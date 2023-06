Fleire reagerer på at Huitfeldt gratulerte Qatar med VM

FÅR REFS: Amnesty mener at Anniken Huitfeldt og Arbeiderpartiet har gjort for lite i kampen for rettane til migrantarbeidarane i Qatar. Foto: MICHAEL MCCOY

Under sikkerheitskonferansen i München møtte utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) med visestatsminister og utanriksminister i Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

Ifølge samandraget frå møtet som Qatar har lagt ut på sidene sine, skal møtet ha handla om å diskutere måtar å fortsette samarbeidet mellom dei to landa for å auke stabiliteten i Somalia, Palestina og Afghanistan.

Qatar skriv òg at den norske utanriksministeren skal ha gratulert Qatar med eit suksessfullt VM.

TV 2 har vore i kontakt med Utenriksdepartementet som stadfestar at Huitfeldt gratulerte vertsnasjonen med meisterskapet som blei heldt i november og desember 2022.

GRATULERTE: Anniken Huitfeldt møtte Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani i februar. Då gratulerte ho Qatar med eit suksessfullt VM. Foto: Faksimile Uten

– Kan ein kalle det ein suksess?

Det er fleire som reagerer på at Huitfeldt skal ha gratulert og kalla det ein suksess.

– Korleis kan meisterskapen beskrivast som ein suksess, spør Frank Conde Tangberg i Amnesty seg.

Amnesty har jobba mykje med å fremje det som har skjedd i Qatar, både før under og etter meisterskapen i november 2022.

Det at Qatar blei tildelt VM 2022 har vore ein stor kontrovers. Då hadde dei ikkje noko tilrettelagt og har vore nøydde å bygge alt til. Dette har gått ut over hundre tusenvis av migrantarbeidarar, som har blitt råka av systematiske brot på menneskerettane og fleire har ikkje blitt kompensert brota dei er blitt utsett for.

– Dei har blitt utnytta på det grovaste, med avgrensingar på bevegelsesfriheita, elendige leveforhold og utan rett til å fagorganisere seg. Mange har arbeidet under utrygge arbeidsforhold og eit utkjent antal har mista livet.

– I Hurdalsplattformen står det at regjeringa skal vektlegge arbeidsrettighetene i sitt internasjonale arbeid med menneskerettane. Her burde den vore meir på, seier Conde Tangberg.

NFF med Lise Klaveness har vore tydelege om meisterskapet og har sett press på Fifa om å sørge for kompensasjon til migrantarbeidarane. Conde Tangberg kan ikkje si at Huitfeldt og regjeringa har sett like stor press på Qatar, som de har lovd tidlegare.

– Vi er sjokkerte over at Arbeidarpartiet i regjering ikkje har vore meir frampå. Det nyttar seg ikkje å gøyme seg bak at ein har få møteplassar. Vi merkar ofte at regjeringa er stille om møter de har med Qatar, og det er ofte på Qatars heimesider vi får med oss at de har hatt møter, seier han.

Frank Conde Tangberg Foto: Amnesty International Norge

– Noreg bør vere offensive på vegner av migranarbeierane. Der har paradoksalt nok fotballpresidenten gjort ein kjempeinnsats, som også resulterte i at Klaveness sitt forslag om at Fifa skal undersøke om Fifa har etterlevd sine menneskerettslege forpliktingar, fekk gjennomslag, fortset han.



– Kan det ha vore meint som vanleg folkeskikk då Huitfeldt overrekte gratulasjonar?

– Det kan godt hende dette var folkeskikk og at det var naturleg å gratulere. Men dei er nøydde å legge maksimalt press når det kjem til menneskerettane som har blitt brote. I diplomatiet vel ein sine ord forsiktig, det må gjelde begge vegar, seier han.



KRITISK: Ingrid Liland (MDG) meiner det sender eit uheldig signal å gratulere Qatar for meisterskapet. Foto: Rodrigo Freitas

– Uheldig signal

Også nestleiar i Miljøpartiet De Grønne (MDG) Ingrid Liland reagerer på utsegna til Huitfeldt.



– Eg syns det er eit uheldig signal at ein norsk utanriksminister gratulerer Qatar. Vi skal vere ein forkjempar for at vi ikkje skal akseptere brot på menneskerettane. Dette sender ikkje berre uheldig signal til Qatar, men til framtidige vertsnasjonar, seier Liland til TV 2.

Huitfeldt har tidlegare fått kritikk av Amnesty for manglande handlingar rundt situasjonen med Qatar, og MDG har også tidlegare stilt de fleire spørsmål om kva Noreg gjør for å sette press på landet.

– For eit halvt år sidan stilte vi spørsmål kva regjeringa gjer for å legge press på Qatar. Då fekk vi svar at Huitfeldt at dei skal bruke diplomatiske kanalar til å legge press. Nå lurer vi på kva som har blitt gjort?

Liland fortel at dei har ikkje høyrt kva press dei har lagt på Qatar og er redd for at fokuset rundt brot på menneskerettane er blitt gløymd.

– Det er viktig at presset ikkje forsvinn, sjølv om meisterskapet er over, seier ho.

Er i dialog med Qatar

TV 2 har stilt ei rekke spørsmål til UD og har fått eit felles svar frå statssekretær Erling Rimestad.

Desse spørsmåla stilte TV 2 til UD: Kva tenker de om å gratulere Qatar med et vellykket VM?

Kan ein kalle VM 2022 for vellykka?

«Norge vil derfor fortsette å bruke alle de anledninger vi har, både direkte overfor Qatars myndigheter og multilateralt gjennom organisasjoner som FN og ILO, til å påvirke og øve press, slik at menneskerettighetssituasjonen i Qatar kan bli bedre» Dette skreiv Huitfeldt i eit svar til MDG i Desember 2022.

Kva har dokke gjort for å sette press overfor Qatars myndigheiter?



Kva har dokke gjort for å sette press overfor Qatars myndigheiter? Er å gratulere for eit vellykka VM å sette press?

Blei det sagt noko anna på møtet, som Qatar ikkje har skrive om på sine sider?

Amnesty seier at de tidlegare har sagt at det er for få møteplassar med Qatar til å ta opp dette. Stemmer det?



MDG synest gratulasjonen sender eit uheldig signal. Kva tenker de om det?



– Noreg har dialog med Qatar om menneskerettar. Vi har ved fleire anledningar tydeleg uttrykt vårt syn på situasjonen for migrantarbeidarar i Qatar. Utanriksministeren tok også under møtet under sikkerheitskonferansen i München i februar opp Noregs fortsette forventningar om at Qatar styrker migrantarbeidernes rettigheiter, skriv Rimestad til TV 2.

Han understrekar at de vil fortsette å presse på Qatar.

– Noreg vil fortsette å bruke de anledningane vi har, både direkte overfor Qatars myndigheiter og multilateralt i FN, til å ta opp viktige spørsmål, for å bidrege til at situasjonen rundt menneskerettane i Qatar kan bli betre, skriv han vidare.