Fikk usannsynlig hjelp i ørkenen: – Doen var en mirakuløs redning

REDDET: Sammen med to konkurrenter låste Justinas Leveika seg inn på et portabelt toalett for å redde seg under et ritt. Foto: Privat

Han har fryktet for livet, søkt ly for uvær i et portabelt toalett, og blitt reddet av en Tour de France-vinner. Sykkelkarrieren til Justinas Leveika er ikke som alle andres.

Se for deg at du har syklet i over 4.000 kilometer, på knappe to uker. I snitt har du sovet i rundt tre timer per natt, og forsert 300 kilometer per dag i all slags vær og terreng.

Det er ingen hjelp å få utenfra. Alt handler om deg, og sykkelen din.

Mekaniske problemer må du fikse selv.

Maten må du bære med deg fra butikkene og bensinstasjonene du finner langs veien.

Ruten går gjennom ørken og fjellpass, på dårlige grusveier.

Skulle noe skje på turen er en SOS-knapp du har blitt utstyrt med før rittets start alt som kan redde deg.

SYKKEL: Justinas Leveika på sykkelsetet Foto: Privat

Idretten er ultrasykkel, og blant de beste utøverne i verden er den litauiske Justinas Leveika, bosatt på Tolga. Dette til tross for en karriere som knapt har startet.

Og på reisen har han kjent på frykten for livet.

– I starten var jeg veldig på at dersom jeg klarer det, så kan alle det. Men jeg begynner nå å skjønne at det kanskje ikke er for alle, kanskje er jeg litt annerledes enn de andre?, sier Leveika.



Fra Litauen til Tolga

Man kan spørre seg hva som får noen til å begi seg ut på slike kraftprøver frivillig. For Leveika startet det med studiene i Litauen, der han studerte for å bli sykepleier.

– Jeg fant ganske raskt ut at i Litauen skal jeg ikke jobbe. Det er altfor mange stereotyper rundt det at sykepleierne skal være bare damer, sier Leveika.

Med det gikk turen til Norge. Gjennom et intensivkurs lærte han seg norsk på tre måneder, og flyttet til Bergen.

– Jeg ble litt overrasket. Jeg trodde jeg hadde lært feil språk, de snakket jo ikke på samme måten som jeg lærte, ler han.



De første årene i Norge bodde han i Bergen og Oslo, men han lengtet etter naturen, og det å bo på et mindre sted. Turen gikk et lite stykke nordover, hvor han nå bor på Tolga.

Værnes til Bodø på 24 timer

Bosatt i Innlandet startet hans sykkeleventyr. Etter å ha stjålet Strava-rekorder fra et terrengsykkellag fra Tynset fikk han plass på laget, og ble sendt på et etapperitt i Alpene.

– Jeg fant ut at jeg følte meg bedre og bedre da de andre begynte å føle seg verre. Så på dag fire, fem og seks var jeg på mitt beste, og de følte seg verst, sier han.



Dette var før han visste hva ultraritt var, men det var slik det startet. På friuker fra jobben på sykehjemmet brukte han dagene til å sykle opp mot 1.000 kilometer på fem dager. Interessen blusset opp.

– Etter et par slike turer måtte jeg gjøre et forsøk og se hvor langt jeg kommer meg på 24 timer uten å stoppe. Jeg satte i gang fra Værnes, og syklet til Bodø, forteller han.



LANGE DISTANSER: Leveika første store test var 24 timer i ett strekk uten søvn, fra Værnes til Bodø. Foto: Privat

En strekning på 700 kilometer, fra midnatt til midnatt.

Da en kompis fikk høre om forsøket, ble han fortalt om ultraløpet Trans Pyrenees, med klar beskjed om at han måtte bli med. Koronaviruset satte en stopper for den første turen, men i 2021 debuterte Leveika som ultrasyklist.

– Det året ble jeg kåret til årets nybegynner, etter å ha syklet i tre store ritt.



Reddet av Tour de France-vinner

Debuten kunne knapt gått bedre. Rittet går over 1.000 kilometer og 25.000 høydemeter i Pyreneene. Leveika ble nummer fire.

Neste ritt var Trans Siberica. Et 3.000 kilometer langt ritt, som Leveika selv beskriver som et slags Vuelta a España, da det går langs både øst- og vestkysten av det spanske landet. Her ble han nummer tre.

