han skal gjøre.

– Vi forventer at Sivert dementerer agentens uttalelser. De må slutte å presse Brann i media. Måten de oppfører seg på er helt uhørt, sier leder i supporterklubben Bataljonen, Erlend Vågane.

I likhet med Amankwah mener han at Heltne Nilsen kommer dårlig ut.

– Hvis målet har vært å samle støtte blant supporterne for å få bedre betingelser i Brann, så har det mislykkes totalt, mener supporterlederen.

For en 32 åring med 2 år igjen av kontrakten syns jeg Team Sivert overspiller hånden sin. Brann bør syne bløffen ved å hente Solomon Owusu fra Odd, han kan spille både stopper eller anker om Sivert drar.



Call the bluff Jimmi! — yiaman (@yiaman) July 9, 2023

Amankwah er spent på hvordan Brann håndterer saken.

– Jeg tror det er viktig for Brann som en storklubb å sende ut et signal om at de ikke kan presses på denne måten, sier han.

– Elfsborg er ikke noen gigantklubb i Europa. De er en god svensk klubb, som kjemper i toppen av tabellen der. Men det gjør Brann også, sier TV 2s fotballekspert.