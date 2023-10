Filleristet kulturministeren etter TV 2-sak: – Mener du det?

Det var Høyres stortingsrepresentant Turid Kristensen som tok til orde mot statsråden i stortingssalen onsdag.

– Like før budsjettet ble lagt fram på fredag varslet hun et kraftig oppgjør mot idrettsfattigdom hos TV 2, og det er jo veldig bra. Overraskelsen var stor da jeg så at dette kraftige oppgjøret ikke var noe mer enn det Stortinget hadde bedt regjeringen om å gjøre, sa Kristensen.

– Ser du ikke at dette haster?



Hun viste til det kulturministeren og Åslaug Sem-Jacobsen fra familie- og kulturkomiteen (Sp) kalte en «langt mer ambisiøs» handlingsplan mot idrettsfattigdom og utenforskap enn den Stortinget vedtok i vår.

– Det er også overraskende at det ikke var satt av mer enn 10 millioner, selv om statsråden selv var klar på at det ikke var nok. Mener du at det du la fram kan kalles et kraftig oppgjør? spurte Høyre-politikeren, som selv sitter i familie- og kulturkomitéen.

Hun var klokkerklar på at hun syntes prosessen tar for lang tid.

– Hva har statsråden tenkt å gjøre i mellomtiden for de som står utenfor, og kan hun sørge for fortgang i dette arbeidet? Ser ikke statsråden at dette haster?

Sto på sitt

Statsråd Jaffery sto fjellstøtt på at den nye handlingsplanen er mer ambisiøs enn Stortingets vedtak.

– Vi har fulgt opp stortingets vedtak, men vi har gått lengre. Handlingsplanen skal omfatte idretten, men den skal også omfatte kulturlivet, for også der finnes det et utenforskap. Det er også noe vi må forhindre. I tillegg tar vi med oss friluftsliv, så dette er en handlingsplan for å jobbe for innenforskap både innenfor idrett, kultur og friluftsliv, sa ministeren.

– En av mine viktigste saker



Hun forklarte at hun skjønner og deler utålmodigheten.

– Nå er det slik at jeg bare har vært kulturminister i tre måneder. Jeg er også utålmodig og har gjort dette til en av mine viktigste saker. Mitt mål er å legge fram en konkret handlingsplan innen mai.



– Vi trenger ikke å finne opp kruttet på nytt. Det som er viktig er at vi systematiserer og ser hva som finnes av tiltak som vi kan gjøre tilgjengelig for flere. Vi kommer til å ha innspillsmøter med kulturen, friluftslivet og idretten, for å se hvordan de jobber og om vi kan systematisere dette.