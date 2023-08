– Føler jeg blir litt motarbeidet

– Narve sier han føler seg motarbeidet av friidrettsforbundet, har dere det?

– Nei, det har vi ikke, men jeg kan forstå hans følelse av det all den tid Gjert ikke fikk personlig trenerakkreditering, svarer Erlend Slokvik, sportssjef i friidrettsforbundet.

Friidretts-VM i Budapest nærmer seg, men det sportslige er ikke den heteste snakkisen.

Pressekontakt under VM, Øystein Jarlsbo, opplyste at Narve Gilje Nordås og Per Svela kun ville snakke om det sportslige, mesterskapet og forventningene – ikke «noe annet».

Likevel var det han og trener Gjert Ingebrigtsens opplegg som ble et tema.

Gjert Ingebrigtsen har nemlig ikke fått akkreditering til VM, selv om han er treneren til Narve Gilje Nordås. Per Svela får derimot være med Nordås på indre bane.

Verken Nordås eller Ingebrigtsen skal bo sammen med resten av den norske troppen, og har fikset eget overnattingssted.

– Det er ikke en elefant i rommet

– Ikke tatt på alvor

Gilje Nordås hevder bråket ikke har preget ham.

– Ser ikke ut slik ut på trening, og vi har forberedt oss slik vi skal. Vi har senkede skuldre, sier Gilje Nordås.



– Det var ikke en optimal løsning, men slik det ble så er det den beste løsningen. Det er kjipt, men jeg kan ikke gjøre noe med det, sier han.



– Føler du at du blir tatt på alvor av friidrettsforbundet?

– Både og. Jeg føler jeg blir tatt på alvor og de tilrettelegger slik de kan med de rammene, men når du får det opp i tillegg føler du kanskje blir litt motarbeidet. Man blir tatt på alvor, samtidig som noe holder igjen.

– Hvorfor ikke si det?

Han sier han fikk forklart at det var en totalvurdering bak at han ikke bor med landslaget.



– Den liker jeg godt, klassisk politiker-formulering. Det blir litt vagt, så det er vanskelig å si hva det handler om.



Selv sier Gilje Nordås at «alle» vet hva det handler om.

– Alle i Norge vet det og snakker om det, det er ikke en elefant i rommet. Hvorfor ikke si det rett ut til meg og media.

Ingebrigtsen dukker ikke opp på pressetreffet i Budapest, men Gilje Nordås var rolig i forhold til at Gjert ikke fikk trener-akkreditering.

Per Svela, som deltok, mener Nordås er urettferdig behandlet.

– Det er helt klart. Det påvirker ikke noe i direkte grad annet enn at det er urettferdig på et svært tynt grunnlag, sier Svela.



Han fikk også spørsmål om forholdet til Jakob Ingebrigtsen.

– Det er ikke-eksisterende. Slik er det.



INGEN ADGANG; Gjert Ingebrigtsen må kjøpe egen billett til friidretts-VM. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Han skal definitivt løpe 1500 meter, og ser an nærmere om det blir 5000 meter også.

Gjert Ingebrigtsen sa til TV 2 onsdag at de skal bo for seg selv under VM.

– Vi har en plass vi kan bo sammen. Jeg har flere plasser jeg kan velge å bo. Det trenger ikke bety noe for Narve. Han tilbringer mye mer tid med Per Svela enn med meg. Da har han én person han er trygg på, en å bo med, og en å trene med, sa Ingebrigtsen til TV 2 onsdag.



Etter at Gjert Ingebrigtsen ikke lenger var treneren til sønnene, tok han over treneransvaret for Gilje Nordås.