Filleristet Champions League-motstander: – Mektig imponerende

Kolstad-PICK Szeged 37-24

Etter en oppvarming bestående DDE, Rai-Rai og Eye of the Tiger var det et heltent Kolstad-lag som entret parketten i Trondheim Spektrum torsdag kveld - det skulle det ungarske storlaget PICK Szeged virkelig få kjenne på kroppen.

Én time med håndball senere viste nemlig lystavla 24-37 og trønderne kunne juble for sin aller første Champions League-seier på trøndersk jord.

– Det er nok det beste vi har prestert så langt. Men det er der toppnivået ligger, så vi må spille det oftere, sier Kolstad-trener Christian Berge.



Assist-kongen briljerte



Kolstad gikk ut i hundre og tok kommandoen fra start. Etter ti minutter i var stillingen 10-5 , og det skulle bli langt mer før hvilen.

– Ungarerne tapte altså bare med tre mål mot Kiel og vant med syv mot Aalborg. Det er imponerende, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Sander Sagosen hadde for alvor serveringsbuksene på og Champions Leagues assist-konge kunne notere ned ni målgivende pasninger i første omgang.

Med en umulig Torbjørn Bergerud bakerst, som kunne glise av en redningsprosent på 50 prosent halvveis, i tillegg til tre assist, gikk trønderne i garderoben til trampeklapp og en ledelse på 24-11.

ENORM: Torbjørn Bergerud stengte tidvis buret fullstendig. Foto: Fredrik Varfjell

– Det er solid forsvars- og målvaktsspill som gjør at Kolstad løper dem i stykker og de slipper seg løs. Magnus Abelvik Rød er strålende til å begynne med, og så følger de andre opp. En mektig imponerende første omgang, er dommen fra Svele.



Sagosen utvist

Ungarske Szeged, som for øvrig slo Mikkel Hansen og stjernegalleriet i Aalborg med syv mål i sin forrige Champions League-kamp, virket lamslått av det som møtte dem i Trondheim.

Noen minutter inn i andre omgang skulle de allikevel komme et skår i gleden for Kolstad.

Sander Sagosen ble belønnet med rødt kort da han serverte et aldri så lite klask i ansiktet på Szeged-spiller Luca Stepancic.

– Klart årsbeste i førsteomgangen med 24-11. Det lukter det svidd av, sier Sander Sagosen til TV 2. Han er ganske fornøyd med egen innsats. I alle fall til det røde kortet. – Litt uheldig med det røde kortet, men sånn er det – shit happens. Vi har litt for mye tenning utpå her, en hånd som treffer ansiktet, det er sånt som skjer. Gutta ror det fint i land, det er mest kjedelig for meg som må sitte på tribunen og ikke får med meg festen utpå her, sier Sagosen.

Men selv uten sin store stjerne var Kolstad aldri truet. Bergerud fortsatte sitt enorme målvaktsspill og til slutt viste lystavla 37-24.

Med det kunne Kolstad juble for sin aller første Champions League-seier på trønderske jord og to viktige poeng.