Finner ingen forklaring på nedturen

– Han er et ikon i Italia nå. Du skal bare ha én dag i den rosa trøya for å være superhelt, sier Kurt Asle Arvesen.



Rytteren som Uno-X-lederen snakker om er Andreas Leknessund. 24-åringen er tilbake der alt begynte etter tre sesonger i Team DSM.



PINK PANTER: I giroen i fjor tangerte Andreas Leknessund rekorden til Carl Fredrik Hagen, som tok 8. plass i Vuelta a España 2019, tidenes beste norske plassering i de tre legendariske etapperittene Foto: JENNIFER LORENZINI

I sitt siste kontraktsår hos det nederlandske laget imponerte han alle med å sykle seg inn i ledertrøya på den fjerde etappen. Leknessund var stolt bærer av det rosa tekstilet de fem neste dagene og ble til slutt nummer åtte i sammendraget i det italienske treukersrittet – en tangering av den norske rekorden i en Grand Tour.



Men så ble det bortimot stille fra Tromsø-gutten resten av sesongen.

– Det er litt vanskelig å sette fingeren på hvorfor det ble sånn. Og det er litt irriterende, sier Tromsø-gutten til TV 2.

– Veldig svak

Han har slått seg ned i en stol ved bassengkanten på hotell Oliva Nova Beach & Golf. Leknessund har ikke tatt turen til den spanske turistbyen Denia for å ligge på stranden eller for å spille golf. Det er derimot hit Uno-X-laget har tatt turen for å lade opp til 2024-sesongen.

– Det var dette jeg hadde mest lyst til, sier hovedpersonen om overgangen fra DSM.

– Jeg hadde det veldig bra da jeg syklet for Uno-X tidligere, men det har skjedd mye med laget i mellomtiden. Den ballen ruller så fort og det har jeg lyst til å være med på.

Mens hans gamle lagkamerater i det norske profflaget fikk sitt livs opplevelse i Tour de France i fjor, skulle Leknessund bruke sommeren til å komme seg ovenpå etter det han hadde vært igjennom i Italia.



Det ble verken som han eller omgivelsene så for seg.



Den klatresterke rytteren fant aldri tilbake til formen fra mai. Ute på oppdrag med DSM-laget rundt seg fullførte han kun to endagsritt resten av sesongen.

– Sommer- og høstsesongen til Leknessund var veldig svak. Det kan være flere årsaker til det, blant annet var han uheldig med sykdom. Rittprogrammet han fikk etter Giroen fra DSM sin side var også begredelig og inneholdt ikke mange ritt som passet ham bra, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.



Nedturen ble komplett da Leknessund ble sendt hele veien til Kina for å sykle et seksdagersritt i midten av oktober. Som i Arctic Race tidligere på høsten – der han var regjerende mester – måtte han kaste inn håndkleet på grunn av sykdom før første etappe ble rullet i gang.

– Jeg har egentlig vært ganske heldig de siste årene i forhold til sykdom og skader. Men da jeg skulle starte opp igjen etter giroen, så lugget det. Jeg ble syk og klarte ikke å komme ovenpå igjen. Det var kjedelig at sesongen og tiden i DSM skulle slutte på den måten, men i idretten er det små marginer.



GUTTA PÅ TUR: Andreas Leknessund har funnet seg godt til rette blant sine nye lagkamerater Johannes Kulset (t.h) og Magnus Cort (t.) i sitt gamle lag lag, Uno-X. Foto: Sindre J. Olsen

Leknessund – som redebuterer i Uno-X i Grand Prix Cycliste de Marseille søndag – har hatt en vinter uten trøbbel og er klar til å finne tilbake til formen fra første del av sesongen i fjor.



– Jeg har ikke gravd meg ned. Jeg er ganske motivert for at det skal bli mange av de gode dagene denne sesongen.



– Så det er ikke sånn at du har mistet troen på at du kan prestere?



– Nei, det skal mer til enn noen måneder med dårlig form for å miste troen, svarer etappevinneren fra Sveits Rundt i 2022.

Satser på tempo i OL-sesong

I Uno-X gjenforenes han med sin gamle trener Lars Holm. Dette – i kombinasjon med trygge omgivelser – mener Kurt Asle Arvesen vil gjøre Leknessund godt.

– Det er et miljø som jeg vet at passer meg godt. Her får jeg rom til å utvikle meg, men det er også så profesjonelt at man blir holdt litt fast. Jeg er overbevist om at dette er det beste for meg. Både gode og dårlige dager er bedre med gode venner rundt seg. Det gjør at det er lettere å ha balanse i topplokket, i tillegg til at det føles litt mindre som jobb og litt mer som «gutta på tur». Det er åpenbart at det kommer til å være en nøkkel, sier Leknessund.

Han er åpen på at Tour de France er det største målet denne sesongen. I fjor var det Tobias Halland Johannessen som markerte seg i det terrenget der Leknessund trives best, blant annet med en tredjeplass på den 6. etappen, bak Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. På spørsmål om det vil være plass til begge to blant de åtte utvalgte til sommeren, er ikke Leknessund i tvil.

DUO: Andreas Leknessund (t.h) er klar til å skape minner for kamerarullen med Tobias Halland Johannessen, og har allerede begynt å drømme om hva de kan få til sammen i Tour de France- Foto: Sindre J. Olsen

– Helt klart. Vi er ikke ulike, samtidig som vi har litt forskjellige kvaliteter. Se for deg at vi kommer oss med i det samme bruddet i Tour de France. Da skulle vi spilt hverandre veldig bra …

– Bør en av dere gå all-in på sammendraget?

– Nei, jeg tror egentlig ikke det. Mine beste ritt sammenlagtmessig, er der jeg har gått inn med lave skuldre og tatt det dag for dag. Jeg synes det er mer motiverende å gå for etapper. Så får man heller endre fokus hvis muligheten plutselig er der, og du har beina til det.

Men skal det være realistisk med en god plassering i sammendraget i et treukersritt, er man avhengig av å kunne levere på temposykkelen også. Norgesmesteren fra denne øvelsen i 2019 og 2020, har ambisjoner om å finne tilbake til gamle kunster på temposykkelen.

– Jeg skal prøve å finne tilbake til det nivået jeg hadde, og kanskje løfte det ytterligere. Det var her i Uno-X at jeg hadde mine beste dager i så henseende, så jeg tror det skal være mulig å finne tilbake til de egenskapene.

– Er dette på grunn av OL?

– Nei, på grunn av at det er gøy å sykle fort og prestere, svarer han først. Før han legger til:

–OL er selvsagt spennende, men det er vel to, tre, ja, kanskje, fire andre nordmenn som potensielt sykler raskere enn meg. Så jeg er først nødt til å vise at jeg kan utfordre de før man kan sette seg konkrete mål.