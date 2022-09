Flertallet mener VM-arbeiderne må kompenseres

64 prosent av nordmenn som er spurt, mener at migrantarbeiderne som har blitt utsatt for menneskerettighetsbrudd i Qatar må kompenseres. Amnesty etterlyser handling fra fotballforbundene.

Amnesty International har nylig gjennomført en holdningsundersøkelse fra 15 forskjellige land, deriblant Norge.

– Nesten to av tre i Norge mener at migrantarbeiderne som har blitt utsatt for menneskerettighetsbrudd i Qatar må kompenseres. Det samme sier flertallet av befolkningen i 14 andre land. Nå er det på tide at fotballforbundene er proaktive og gir FIFA en tydelig beskjed om å etterleve sine forpliktelser, sier politisk rådgiver i Amnesty International Frank Conde Tangberg.

Organisasjonen mener FIFA bør reservere et beløp som minst tilsvarer premiepengene på 440 millioner dollar som gis til lag som deltar i verdensmesterskapet i 2022.

Men ingen fotballforbund har hittil gått ut med et offisielt erklæringsbrev om at de støtter dette.

Fotballpresident Lise Klaveness sier til TV 2 at Norges Fotballforbund (NFF) støtter Amnesty sitt forslag, men møter stengte dører.

– Dette har vi gitt uttrykk for i alle kanaler vi har tilgjengelig, både eksternt og internt. Selv om det er Norge som er mest uttalt i sin støtte av dette, har også flere andre europeiske fotballforbund støttet forslag om at en kompensasjonsmekanisme må opprettes, sier Klaveness.

Danskene støtter ikke forslaget

Spesielt har dialogen mellom NFF og Det danske fotballforbundet (DBU) vært tett omkring kompensasjon til migrantarbeiderne – uten at det har ført frem til noen konkrete handlinger.

De to forbundene er nemlig ikke helt enige.

– Vi støtter ikke forslaget om kompensasjon på 440 millioner dollar, skriver DBU i en e-post til TV 2.

Det begrunner de med følgende;

DISKUSJONER: Jakob Jensen fra DBU (t.v) og Lise Klaveness var sammen i Doha i juni for blant annet å diskutere kompensasjon til migrantarbeidere. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Dette gjør vi ikke fordi vi for eksempel ikke vet hvor mange som får erstatning og hvor store erstatningskrav de kan reise, og vi kjenner heller ikke grunnlaget for å søke erstatning. Er det knyttet til stadionbygging, i forhold til hele VM-arbeidet eller handler det om hele Qatars arbeidsmarked? Det vet vi ikke svaret på, og derfor er det viktigste for oss ikke beløpet, men at arbeidsinnvandrerne som har krav på kompensasjon får den kompensasjonen de har krav på.

DBU understreker imidlertid at de støtter «kompensasjon til migrantarbeiderne i Qatar som har krav på kompensasjon».

– Og vi går selvsagt inn for erstatning når det er forsvarlig, skriver Det danske fotballforbundet.

– Kan ikke gi opp

Klaveness sier til TV 2 at hun personlig har tatt opp temaet med VM-sjefen Hassan al-Thawadi, da hun møtte han i London i juni.

I tillegg har UEFA-landene tatt det opp i felles henvendelser overfor FIFA.

– Vi er lovet svar i flere omganger, men det lar vente på seg. UEFA-gruppen vil nå følge opp med en ny henvendelse til FIFA.

Klaveness sier de ikke kan ikke gjøre annet enn å jobbe sammen med andre forbund, Amnesty og andre organisasjoner med å sette press.

– Saken står ikke på om NFF, Amnesty eller tegnet ut en konkret kompenasjonsmekanisme. Her er det ganske enkelt mangel på reell vilje fra Qatarske myndigheter og FIFA som står i veien. Det er frustrerende at responsen foreløpig er fraværende, tiden frem til VM er knapp, men vi kan ikke gi opp.

NFF mest tydelig

Per dags dato er NFF det forbundet som har tatt tydeligst posisjon knyttet til hvorvidt migrantarbeiderne i Qatar må kompenseres, følge Amnesty.

– DBU vet godt at summen på 440 millioner dollar, som Amnesty har foreslått at FIFA setter til side, er ment som et minimum, og ikke som en endelig sum, sier Tangberg i Amnesty.

De har foreslått at FIFA, Qatars VM-komité, Qatars arbeidsdepartementet, ILO, internasjonale fagforeninger og uavhengige eksperter setter seg ned for å lage en tidslinje for etableringen et kompensasjonsprogram før VM.

Arbeidere i Qatars hovedstad Doha, april 2022. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Vi snakker om gjenreisning for menneskerettighetsbrudd helt tilbake til 2010, da Qatar ble tildelt VM av FIFA. Det må gjelde migrantarbeidere som har opplevd menneskerettighetsbrudd, og som ikke har blitt kompensert fullt ut for disse.

Det inkluderer både de som har arbeidet direkte på VM-prosjekter under VM-komiteens ansvar og arbeidere som har jobbet har jobbet på prosjekter som er essensielle i forberedelsene til- og gjennomføringen av fotball-VM men som ikke har vært under oppsyn av VM-komiteen.

Sentrale vurderinger før tildeling

Spørsmålet om kompensasjon har større oppslutning i land som Argentina, Sveits, Finland, Kenya og Spania, enn i Norge, ifølge Amnesty sin undersøkelse.

– Over 9 av 10 i Kenya krever at fotballforbundet må adressere menneskerettighetsbruddene og at FIFA må kompensere migrantarbeiderne. Det er lett å forstå, tatt i betraktning at den kenyanske migrantarbeiderbefolkningen er blant de største i Qatar. Mange kenyanere er derfor ofre for utnyttelse og overgrep i Qatar, understreker Tangberg i Amnesty.

I Norge svarte 64 prosent at de mente migrantarbeiderne burde kompenseres. 10 prosent var negative til dette.

70 prosent mente Norges fotballforbund (NFF) måtte snakke ut om menneskerettighetsbruddene som er begått i opprustningen til VM.

Flertallet i Norge mener også at menneskerettigheter, inkludert arbeidstakerrettigheter, pressefrihet og retten til ikke å bli diskriminert, bør være sentrale vurderinger ved tildelingen av store idrettsmesterskap som VM og OL.