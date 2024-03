Født med forventninger: – Folk visste hvem jeg var

Høsten 2023 kom Emil Frederiksen inn som et friskt pust i det som ellers var en grå Rosenborg-sesong.

Allerede fra fødselen av var veien til den danske 23-åringen mer eller mindre forutbestemt for gutten med etternavnet «alle» i dansk fotball har et forhold til.

– Jeg har aldri følt et press, men folk visste hvem jeg var fordi jeg hadde den faren jeg hadde. Han scoret mange mål og hvis jeg ikke scoret mål så var det litt sånn «Kom igjen. Din far har scoret mange mål, du bør gjøre det samme», sier Emil Frederiksen til TV 2.



Denne sesongen begynner han for alvor jobben med å leve opp til navnet.



I et stort intervju med TV 2 åpner RBKs kantspiller opp om forventningene i oppveksten i Danmark, valget han tok som 16-åring og sitt forhold til den norske landslagskapteinen Martin Ødegaard.

Ny, dansk suksess?

«Stille og rolig». Det er slik Frederiksen beskriver seg selv og det er også sånn han blir beskrevet av sine lagkamerater på Lerkendal.



– Dette kan jeg godt like, sier han og smiler når han ankommer Kuhaugen i Trondheim – et utkikkspunkt som gir et godt overblikk over trønder-hovedstaden.



Iført UGG-tøfler skal han nå gå i fotsporene landsmenn som Mike Jensen, Casper Tengstedt og Carlo Holse har tråkket opp før ham.

BESTEKOMPIS: Emil Frederiksen og Casper Tengstedt har kjent hverandre siden barndommen og har fortsatt kontakt daglig. Foto: Privat

– Ja, man håper selvfølgelig at man kan gjøre det bra. Man blir selvfølgelig inspirert når ens beste kompis har gjort det så bra i samme klubb. Jeg vet at det er høye forventninger med tanke på det Casper leverte, men jeg er en annen type spiller. Jeg har respekt for det han gjorde og jeg håper at jeg kan gjøre noe av det samme, sier Frederiksen.

Hans første høst på Lerkendal ble av det tunge slaget. Allikevel var Frederiksen et av få lyspunkter i en mørk Rosenborg-sesong som endte med 9. plass i 2023.

TUNG HØST: De første månedene i RBK-drakt ble av det tunge slaget for Emil Frederiksen. Foto: Ole Martin Wold

– Det er alltid vanskelig, men som spiller håper man at man kan levere gode prestasjoner og bidra til å snu det. Men det ble gjort klart fra Micke Dorsin og dem da jeg kom at klubben var i en mindre god sesong. Vi skulle prøve å gjøre det beste ut av det og se frem mot neste sesong. Nå er det helt andre mål enn det vi presterte i fjor, forsikrer dansken.

– Har vært helt vilt viktig

Helt siden tidlig oppveksten hjemme i Viborg har Frederiksen hatt store forventninger knyttet til sitt navn.

Sånn blir det når pappa heter Søren Frederiksen. Med 139 mål i Superligaen er han nummer to på lista over tidenes målscorere i den danske toppdivisjonen.

AVSLAPPET HERREMANN: Frederiksen ankommer et av Trondheims mest populære utkikkspunkter kun iført tøfler. Det passer godt til «stille og rolig»-beskrivelsen han har av seg selv. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg vil si det er en fordel med tanke på at man kan snakke med ham om alt fordi han selv har vært i det. Han vet hva det handler om, både når det går bra og når det ikke går bra. Han vet hva man skal gjøre og ikke, og hvordan man skal håndtere ting hvis det går opp og ned. På den måten er det en fordel, sier han og legger til:

– Jeg snakker med han mye både før og etter kamp, og han gir meg feedback på hva som har vært bra og mindre bra. På den måten nyter jeg av det og jeg er glad for det.

Sammen med pappa har Frederiksen tilbrakt utallige timer, både i hagen og på fotballbanen.

Det er nok også mye av grunnen til at 23-åringen er der han er i dag.

MÅLTEFT: Som sin far, har også Emil nese for mål. I fjor ble det to scoringer og tre målgivende pasninger på tolv kamper for dansken. Foto: Christoffer Andersen

– Han har vært helt vilt viktig. Det var mye egentrening da jeg var mindre, for han visste at jeg ville det. Vi var ute i hagen og vi var på anlegget som lå like ved der vi bodde. De trenerne jeg har hatt har selvfølgelig også vært viktig, men den ekstratreningen han har gjort med meg er jeg veldig glad for nå, sier Frederiksen.

Til Nederland som 16-åring

Han var sett på som et stort talent allerede fra barndommen av.

