Flere skadet: – Tragisk

KAOS: Slik så det ut under okseløpet i Pamplona lørdag. Foto: CESAR MANSO Les mer

Kaotiske scener oppsto under det omdiskuterte okseløpet i Spania.

– Dette er tragisk for både dyr og mennesker.

Det sier leder i dyrerettighetsorganisasjonen Noah, Siri Martinsen, til TV 2.

– Men menneskene burde vite bedre. Dyrene tvinges til «underholdning» som koster dem livet. Dette er dyreplageri fra ende til annen, sier hun.

Det er til nå meldt om ti skadde personer etter okseløpene i Pamplona fredag og lørdag. Flere dyr er også skadd. Det skriver nyhetsbyrået dpa.

– Det er jo helt utrolig at folk risikerer livet, for å delta i dyreplageri. Det er viktig å huske på at alle dyrene som skades og dør er livredde.



Dyreaktivister er for øyeblikket samlet i Pamplona for å demonstrere mot okseløpene. Noahs talsperson kan ikke forstå hvorfor dette er en greie i 2023.

– Det er mange spanjoler som ønsker at dette skal bli forbudt. Okseløpene ender ofte med tyrefekting. Det er en sammenhengende tortur for dyrene som er ekstremt redde og utsatt for smertefull manipulasjon.

Oksene blir ofte drept etter tyrefektingen. Ingen personer er alvorlig skadet etter løpene fredag og lørdag.



Okseløpene foregår over ni dager under festivalen med navn San Fermin. Noah er en av flere dyrevernsorganisasjoner som jobber med å få en slutt på festivalen.

LØPER: Flere turister og lokale spanjoler løper unna oksene i Pamplona. Foto: CESAR MANSO

– Vi samler inn underskrifter og leverer de årlig til den spanske ambassaden, for å signalisere at dette ikke er akseptabelt. Men dessverre er det fortsatt turister nok til å holde liv i dette.

16 personer har blitt drept av okseløp siden 1911. Det siste dødsfallet skjedde i 2009. 35 personer har blitt skadd det siste året.