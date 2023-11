Flugstad Østberg får startnekt igjen

Det skriver Skiforbundet i en pressemelding.

– Situasjonen per i dag er at Ingvild dessverre ikke oppfyller de forutsetninger som ligger til grunn for godkjent helseattest, og kan dermed ikke stille til start i skirenn, sier landslagslege Ove Feragen.

Han utdyper til TV 2:

– Ingvild har det etter forholdene bra, men tar dette svært tungt. Hun har lagt ned en solid innsats. Vi har jobbet veldig tett med henne, i forhold til dette med matinntaket, sier Feragen.



Selv forteller Flugtstad Østberg at hun setter høye krav til seg selv.

Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Jeg søker hele tiden utvikling for å kunne kjempe om de gjeveste plasseringene og medaljene, samtidig som jeg ønsker å ta vare på egen helse, sier hun i pressemeldingen.

Flugstad Østberg fortsetter:

– Jeg har lagt ned en enorm jobb, med godt støtteapparat rundt meg, men per dags dato er dessverre ikke alle parametere gode nok for å få godkjent helseattest. Balansen mellom trening og ernæring har ikke vært god nok, sier 33-åringen videre.

«Ingvild ønsker å være åpen om sin situasjon med håp om at det kan hjelpe andre i lignende situasjoner», opplyser Skiforbundet.

Flugstad Østberg har hatt problemer med ernæring tidligere.

– Hun ønsker å være åpen rundt det. Hun ønsket å følge fjorårets oppskrift, så ser man at man i november i år, ikke er der man var november i fjor. Det er veldig synd, sier Feragen.

– Hvorfor klarer man ikke å være på samme sted i år som i fjor?

– Det er jo vanskelig å gi et eksakt svar på. Det er kanskje noe Ingvild er nødt til å svare på.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad beskriver situasjonen som kjip.

– Først og fremst er det trist at hun ikke har funnet helt ut av denne utfordringen, som gjør at hun til stadighet havner på feil side av det som kanskje oppleves som en knivsegg. Det viktigste er at hun finner ut av dette, både på kort og lang sikt, sier Skinstad.

– På kort sikt er hun helt avhengig av å finne tilbake til denne balansen for i det hele tatt å få gå skirenn, men også for å kunne prestere på nivået vi tidsvis så i forrige sesong. På lang sikt er dette viktig også i et helseperspektiv, og det er tross alt det viktigste, fortsetter han.

Østberg gjorde comeback etter langvarige helseplager under verdenscupåpningen i Ruka 27. november i 2021. Det var hennes første konkurranse på 636 dager, ifølge NTB.

Rett etterpå fikk hun igjen startnekt grunnet helseutfordringer. Sist sesong var hun utenfor landslaget for første gang på 14 år, men var med på det norske stafettlaget som tok VM-gull i Planica.

Tidligere mandag fortalte lagvenninne Helene Fossesholm at hun tar en pause på ubestemt tid.

– Høsten ble ikke helt som jeg hadde trodd eller håpet, den har dessverre vært litt tung. Jeg har derfor måttet ta en fot i bakken, og et lite steg tilbake, skriver Fossesholm i et innlegg på Instagram.



Verdenscupen i Ruka starter 24. november. Den nasjonale åpningen på Beitostølen kommer til helgen.