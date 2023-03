Flere i avhør etter TV 2-sak: – Jeg kaldsvettet

Da «Sofie» så TV 2s saker om treneren og politimannen som hadde gått fra klubb til klubb i norsk idrett i over tjue år, til tross for varsler og anmeldelser, bestemte hun seg for å ta kontakt.

– Da dette kom frem, ble jeg skikkelig kvalm. Når saken ble sendt, så følte jeg at jeg kaldsvettet. Jeg skjønte hvem det var, men at det har fått pågå så lenge med så mange, er forferdelig, sier hun til TV 2.

Flere kvinner har tatt kontakt etter at sakene ble publisert. Tre av dem forteller sine historier knyttet til mannen TV 2 tidligere har omtalt.

Mannen har tidligere benektet alle anklagene, viser dokumenter fra idrettens domsutvalg og politiavhør. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2. Alle anmeldelsene mot han ble henlagt.

Ringte treneren etter bytur

Sofies historie handler om en bytur som gikk veldig galt.

Hun forteller at det var sent og at hun hadde fått i seg altfor mye.

Sofie var toppidrettsutøver, og fokuset var på idretten, men denne kvelden hadde hun tatt en tur på byen. Hun pleide ikke å drikke noe særlig. Nå var hun altfor full og hadde mistet den siste bussen hjem.

RINGTE TRENEREN: Sofie forteller at hun ringte treneren sin for hjelp etter en bytur. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2.

På det tidspunktet var hun 18 år, og bestemte seg for å ringe treneren sin fremfor moren.

– Da var det mer fristende å ringe treneren min enn å få den skjenneprekenen fra mor. Og han kom og hentet meg, han, forteller hun.

For å unngå identifisering har TV 2 valgt å anonymisere idrettsgren, klubber og politidistrikt. Kvinnene i saken omtales med fiktive navn.

– Jeg var for full til å si nei

Mannen var da i slutten av tjueårene, og ifølge flere TV 2 har snakket med en populær og dyktig trener.

Han hadde lagt opp som aktiv utøver på høyt nivå, og jobbet som trener samtidig som han hadde startet på karrieren i politiet.

– Han hadde akkurat vært idrettsutøver, så han var kjent som en av de store gutta, og det var litt kult å få han som trener. Vi gledet oss til å få hans innspill på å bli bedre. Han hadde jo erfart det selv, det å bli god, forteller Sofie.

Derfor ringte hun treneren den kvelden. Men ifølge Sofie kjørte han henne i stedet hjem til seg og hadde sex med henne denne natten.

– Jeg var altfor full til å si nei og sette en stopper for det. Så da ble det sånn.

SKAMFULL: Sofie forteller at hun ikke ikke fortalte noen om hendelsen med treneren fordi hun var flau og skamfull. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2.

– Var du så full at du var ute av stand til å ta egne beslutninger?

– Ja, jeg var jo det. Jeg var i en veldig medgjørlig tilstand. Jeg hadde ikke mulighet der og da til å si nei.

Men hun sa ingenting til de rundt seg. Hun var flau og skamfull.

Det er først nå i senere tid, etter at hun selv fikk barn, at hun har vurdert situasjonen på en annen måte.

– Jeg kjente jo på det da jeg så saken, at jeg kanskje burde pratet med noen om det. Jeg kommer til å være mye mer på vakt overfor mine egne barn, understreker hun.

– Jeg var jo bare 15 år

Sofie vil fortelle sin historie for å gi støtte til de andre kvinnene som stod frem.

Det vil også Amalie.

Totalt har TV 2 vært i kontakt med ti kvinner som forteller om ubehagelige opplevelser med samme mann.

FORHOLD: Amalie forteller at hun hadde et seksuelt forhold til mannen som 15-åring. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2.

Ifølge Amalie var hun bare 15 år gammel da hun innledet et seksuelt forhold til mannen.

Han var da tidlig i tjueårene, og hadde ennå ikke startet på jobben som trener.

– Tanker rundt min egen fortid kom opp igjen. Jeg følte at det ble veldig nært det jeg hadde opplevd. Jeg har nå barn på samme alder som jeg var da, sier Amalie til TV 2.

De møttes på 90-tallet.

Hun var på treningsleir og hadde aldri hørt om den meritterte utøveren tidligere. Hun sier hun følte seg voksen og moden nok, selv om hun bare var 15 år.

– Jeg var vel innerst inne klar over at det ikke var bra for meg, men som ungdom i den alderen tenker man ikke over det på samme måte. Det er vel derfor det er en seksuell lavalder som skal regulere det, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med flere fra idrettsmiljøet den gang, som forteller at forholdet var godt kjent.

