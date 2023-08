Finansierte VM via «Spleis» – slo ut Brasil

Jubelen ville ingen ende ta blant de Jamaicanske spillerne da sensasjonen var et faktum. «The Reggae Girlz» sjokkerte en hel fotballverden da de slo ut Brasil.

Ikke bare fordi det Jamaicanske laget er ranket som nummer 43 i verden.

Deres deltakelse i VM ville høyst sannsynlig ikke vært mulig uten «Spleis», og engasjementet til Cedella Marley. Datteren til Reggae-legenden Bob Marley.

– Det er jo helt spinnvilt. Sånn skal det ikke være, men jeg er veldig glad på deres vegne. De har gjort det bra, sier Aurora Mikalsen til TV 2.

FOTBALL OG FØLELSER: Det Jamaicanske jublet som om de hadde vunnet VM da de slo ut Brasil og tok seg videre til åttedelsfinale i VM. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE

Samlet inn penger via «Spleis»

Etter å ha slått Panama og spilt uavgjort mot Frankrike hadde Jamaica et godt utgangspunkt før den siste kampen i gruppespillet.

Det var bare ett problem. Den siste kampen var mot Brasil. Verdens åttende beste fotballag.

Ingen trodde det var mulig, men laget fra Karibia holdt unna i 90 minutter og spilte 0–0 i den avgjørende kampen. Ett poeng var nok.

– Jeg har sett kampene deres og de kjemper som noen heltinner alle sammen. Det ser ikke alltid like bra ut, men for et lag. Og så har de en fantastisk spiss, som er en av de beste i vår liga, sier Maren Mjelde.



STJERNEMØTE: Jamaicas spiss, Khadija Shaw, fikk en god klem av den brasilianske legenden Marta etter at avansementet var sikret. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE

Det har skjedd undre i fotballen før, men det er ikke lenge siden det var usikkert om laget i det hele tatt kunne reise til mesterskapet, til tross for at de var sportslig kvalifisert.

Det er dyrt å spille VM på andre siden av kloden, og de Jamaicanske spillerne er midt i et opprør mot eget forbund, blant annet på grunn av mangelen på økonomisk støtte.

Det de gjør inspirerer. De inspirerer alle fordi de viser at det er mulig Maren Mjelde.

I april startet derfor moren til en av landslagsspillerne en GoFundMe (tilsvarende norske Spleis) som samlet inn mer enn 660 000 norske kroner.

– De burde ha muligheten til å reise dit å gjøre det de er kvalifisert til å gjøre – spille fotball, sier Sandra Phillips-Brower, som sto bak spleisen, til AP.

De innsamlede pengene har blant annet dekket reise, mat, overnatting og treningsfasiliteter, i tillegg til at det har sørget for at et større støtteapparat kunne reise til Australia.

– Stopp bilen! Jeg må ut!

Forbundet la ned kvinnelaget

Men det Jamaicanske kvinnelaget hadde finansiert seg selv i mange år før de kvalifiserte seg til årets VM.

Det er under ti år siden det ikke var mulig å finne noe Jamaicansk kvinnelag på FIFA-rankingen.

Fotballforbundet i landet hevdet at de ikke hadde midler til å drive et kvinnelig landslag og la ned satsingen i 2008.

Jo mer involvert jeg ble, jo sintere ble jeg Cedella Marley.

Herresatsingen fortsatte.

– Det laget får ting til, og jeg håper at de har bevist nå at de fortjener så mye mer enn det de har fått. De kjemper for så mye mer, men det er kanskje noe av det som gjør det laget så ufattelig sterkt også, sier Mjelde.



Det er her Bob Marley, mannen bak låter som «Buffalo Soldier» og «No Woman No Cry» kommer inn i bildet.

Ikke Bob Marley i egen person. Tidenes mest kjente Reggae-artist døde i 1981, men gjennom hans datter.

Da Cedella Marley fikk høre at kvinnelandslaget var lagt ned tok hun saken i egne hender.

– Jo mer involvert jeg ble, jo sintere ble jeg, forteller Marley til ESPN.



STØTTET LAGET: Cedella Marley har støttet kvinnelaget i en årrekke, også inn mot VM i Australia og New Zealand. Foto: Willy Sanjuan

Hun samlet inn penger via GoFundMe, spilte inn en singel til inntekt for kvinnelandslaget og ble lagets sponsor gjennom The Bob Marley Foundation.

Det førte til at forbundet fikk Jamaicas kvinnelag opp å gå igjen i et par år, før de la ned satsingen på nytt i 2016.

– Regjeringer og alle andre, slutt med dette tullet, det er på tide å stå opp og støtte kvinnefotball, sa Jamaicas hovedtrener, Lorne Donaldson, etter seieren over Panama tidligere i VM.



Igjen måtte Marley ta grep. Hun ble global ambassadør for Jamaicas Kvinnelige fotballprogram og fortsatte den økonomiske støtten.

– Jeg synes utfordringene har vært godt dokumenterte. Problemer med lønn, reiser, og igjen, bare det at de ikke blir behandlet med det samme nivået av profesjonalitet og den samme respekten som de selv alltid leverer, sa Marley til ESPN.

FØRSTE VM: i 2019 kvalifiserte Jamaica seg til sitt første VM. Heller ikke i etterkant av mesterskapet fikk de økonomisk støtte fra sitt eget forbund. Foto: ANESH DEBIKY

i 2019 kvalifiserte laget seg til VM i Frankrike. Det ble en tøff VM-debut som endte med tap i tre av tre gruppespillkamper.

Fire år senere skriver laget historie.



– Jeg har et par venninner som spiller på Jamaica. Jeg sendte de en melding her om dagen og skrev at det de gjør inspirerer. De inspirerer alle fordi de viser at alt er mulig, sier Mjelde.