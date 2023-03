FIS og IBU innfører fluorforbud

INGEN FLUORPRODUKTER: Fra og med neste sesong blir det forbudt med fluorprodukter under skiene til stjerner som Jonna Sundling og Anne Kjersti Kalvå (bakerst). Foto: TT NEWS AGENCY

Saken oppdateres!

Det bekrefter Det internasjonale skiforbundet (FIS) i en pressemelding. Også Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) bekrefter onsdag at det samme gjelder for skiskyting.

Et forbud mot ulovlige fluorprodukter ble innført i 2020 – på papiret. Men det har vært vanskelig å ettergå og i august vedtok begge forbundene å utsette totalforbudet.

FIS skriver at det vil foregå testing under VM, verdenscup og andre store arrangement som junior-VM. Under mindre arrangement vil det i større grad bli mer tilfeldig testing, ifølge FIS.

FORBUD: Her fra ski-VM i Planica. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Dette er nøkkelen for å garantere integriteten til konkurranser og minimere virkningen av produktets skadelige helse- og miljøeffekter, sier visepresident Roman Kumpost.