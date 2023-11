Flertall for strømming av ungdom over 15 år

1. mars oppnevnte Norges Idrettsforbund (NIF) et utvalg for å utrede og komme med anbefalinger til hvordan strømming innenfor ulike deler av breddeidretten kan gjennomføres innenfor trygge rammer.

Fredag ble rapporten overlevert til styret i NIF som skal ta den endelige avgjørelsen.

Der fremkommer det at det er flertall for strømming og filming av ungdom over 15 år. I 15-årsklassen kan det forekomme at yngre utøvere også deltar.

Et samlet utvalg er enige om at det ikke bør tillates strømming av utøvere under 13 år.

«Utvalget legger til grunn at det vil være rettslig adgang til strømming av idrettsarrangement på høyt nivå/ «toppidrett» for aldersgruppene 15 til 18 år, gitt implementering av nærmere avklarte tiltak. Et flertall anbefaler at det åpnes for strømming av enkelte arrangementer på høyt nivå for aldersklasser over 15 år, forutsatt at det implementeres nærmere angitte tiltak», heter det i rapporten.

Stor andel av ungdom positiv til strømming

En del av grunnlaget til innstillingen er to undersøkelser som begge konkluderer med at ungdommer generelt er positive til strømming for de over 15 år. Et forskningsprosjekt ved Norges Idrettshøgskule, og en medlemsundersøkelse i Idrettsforbundet.



– Flere av de vi snakket med var opptatt av, og det var vi også selv, at vi må høre barn og unge sine synspunkter på dette. Hva synes de selv om strømming av idrett, sier utvalgets leder Kristin Veierød fredag.



11 særforbund av totalt 55, med ungdom i alderen 13-18 år, ble spurt. 731 personer har svart på spørsmål. 599 av disse fullførte hele spørreskjemaet.

Et av spørsmålene ungdommene fikk, de som hadde erfaring med strømming fra tidligere, gikk på hva de tenkte om strømming av konkurranser/kamper der de selv deltar.



92,5 prosent svarte det var greit, 4,6 prosent hadde ingen mening, mens 2,8 prosent svarte at det ikke var greit.

Av de som ikke hadde erfaring med strømming fra før, synes 78 prosent at det var greit, 16,2 prosent hadde ingen mening, mens 5,8 prosent svarte at det ikke var greit.

Dette er utvalget: • Leder Kristin Veierød • Thor Gjermund Eriksen • Erik Langerud, Norges Håndballforbund • Roger Finjord, Norges Fotballforbund • Ottar Eide, Norges Ishockeyforbund • Espen A. Johansen, Norges Basketballforbund • Mona Kristiansen, Norges Gymnastikk og turnforbund • Lise Røsto Jensen, Norges Skøyteforbund • Gro Eide, Norges Skiforbund • Rune Røksund, Rogaland idrettskrets • Sylvi Ofstad, Troms og Finnmark idrettskrets • Jonas Austmo Kolstad, Trøndelag idrettskrets • Ada Sofie Austegard, Stine Sofies Stiftelse Utvalgsmedlemmet Ottar Eide fratrådte utvalget i september 2023 som følge av at han fratrådte sin stilling i Norges Ishockeyforbund.

Videre skriver utvalget at det vil kunne være rettslig adgang til å strømme arrangementer som ikke anses som toppidrett/høyt nivå av ungdom under 18 år.

«Adgangen vil bero på en konkret vurdering i forbindelse med type idrettsarrangement. Et annet flertall mener mye taler for at det vil kunne foreligge rettslig adgang til også å strømme deler av breddeidretten innenfor ungdomsidretten, og ønsker at det også åpnes for strømming av breddeidrett, i utgangspunktet fra 15-årsklassen, begrenset til terminfestet aktivitet godkjent av særforbund, og forutsatt implementering av de tiltakene utvalget anbefaler», forklares det.

Videre kommer det frem i rapporten at et mindretall ikke anbefaler at det åpnes for strømming av breddeidrett under 18 år.

Samtidig er ikke mindretallet mot at enkelte arrangement strømmes basert på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, dersom det er rettslig adgang til det.

Klare begrensninger i juni

Utvalget mener mye er uklart om hva som er lovlig innenfor strømming, og anbefaler Idrettsforbundet å avklare om de endelige retningslinjene er innenfor juridisk.



I juni satte Datatilsynet klare begrensninger for strømming av barneidrett.

– Et sentralt budskap er at strømming av idretter hvor flere barn eller unge filmes samtidig, som hovedregel ikke vil kunne gjennomføres lovlig etter personvernregelverket, med mindre det er snakk om toppidrett med allmenn interesse, sa direktør i Datatilsynet, Line Coll.



Det fremkommer også at et samlet utvalg mener at det uavhengig av hvilke retningslinjer som vedtas, bør foretas fornyede vurderinger når man har mer erfaring knyttet til nasjonal og internasjonal strømming.