Som 16-åring forlot han trygge rammer i Viborgs ungdomslag, til fordel for Nederland og Heerenveen.

TIDLIG UT: Allerede som 16-åring forlot Frederiksen trygge omgivelser i Danmark til fordel for proffdrømmen i Heerenveen. Foto: Beate Oma Dahle

– Jeg var veldig glad for at jeg fikk den muligheten. Det var utrolig hardt i starten, det å skulle reise ut som 16-åring og klare alt på egen hånd. Både det å lage mat og holde styr på hverdagen. Men jeg er glad for at jeg gjorde det og jeg vil si at det er noe som har gagnet meg.

Men Rosenborg-kanten innrømmer at det tidvis var tøffe forhold i den nederlandske toppklubben.

KONKURRANSE: Hverdagen i Heerenveen var ikke lik den Frederiksen var vant til. Etter 3,5 år i Nederland returnerte Danmark og Sønderjyske. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det var litt sånn at de andre på laget i visste godt at jeg kom inn, og det var jo en jeg skulle ta plassen fra. Det ble raskt sånn at jeg ikke ble helt bestekompis med han som spilte på i posisjon. På den måten var miljøet mye mer preget av konkurranse enn det jeg var vant til. Jeg var ung og for meg var det viktigste å ha det artig, men i Nederland merket jeg at miljøet var litt annerledes og litt mer preget av konkurranse.

Ødegaard-forhold

En som ble mer venn enn konkurrent i løpet av Frederiksens opphold i Heerenveen var imidlertid Martin Ødegaard.

Norges landslagskaptein var utlånt fra Real Madrid på det tidspunktet dansken kom til klubben.

– Man visste jo godt hvem Ødegaard var den gangen. På den måten var det stor respekt for han, men han var en ganske alminnelig fyr sånn som jeg kjente han. Han ville bare trene, bli bedre og ha det artig. Det er også derfor han er der han er i dag, sier Frederiksen.



HAR FORTSATT KONTAKT: Martin Ødegaard og Emil Frederiksen var lagkamerater i Heerenveen. De to holder fortsatt kontakten den dag i dag. Foto: Michael Kooren

Selv fant han mye inspirasjon i drammenserens.

– Det er jo kult å ha spilt med han. Han viser at det krever hardt arbeid, det gjorde han også den gangen. Han var utrolig seriøs. Han visste hva han ville og han var meget målrettet. Det er noe man virkelig kunne lære av og det likte jeg.

– Har dere fortsatt kontakt i dag?

– Jeg har litt kontakt med han. Vi skriver litt noen ganger, men det er ikke så mye. Han har en travel hverdag i Arsenal, tror jeg, humrer Frederiksen.

Trekker frem konkurrent

Selv er dansken mest opptatt av sin egen hverdag i Rosenborg. Nå vil han finne tilbake til formen han hadde for Sønderjyske forrige sesong – der han ble kåret til årets profil før han dro videre til Trondheim i august.

– Det var mitt beste år som fotballspiller. Jeg hadde det sinnssykt godt på banen, men jeg hadde også veldig gode kompiser utenfor banen, som jeg fortsatt snakker mye med den dag i dag. Det var et veldig godt år.

I sitt siste år i Danmark ble han med sine 16 fulltreffere toppscorer på dansk nivå to.

MÅL OG MÅLGIVENDE: Det er det den venstrebeinte kantspilleren har planer om å bidra med på Lerkendal kommende sesong. Foto: Per-Atle Karlsen

Nå vil han bevise at han kan utgjøre en forskjell også på Lerkendal.

– Jeg har et mål om å spille hver helg, score noen mål og ha noen flere målgivende enn det jeg hadde i fjor. Jeg vil vise noe av det samme som jeg gjorde i fjor, men mest av alt håper jeg at laget presterer bra. Jeg håper vi ser et sterkt Rosenborg-lag i 2024, sier han.

Den ydmyke mannen fra Viborg peker imidlertid på en annen kar fra det yndige land da han får spørsmål om hvem som blir årets beste spiller i Eliteserien med dansk pass.

IMPONERER: Albert Grønbæk har gjort sine saker svært godt i Bodø/Glimt. Frederiksen spår at landsmannen vil fortsette med det også i 2024. Foto: Carina Johansen

– Det er godt spørsmål. Akkurat nå tror jeg de fleste vil si Albert Grønbæk. Han gjorde det veldig godt i fjor og jeg det er nok fortsatt høye forventninger til han nå. Jeg vil nok tro at de fleste tipper han. Men jeg håper også at det er andre dansker som melder seg på, avslutter han med et glimt i øyet.