BREV: Moren til Amalie skrev et langt brev til henne og ba henne avslutte forholdet til den eldre utøveren. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2.

Ifølge Amalie var foreldrene fortvilet, og ville at hun skulle bryte ut av forholdet. En dag skal moren ha lagt et brev på sengen hennes.

– Det var et langt brev hvor hun skrev hvordan hun så hele situasjonen. Hvordan han var, og at han ikke var noe for meg. Jeg var jo bare 15 år og fortsatt et barn.

Politiet vurderer straffesak

Nylig har Amalie også vært i avhør hos politiet.

– De oppfordret meg til å ta kontakt etter at de ble kjent med min sak og reportasjene hadde blitt sendt på TV 2, forteller hun.

TV 2 er kjent med at politiet har opprettet en undersøkelsessak.

I en undersøkelsessak vurderer politiet om det er grunnlag for å opprette en straffesak, basert på opplysninger fra kvinnene som har blitt omtalt i TV 2s saker.

Til tross for flere forsøk har det ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra politiet om status på undersøkelsessaken før publisering av denne artikkelen.

Parallelt med undersøkelsessaken er det også opprettet en intern utredning som skal avgjøre hans fremtid i politiet.

Som TV 2 tidligere har omtalt er mannen suspendert fra sin stilling.

– For meg er det aller viktigste at man gjøres oppmerksom på hva som har fått pågå over flere tiår. Dette er straffbare ting. Jeg ønsker å få belyst det overfor idretten, og gi jentene som allerede har fortalt sin historie støtte, sier Amalie.

AVHØR: TV 2 får bekreftet at de har avhørt flere etter TV 2s sak på treneren og politimannen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Skal ha bedt om oralsex

En tredje jente som har tatt kontakt med TV 2 i etterkant av sakene er «Liv».

Hun var utøver i samme miljø på den tiden, og er sterkt kritisk til hvordan disse sakene ble håndtert.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Som voksen leser man det på en annen måte enn da man opplevde det som ungdom. Man tenker på om man kunne gjort noe for å stoppe det, sier hun til TV 2.

Ifølge Liv var hun 15 år da hun befant seg alene på samme rom som den da 23 år gamle mannlige utøveren. Han skal ha blendet for gardinene og bedt henne utføre oralsex.

– Jeg husker ikke helt hvordan jeg reagerte, men det var ikke i mine tanker over hodet. Jeg hadde kjæreste og hadde ingen seksuell omgang med han på den tiden. Jeg synes det var rart og ekkelt. Vi var hjemme hos kjæresten hans. Det var veldig ugreit, forteller hun.

Det skjedde ikke noe mer den gangen.

Han respekterte hennes nei, men i etterkant har hun blitt gjort kjent med andre utøvere som skal ha hatt ubehagelige opplevelser med han.

– Man får nesten dårlig samvittighet for å ha kjent noen som kan ha gjort noe sånt, sier hun.

– Det styrker ikke tilliten til politiet

På en gåtur med TV 2 reflekterer Amalie over hva som kunne vært gjort og burde vært gjort i denne saken.

– Terskelen for å varsle må være lavere. Det burde vært en anonym telefontjeneste hvor det er mulig å prate med noen med kompetanse i første omgang. I klubbene burde det også gjennomføres kurs eller informasjonsmøter hvor man blir fortalt hvordan man varsler og når man bør varsle, sier hun.

TI KVINNER: «Anna» er en av totalt ti kvinner som har fortalt TV 2 om sine opplevelser med politimannen og treneren. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I etterkant av TV 2s saker har Norges Idrettsforbund og Kulturdepartementet blitt enige om et forslag til en lovendring, som vil gjøre det enklere å håndtere varsler og se saker i sammenheng .

Amalie er likevel kritisk til at det har tatt så lang tid.

– Jeg stiller spørsmål ved hvorfor saken har gått så langt og hvorfor man må ut i media for at sakene skal få konsekvenser. For meg handler det om omfanget og om hans posisjon. Han var både trener og politimann. Det gjør saken mer alvorlig, mener hun.

Sofie er kritisk til at en trener med så mange varsler og anmeldelser også har fått lov til å jobbe i politiet.

– Det er det jeg blir mest opprørt over. Det var derfor jeg ønsket å fortelle om mine erfaringer. Dette skal ikke kunne skje. Det styrker ikke akkurat tilliten til politiet, avslutter hun.

TV 2 har forelagt mannen alle påstandene i denne saken skriftlig, men han har ikke besvart TV 2s henvendelse.