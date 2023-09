Flydrama for Ruud – måtte snu i lufta

SEIG REISE: Casper Ruud og 272 andre passasjerer fikk beskjed om at flyet som skulle frakte dem fra Frankfurt til Vancouver måtte snu da flyet nesten hadde kommet seg til Island. Her fra et intervju med TV 2 forrige uke. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Casper Ruud er nå på plass i Vancouver i Canada for å spille Laver Cup. Ankomsten ble imidlertid utsatt en god stund etter et uvanlig problem på flyet.

Det er duket for Laver Cup igjen. Turneringen som serverte det svært følelsesladde øyeblikket i fjor da Roger Federer spilte sin siste tenniskamp i karrieren. Det i tospann med hans største rival og venn i tennissirkuset Rafael Nadal.

Men i år var det ikke like enkelt for Casper Ruud å komme seg til turneringen. Ikke bare at den i år var flyttet fra London til Vancouver, men det dukket også opp uforutsette problemer på ferden.

TV 2 forsøkte onsdag å komme i kontakt med Christian Ruud for et intervju i forkant av Laver Cup. Lokal tid i Vancouver var 05.30 da vi fikk svar om at det kunne la seg gjøre.

– Morgenfugl til de grader?

– Det er dette med tidsforskjellen da … Og så ble det en kronglete reise. Flyet var i luften i et par timer og så måtte det plutselig snu. Det var visstnok på grunn av en spesiell lukt i cockpit, sier Christian Ruud til TV 2.

180 GRADER: Flyet som fraktet Casper Ruud snudde rett før det nådde Island. Foto: Skjermdump/Flightradar24.

Flyselskapet har selv kommentert hendelsen i sine kanaler, hvor de bekrefter at de måtte snu på grunn av «en spesiell stank» i cockpit.

Årsaken til den spesielle lukten er fortsatt ukjent.

Til tross for at ankomsten da ble et døgn senere enn planlagt, sier pappa Ruud at sønnen er klar for å kjempe om Europas ære i Laver Cup. Der møtes nemlig Team Europe (ledet av Björn Borg) og Team World (ledet av John McEnroe).

– Det er en skikkelig lagfølelse i denne turneringen. Casper synes det er veldig gøy. Federer er her også i år, og det gir selvsagt inspirasjon. Casper vil alltid si ja til å spille Laver Cup, sier Christian Ruud.

For det er et poeng i år. Sammenligner man laget til Team Europe i år og i fjor er det to forskjellige verdener.

I fjor var Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray og Stefanos Tsitsipas lagkameratene til den norske tennisstjernen. I år er det Andrej Rubljov, Hubert Hurkacz, Alejandro Davidovich Fokina, Arthur Fils og Gaël Monfils han skal kjempe med.

Det skal imidlertid nevnes at både Tsitsipas og danske Holger Rune måtte trekke seg etter å egentlig ha takket ja til å være med på grunn av skader.

– Ulempen i år er at Asia-turneringene kommer rett etterpå. Det har vært en lang sesong, og den tidsforskjellen er kraftig. Hadde Laver Cup vært i Asia, så hadde ting kanskje sett litt annerledes ut.

– Hva tenker dere om å reise til Asia rett etter dette for å kjempe om viktige poeng da?

– Vi må vel være ærlig å si at den første turneringen kan bli litt vanskelig. Men det kommer flere store turneringer. Det kan også hende at vi reiser herfra med masse selvtillit. Reisingen biter på, men det finnes ingen fasit her. Noen ganger kan man komme mange dager i forkant, og så ryke i første runde.