Forbannede Facebookbrukere forlater tjenesten etter krav om betaling for å unngå sporing.

Denne måneden må brukere av Facebook og Instagram velge mellom å tillate persontilpassete annonser eller betale 149 kroner måneden for å slippe.

Etter at TV 2 skrev at Datatilsynet og digitaliseringsminister Karianne Tung refser Metas forsøk på å innhente samtykke etter tre måneder med dagbøter, utfordret Jorun Martinsen (53) oss til å følge opp hva brukerne gjør.



Hun har vært på Facebook siden tjenesten ble lansert i Norge i 2006.

– Når først Norge, og så EU, sier Meta opererer i strid med personvernreglene, så viser de i praksis fingeren til hele Europa. Dette er nok et eksempel på amerikansk arroganse.

Reagerer på ultimatum

Nå forlater flere brukere Facebook.

Trine Simmenes (50) ble så provosert at hun i frustrasjon skrev «FY FAEN» over betalingsforslaget, før hun slettet sin profil.

– Jeg ble irritert da jeg fikk forespørselen, og deaktiverte kontoen. Plutselig ble det satt et ultimatum og jeg kom ikke videre på Facebook og det provoserer meg.

Både Simmenes og Martinsen slettet profilene sine i går kveld.

– Da kravet kom og jeg måtte velge mellom abonnement eller å offentlig godkjenne annonser var det nok!

Martinsen sier flere av vennene ble lei seg:

– De synes det var trist at jeg ikke lenger deler naturopplevelser fra turene våre. De har satt pris på det.

Nå vil hun heller sende sende bilder direkte til nære venner.



Instagram hadde hun allerede slettet før betalingsforespørselen.

– I hovedsak på grunn av algoritmene; de er uforutsigbare, skal gjøre deg nysgjerrig på feedback, og blir en tidstyv.

Nå vil hun heller ringe, tekste eller sende epost, og bruke Finn når hun skal selge brukt. Tidligere forsøk på å kutte ut Facebook har vært krevende:

- Før har jeg måtte bite i det sure eplet for å følge med på barnas aktiviteter eller bedrifter som ikke har hjemmeside, men nå tenker jeg det er for godt!

– Viktig del av dagliglivet

Simmenes er mer usikker på om hun klarer seg uten Facebook.

– Det vil vise seg. Du har jo hele livet ditt der inne, og mange slags minner. Jeg kommer til å savne å dele video av meg og sauene, ler hun og viser video med omsorg for våte lam på Helle i Vaksdal;



– Jeg får veldig mange tilbakemeldinger på at folk setter pris på det jeg deler.

Hun vil også savne å følge med på, og holde kontakten med andre.

–Det er litt deilig å være vekke fra Facebook, men det er en viktig del av dagliglivet for kontakt med andre, dele tanker og kommunisere med andre.

Fascinert over motstand

Teknologirådgiver Torgeir Waterhouse i Otte sier han er fascinert over motstanden mot Facebook sin betalingsløsning.

– Både Datatilsynet og Forbrukerrådet har tidligere sagt at Facebook bør tilby en betalingsløsning, slik at folk kan velge om de vil betale med penger eller informasjonen sin.

Waterhouse minner om at mange digitale tjenester krever betaling for reklamefri bruk, eksempelvis YouTube, nettaviser og også TV 2.

– Det store spørsmålet er heller lovligheten av Meta sin løsning. Dersom den tradisjonelle, reklamefrie versjonen med innsamling av data ikke er lovlig, så blir det ikke mer lovlig bare fordi man krever penger for det, sier Waterhouse.

Nå som Facebook krever samtykke fra alle som ønsker å bruke gratisversjonen, tror IKT-eksperten at folk blir mer bevisste på hva de faktisk gir Facebook lov til.

– Jeg er ikke kjent med at de har endret vilkårene, så mye blir nok som før. Det som er annerledes nå, er at siden man aktivt har samtykket, kan man også trekke dette tilbake.

Kaller det tull

Mange har kanskje sett Facebook-venner poste en forhåndslaget tekst om at man trekker tilbake samtykket, og nekter Meta å bruke bilder og informasjon.

Denne metoden er ikke rett medisin, sier Waterhouse.

– Nei, dette er bare tull. Her er det nok noen som har blitt lurt til å tro at det hjelper.

Kommunikasjonsansvarlig i Meta, Matt Pollard, sier selskapet ikke vil opplyse om hvor mange som abonnerer, tillater sporing eller nå forlater tjenestene Facebook, Instagram og WhatsApp.



Forvirring

Marius Rødsand i slettmeg.no sier de merker økt pågang av folk som er forvirret over den nye betalingsløsningen til Facebook.

– Flere er usikre på om de kan fortsette å bruke Facebook og Instagram uten å betale. Samtidig er det mange som sier de ikke forstår forskjellen på de to alternativene Meta presenterer. Mange skjønner ikke omfanget av hva dataene deres blir brukt til, sier Rødsand.

Rødsand sier de i likhet med Datatilsynet er skeptiske til at Meta har satt en pris på personvernet.

– For de som nå vurderer å slette Facebook – hva er det beste de kan gjøre?

– Meta og Facebook gir deg muligheten til å midlertidig deaktivere eller permanent slette kontoen, men vi vet ikke hvor mye eller hvor lenge de beholder dataene som har blitt samlet inn.

Rødsand sier Meta har mulighet til å bruke dataene dine til forbedring av sine tjenester selv om du melder deg ut.

Martinsen sier det tok tid å få lenken med informasjonskapsler etter at hun søkte personvern i innstillinger på Facebook.

– Jeg valgte å legge ut beskjed i går ettermiddag at jeg i løpet av kvelden logget av.