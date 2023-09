Flyttet etter kjærligheten: – Beste sommeren noen gang

Før sommeren kunne skiskytter Vetle Sjåstad Christiansen fortelle til TV 2 at han var blitt singel. Nå noen måneder senere er derimot situasjonen noe lystigere.

– Jeg har vel lagt ut noen bilder på Instagram som er ganske avslørende. Men det er jo ei jente da, som jeg kjenner godt fra før av, smiler 31-åringen lurt.

Skiskytteren og kjæresten over flere år, Ingvil Ahlsand, har nemlig funnet tilbake til hverandre.

– Man funker jo aldri bedre enn sånn man har det i livet ellers. Etter mye avstand over lang tid så møttes vi igjen i sommer. Vi, eller kanskje spesielt jeg da, har vel funnet ut at det går an å løse livet litt annerledes, forteller Christiansen.



Flyttet fra Oslo

Og med den innstillingen så pakket 31-åringen flyttelasset og vendte snuten mot Trondheim hvor kjæresten tar en mastergrad.

– Når jeg bestemmer meg for noe, så gjør jeg det nærmest på dagen. Nå har jeg altså leid meg en leilighet i Trondheim i høst, og blir der og trener som bare rakkeren, ler Christiansen før han fortsetter litt mer alvorlig:

– Det å gjøre alt riktig for å prestere best mulig … det er sjeldent det er det beste alltid. Man må få med seg andre deler av livet også.

Dermed er treningshverdagen i hovedstaden med lagkompisene byttet ut med våt trøndermyr og langrennsutøvere.

– Gutta på laget er litt bitre for at jeg mister noen hardøkter i Holmenkollen, for nå skal jeg bare trene i Granåsen, sammen med langrennsløpere som Didrik Tønseth og Emil Iversen. Jeg spøker litt og sier jeg trener meg opp til teamsprinten i VM i Granåsen 2025, gliser skiskytteren.

PÅ PLASS I NY BY: Vetle Sjåstad Christiansen ser lyst på ny treningshverdag i Trondheim Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Tidenes oppkjøring

Men det er ikke bare på privaten at det fungerer godt for skiskytteren i disse dager. Godt ut i sesongoppkjøring viser også Sjåstad Christiansen gode tendenser på treningsfeltet.

– Det har vært veldig bra. Jeg bruker jo å være god på sommeren, men de siste årene har jeg blitt bedre fysisk – og det har virkelig toppet seg i år, forteller Geilo-mannen.



– Det er egentlig litt overraskende, for jeg har trent betydelig mindre harde økter i år kontra tidligere. Jeg har bare trent jevnt og godt, fulgt Egil Kristiansens (landslagstrener) opplegg slavisk – og det ser ut til å funke veldig godt. Når man har trent jevnt og hardt i flere år, så viser det seg at man etter hvert ikke trenger å gjøre like mye for å oppnå resultater.

Og for å underbygge påstanden om det fysiske løftet han selv kjenner på i årets oppkjøring, så viser også testresultatene at Sjåstad Christiansen er i god rute før årets sesong.

– Jeg har jo perset på alle testene vi har kjørt gjennom året, og det uten egentlig å ha gjort noe spesielt for det. Det er fort den beste sommersesongen jeg har hatt. Så vinteren den blir bra, så gjenstår det å se hvor bra den blir, smiler 31-åringen lurt.

– Helt rå

Store forhåpninger er det også å spore blant lagkompisene som følger Christiansen tett på trening.

– Han har sett helt rå ut til nå. Formen han viser i sommer er noe av det beste jeg har sett av han. Det må nok være nyforelskelsen som har slått ut for fullt, sier lagkamerat Filip Fjeld Andersen flirende.

LOVER GODT: Vetle Sjåstad Christiansen håper på flere smil i vinteren som kommer. Foto: Marte Christensen / TV2

Også Johannes Dale kaster seg på bølgen av skryt i retning Christiansen.

– Han er god nå altså. Han bruker jo være sterk på denne tiden av året, men han kan fort bli en hard nøtt å knekke denne vinteren.