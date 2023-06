– Føler ikke det er trygt for funksjonsnedsatte i Oslo

For andre gang på få måneder har Jesper Saltvik Pedersen opplevd innbrudd i bilen sin.

– Første gang det skjedde, ble jeg sjokkert og syntes det var litt skummelt. Nå er jeg mest bare oppgitt, og føler jeg må ta det med litt humor, sier para-alpinisten Jesper Saltvik Pedersen til TV 2.



Det er nemlig andre gang i år at noen har brutt seg inn i bilen hans for å stjele handikapbeviset hans.

Denne gangen midt på lyse dagen.

– Jeg føler ikke lenger at det er trygt for funksjonsnedsatte i Oslo å ha bil, sier Pedersen.



KNUST: Slik så bilen ut etter at HC-beviset ble stjålet. Foto: Jesper Saltvik Pedersen

– Går for 5000 kroner



Sist han opplevde innbrudd, hadde det samme skjedd i to andre biler i samme gate.

Ifølge Pedersen er det et utbredt problem i hovedstaden.

– En parkeringsvakt fortalte meg at slike bevis selges for 5000 kroner, sier Pedersen.



Han mener det er mange som kjører rundt med HC-bevis de har kjøpt på svartebørsen.

VM-GULL: Saltvik Pedersen er en medaljegrossist i paraalpint. Foto: Norges Skiforbund/Lemos Media

Pedersen har fem OL-gull i paraalpint, og ble nylig VM-konge med fire gull under mesterskapet i Spania.

På Idrettsgallaen tidligere i år ble han kåret til årets mannlige parautøver. I tillegg var han nominert i prestisjekategorien Årets navn.

Bevisst på hvor han parkerer

Nå må Pedersen nok en gang levere bilen på verksted og anmelde innbruddet til politiet.

Å få utstedt et midlertidig bevis kan ta opp mot 14 dager.

Sist gang fikk han beskjed om å «parkere på vanlige plasser så lenge».



PARKERT: Sånn som dette sto bilen. Foto: Jesper Saltvik Pedersen

– Det er viktig for meg, fordi jeg trenger ekstra plass for å komme meg inn og ut av bilen. Det har mye å si for hverdagen min.



Etter det første innbruddet ble idrettsutøveren bevisst på hvor han parkerer. Han trodde plassen han sto på denne gangen skulle være trygg.

– Det er ganske uholdbart, fortviler Saltvik Pedersen.

Han mener man burde få til en digital løsning knyttet til registreringsnummeret på bilen som kan erstatte lappene.



– Jeg har dessverre ikke tro på at det blir gjort med det første, sier han.