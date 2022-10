Flere debutanter tatt ut til EM: – Veldig surrealistisk

Tirsdag ble det offentliggjort 19 spillere som skal kjempe for Norges ære i håndball-EM, med én plass til gode.

Thorir Hergeirsson tok ut syv mesterskapsdebutanter, blant dem Kristina Novak og Thale Rushfeldt Deila.

– Det er klart det er veldig stas. Enormt stort å få være med og en drøm man har hatt i mange år, sier Novak til TV 2.

– Det er jenter på dette laget som jeg har sett opp til i mange år, og som jeg nå skal lære og være en del av. Så det er veldig surrealistisk, fortsetter debutanten.

– Thale kan vi bruke til det meste. Venstre og høyre toer. Er tøff, god i dueller og bra grunnskudd. Vi så mange av hennes kvaliteter i Golden League, sier Hergeirsson.

Målvakt Marie Davidsen, bakspiller Ragnhild Valle Dahl, strekspiller Ane Cecilie Høgseth og kantspillerne Sunniva Næs Andersen og Anniken Wollik er de andre som får sitt første mesterskap.

KLARE: Thale Rushfeldt Deila og Ane Cecilie Høgseth. Foto: Nikola Krstic

Ane Cecilie Høgseth forteller at hun ble ringt av assistenttrener Tonje Larsen om nyheten.

– Jeg ble sjukt glad. Jeg visste ikke hvem som skulle ringe, om det var Tonje eller Thorir, og så ringte det et ukjent nummer. Jeg tenkte at det kanskje var Tonje og så var det det, sier Høgseth til TV 2.

– Man går jo rundt og venter på den telefonen. Og det er sinnsykt gøy når man først blir ringt. Det er bare glede, fortsetter Høgseth.

Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk har slitt med skader den siste tiden, men er med i troppen.

– Nora får tett oppfølging av fysio. Hun har fått prøvd seg litt og var med i Golden League, men det gikk ikke og hun måtte tas ut. Hun er tatt ut forutsett at vi følger planen, forklarer landslagssjefen.

– Stine må prøve å ikke stikke nesa for mye fram, fleiper Hergeirsson og sikter til neseskaden hun har pådratt seg.

Norges tropp til EM 2022: Målvakter: Katrine Lunde (Vipers Kristiansand), Silje Solberg Østhassel (Györ), Marie Davidsen (CSM Bucuresti). Bakspillere: Stine Bredal Oftedal (Györ), Henny Reistad (Esbjerg), Emilie Hegh Arntzen (CSM Bucuresti), Kristine Breistøl (Esbjerg), Thale Rushfeldt Deila (Molde), Ragnhild Valle Dahl (Vipers Kristiansand), Nora Mørk (Esbjerg), Stine Skogrand (Herning-Ikast), Kristina Sirum Novak (Sola). Linjespillere: Vilde Ingstad (Esbjerg), Maren Aardahl (Odense), Ane Cecilie Høgseth (Storhamar). Kantspillere: Malin Aune (CSM Bucuresti), Emilie Hovden (Viborg), Sunniva Næs Andersen (Vipers Kristiansand), Anniken Wollik (Romerike Ravens).

16 spillere meldes til første kamp. Deretter kan to bytter gjøres i gruppespillet, to bytter i hovedrunden og to bytter i finalespillet.

Hergeirsson forteller til TV 2 at det har vært krevende å velge troppen.

– Det betyr veldig, veldig mye for veldig mange spillere. Vi prøver å gjøre prosessen så ryddig og god som mulig og ha respekt for at det er ulike følelser og opplevelser av det der ute.

TV 2s håndballekspert Bent Svele synes uttaket stort sett er som forventet.

– De har muligheten til å ta med flere, så det er forståelig at det tas ut 19 spillere med Nora Mørk i rehabilitering. De måtte også rotere litt når Kristiansen blir borte. Det er veldig tett på samme gjengen som var i Golden League, men med noen endringer.

Mesterskapet arrangeres i Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro fra 4. til 20. november.

Norge skal spille alle sine EM-kamper i den slovenske hovedstaden Ljubljana. Håndballjentene er tittelforsvarer etter triumfen i 2020.

Sjokkert: – Aldri sett det før fra Thorir

De regjerende europa- og verdensmestrene mangler flere av sine mest rutinerte spillerne.

Fire av spillerne som har vært svært sentrale i Thorir Hergeirssons tropp de siste årene blir ikke å se i Ljubljana: Sanna Solberg-Isaksen, Camilla Herrem, Kari Brattset Dale og Veronica Kristiansen.

Håndballforbundet opplyste søndag at Kristiansen ikke er med når laget reiser til Slovenia i starten av november, grunnet «en medisinsk prosess».

Norges venstrekantduo gjennom flere år, Sanna Solberg-Isaksen og Camilla Herrem, er begge gravide og er dermed ikke tilgjengelige for mesterskapsspill.

Årets EM spilles i november og ikke i desember som vanlig. Norge skal spille Intersport Cup i DNB Arena 27.-30. oktober.