– Flere trenere bør benytte denne modellen.

Casper Ruud har i 2022 nådd to Grand Slam-finaler, én finale i Masters 1000 og finale i ATP-sluttspillet. En god del av den æren skal far og trener Christian Ruud ha.

Christian Ruud har for lengst måttet akseptere at sønnen har passert hans egne resultater på tennisbanen som spiller.

Men som trener har han utviklet Casper Ruud til å nå være verdenstreer i tennis.

Det etter å ha trent sønnen frem til to Grand Slam-finaler, én finale i Masters 1000 og finale i ATP-sluttspillet. Alt dette i 2022.

At pappa Ruud har gjort en god jobb for at sønnen har klart nettopp det, er det ingen tvil om. Tidligere har han også vært trener for andre spillere, men det er altså med sønnen sin det virkelig har tatt av.

– Casper er nok den jeg har vært lengst med og den jeg kan være mest ærlig med. Det kommer for så vidt på godt og vondt, sier han og ler før han legger til:

– Jeg tror det har hjulpet på. Jeg er veldig fornøyd med reisen hittil, men samtidig prøver jeg hele veien å utvikle meg.

FAR OG SØNN: Christian og Casper Ruud sammen i Lillehammer i forbindelse med landskampen mot India tidligere i år. Foto: Geir Olsen

Da Norge spilte en landskamp i Lillehammer mot India i høst, var det også et seminar på Scandic Lillehammer som tok for seg norsk idrett og da tennis og trenerrollen i hovedsak.

Der var blant andre professor i idrettspsykologi ved NIH og Olympiatoppen Anne Marte Pensgaard for å tale for de oppmøtte.

Hun hadde en presentasjon like etter at Christian Ruud hadde fått spørsmål om sin rolle som trener til landets beste tennisspiller.

– Når jeg hører Christian prate om hvordan han har trent opp sønnen sin til å bli så god, så minner det meg veldig om Nils Arne Eggen, sa Pensgaard i sin innledning.

– Hvorfor denne sammenligningen?

– Jeg ser en trener som har hatt fokus på å utvikle det som allerede er bra. Christian Ruud så tidlig at Casper Ruud sin forehand var bra, og derfor trente de mye på det. I tillegg forteller Christian om å benytte seg av andre fagpersoner hele tiden for å kunne gi Casper en best mulig utvikling. Mye av dette er jo det man finner i Eggens «godfot-teori», utdyper Pengsgaard til TV 2.

MED LANDSLAGET: Det norske fotballandslaget trener i Braga i 2017. Anne Marte Pensgaard var idrettspsykolog for det norske landslaget. Foto: Terje Pedersen/NTB

Og for de som lurte på hva «godfot-teorien» som Eggen hele tiden pratet varmt om går utpå, så er det nettopp det:

Å øve på det man allerede er flink på, i tillegg til å gjøre andre gode.

Christian Ruud forteller at han fra ung alder av ønsket å dyrke styrkene til sønnen.

Da TV 2 møtte Casper Ruud for syv år siden, trente han nettopp på forehand hvor også analysesjef Øivind Sørvald var med for å se gjennom bilder for å gjøre våpenet bedre.

Da sa Casper Ruud at målet var å utvikle forehanden til å bli verdens beste:

– Det bygger en tro og selvtillit. Det å kjenne på mestring i treningshverdagen, er viktig for de som vil nå langt. I lagidrett trenger man noe unikt som man mestrer bedre enn noe annet. Sånn er det også i individuell idrett. Da har man et godt utgangspunkt, og særlig når man blir usikker. Da har man alltid en styrke å falle tilbake på, sier Pensgaard og følger opp:

– Flere trenere bør benytte denne modellen.

Christian Ruud er ikke den mest fotballinteresserte personen på denne jord, men smiler når han hører om sammenligningen med Nils Arne Eggen.

Han sier selv at han kan se sammenligningen når den gjøres ut fra nettopp godfot-teorien.

– Det er hyggelig. Det er jo en ordentlig legende i Trondheim. Da jeg spilte tennis selv, fikk jeg alltid høre hva jeg måtte jobbe med. Men jeg visste at det ikke var slik jeg ville vinne kamper. Å dyrke et våpen tror jeg har vært viktig, sier pappa Ruud.

Christian Ruud: – Jeg tror jeg er ganske barnslig

Videre forteller han at Sørvald har hjulpet mye teknisk i form av små justeringer og analyse.

Christian Ruud forteller også at trenere fra Rafael Nadal-akademiet og trenere ellers i tennissirkuset hele tiden har påpekt styrken Ruud har i forehanden.

– Og så visste jeg jo at han ikke ville bli 195 centimeter høy og dermed ikke ha verdens beste serve. Senere har også serven blitt mye bedre, og kanskje særlig backhand nå det siste året. Backhanden vil jeg faktisk si har utviklet seg til å bli et våpen den også. Jeg tror Casper nå har mye selvtillit på både forehand og backhand, sier pappa Ruud.

Pappa Ruud ble for kort tid siden nominert av ATP til å bli årets trener på ATP-touren.