Fnyser av «stakkarslig» rival: – Hårsårt

Ordkrigen mellom verdensmester Josh Kerr og familien Ingebrigtsen fortsetter. Etter at briten stemplet Jakob Ingebrigtsen som «respektløs», slår nå Henrik Ingebrigtsen tilbake på vegne av lillebroren.

– Jeg syns det er litt stakkarslig å gå rett på det at «å, det er respektløst», sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.



«HÅRSÅRT»: Henrik Ingebrigtsen konkurrerer i 5000 meter under VM i friidrett 2023 på National Athletics Center i Budapest, Ungarn. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle

– På en høy hest

Han kommer med klar beskjed om hva han syntes om å Kerr-uttalelsene.

– Det er litt hårsårt, syns jeg, at han sitter litt på en høy hest. Men det blir fort sånn. Det letteste forsvaret er bare sånn «å, det var frekt», sier Henrik Ingebrigtsen.

Det som fikk Kerr til å reagere var at Jakob Ingebrigtsens svar på spørsmål fra en britisk journalist etter sitt eget VM-gull på 5000 meter.

– Respektløs

Nordmannen ble spurt om han kom til å prøve å få revansj mot overmannen på 1500-meterfinalen, skotske Josh Kerr.

– Nei, han var bare nestemann. Hvis jeg ikke hadde løpt finalen, så ville han sannsynligvis vunnet. Det er slik jeg ser løpet. Det er klart at hvis du snubler eller faller, så kommer noen til å vinne løpet, og han var bare den neste fyren, er Ingebrigtsen sitert på.

Det fikk Kerr til å reagere.

– Jeg vet at han ønsket 1500-gullet og feltet i 5000-finalen så ikke ut til å skjønne at han hadde løpt tre runder og ønsket å bremse farten av en eller annen grunn. Han kan være respektløs, det går fint, men det er jeg som har VM-gullet og det er jeg som kommer til å være verdensmester de to neste årene uavhengig av hans kommentarer.