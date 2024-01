Flirer av ekspertens uttalelser: – Må roe seg ned

Bodø/Glimt og Molde er i vinden om dagen. De store gullfavorittene for Eliteseriens kommende sesong har begge brukt lommeboken godt denne vinteren.

Inn dørene på Aspmyra har blant andre Håkon Evjen og Jens Petter Hauge returnert til Nordlands-klubben. Albert Grønbæk forlenget nylig sin kontrakt med de gule og svarte til 2028. Med på laget har han fått med seg landsmann Kasper Høgh fra Stabæk, og Jostein Gundersen fra Tromsø.

På Vestlandet har Molde hentet hjem Mats Møller Dæhli i tillegg til signeringene av Alwande Roaldsøy og Sondre Granaas.

– Våpenkappløp

TV 2s Eliteserie-ekspert Yaw Amankwah mener forberedelsene til sesongen er et kappløp, der Molde må holde følge med Kjetil Knutsen og co.

– Dette er et våpenkappløp. Molde må nå ut på markedet og vise at de mener alvor og er klare til å ta opp kampen med Glimt. Det Glimt holder på med akkurat nå er en egen idrett, sier han til TV 2.

EKSPERT: Yaw Amankwah er imponert over Glimt. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Amankwah skryter også hemningsløst av Glimt-troppen.

– Jeg håper de har god plass i garderoben der oppe i Glimt, fordi det begynner å bli fullt. De har den bredeste troppen jeg har vært vitne til i Eliteserien, med stjerner både på banen og benken.

– De setter en helt ny standard, slik som Molde har gjort i alle år. Men nå er det Glimt som er i førersetet, sier han.

Alarmen må gå i Molde

Etter en skuffende sesong i fjorårets eliteserie, endte Molde til slutt hele 19 poeng bak gullvinnerne i Bodø.

Til tross for et revansjerende NM-gull på tampen av året, mener likevel Amankwah at varsellampen burde begynne å blinke i rosenes by.

– Bodø/Glimt mobiliserer helt massivt. Molde per dags dato henger litt etter, og akkurat det gjør at det bør blinke litt varsellamper i rosenes by.

– Hvis Molde har lyst til å slå like grusomt tilbake som det de gjorde i 2022, etter at Glimt tok gullet i 2021, så er de nødt til å komme seg på markedet og handle.

Eliteserie-eksperten trekker frem spissplass og stopperplass som to posisjoner Molde burde forsterke før sesongstart.

– Jeg tror Molde bør se etter en storsignering på spiss- og stopperplass. De har fire etablerte stoppere, der tre av dem spiller samtidig. Da sier det seg selv at det er litt tynt. På spissplass har de Berisha. Det er vanskelig å forvente at han skal spille alle kampene. Vi vet at både han og Fredrik Gulbrandsen har vært skadeutsatt, sier han.

Erling Moe tar det med ro

– Serien i fjor var vi ikke fornøyd med, så det er en revansjesugen gjeng her i Molde. Der skal vi komme knalltøft tilbake.

Det sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

AVSLAPPET: Erling Moe bekymrer seg ikke over noe annet enn sitt eget lag. Foto: Arne Rovick / TV 2

Han virker ikke å være stresset, for verken Glimt eller Amankwah sine uttalelser.

– Det som er så fint med fotball er at den starter på nytt igjen hver sesong. Så alle får en helt ny sjanse. I 2022 slo vi knallhardt tilbake, etter at Glimt vant året før, sier han og understreker:

– Jeg kan love dere at i 2024 så kommer Molde Fotballklubb til å slåss i toppen.



Han har i tillegg en liten hilsen til TV 2s fotballekspert.

– Du får hilse Yaw Amankwah og si at han må roe seg ned, og at han ikke trenger å bekymre seg over oss, avslutter han med et glimt om øyet.