Det siste store rittet han var med på i debutsesongen kalles The Badlands, hvor flere stjerner var med. Blant dem den doble olympiske mesteren i triatlon, Alistair Brownlee.

Leveika ble nummer fem.

Den olympiske mesteren nummer syv.

– Vi traff hverandre flere ganger i løypa, og jeg reddet ham ved å gi ham en CO2-patron. Jeg har utrolig mange historier fra disse rittene, forteller han.



OPPAKKING: Rytterne må ha med seg alt de trenger i veskene på sykkelen. Foto: Privat

En av disse er gangen han hadde problemer med et gir. I byen Avíla ble han sent til en Carlos-sykkelbutikk, og spurte etter denne Carlos.

– Der kommer en lav, litt stor spanjol ut og hjelper meg med alt. Så spurte han meg hvor jeg kom fra, forteller Leveika engasjert.



Spanjolen ble engasjert over Norge-svaret. Han lurte på om Leveika kanskje kjente til hans to norske kamerater.

– Det er liten sjanse for at jeg kjenner dem, men du kan si navnene deres, var Leveikas svar.



– Det var Edvald Boasson Hagen og Thor Hushovd, ler han.



Spanjolen som jobbet i en sykkelbutikk var en tidligere lagkamerat av de norske heltene. Han tok med seg Leveika rundt et hjørne i butikken til et bilde av en syklist kledd i gult fra Champs Elysees.

– Han som står med den gule trøyen, det er meg, var svaret fra Tour de France-vinneren i 2008, Carlos Sastre.



Frykten for livet

I juni i år stod Leveika på startstreken i det som er det største ultrarittet uten service – Tour Divide.

Med start i Canada går ruten gjennom Rocky Mountains, amerikansk ørken, og helt ned til grensa til Mexico.

Nesten 4.500 kilometer blir tilbakelagt, og 60.000 høydemeter skal klatres på to hjul.

Og når syklistene ble møtt med regn de første syv dagene, i områder hvor det sjelden kommer nedbør, ble det som høres ut som en umulig utfordring, så og si umenneskelig.

– Vi kom til et sted som heter Great Basin, en ørken på 300 kvadratkilometer, hvor det er ingenting, ikke engang et tre. Og dersom det regner der blir den øverste delen av veien til leire som setter seg fast på alt, hjula på sykkelen slutter å spinne, ingenting funker og sykkelen veier 30 kilo, sier Leveika.



SYKKELEN: Slik ser sykkelen til Leveika ut under rittet. Foto: Privat

– Du beveger deg i sånn to kilometer per time, og når det er 70 kilometer til nærmeste sivilisasjon var det mange timer til vi kunne komme dit.



Han hadde nettopp hatt andre mekaniske problemer, for så å tette en luke på seks timer til lederne. I temperaturer som nærmet seg frysepunktet, og bare utstyrt med det de kunne få med seg på sykkelen var det ikke mye varmeisolerende utstyr som kunne hjelpe dem i uværet.

– Vi var ikke langt unna å være hypotermiske. Vi skalv mye, og hadde kanskje mat for tre timer dersom vi skulle gå, for du bruker enormt mye energi på å prøve å bevege deg.



– Jeg var redd for livet mitt da. Du har en SOS-knapp du kan trykke på, men du er midt i ingenmannsland og ingen biler kan kjøre fort på de veiene. Så det kan ta flere timer før de kommer, du har ingenting å gjemme deg i, det er ingenting der, bare ørken, sier han.



– Men jeg forstod senere at det er akkurat den følelse jeg leter etter. Det høres veldig rart ut, men akkurat der, i den situasjonen der alt kan ha den konsekvens hvor du ikke kan returnere etterpå. Alt du gjør må du gjøre riktig, ellers kan det gå galt.



– En mirakuløs redning

Der, midt i ingenmannsland i den amerikanske ørkenen, var de tre lederne av Tour Divide på nippet til å gi seg. Forfrosne, gjennomvåte og uten ly fra regnet så det ut til at naturen beseiret utøverne.

– Jeg hadde bare et type nødteppe, som brukes for å holde varmen på de som er i en bilulykke. Jeg hadde en sånn pose som reflekterer varmen fra deg, men dersom underlaget du oppholder deg på er kaldt, så blir det kaldt, forteller Leveika.



Men da det så håpløst ut, dukket plutselig redningen opp, midt i ødemarken.

INGENMANNSLAND: Med 70 kilometer til nærmeste sivilisasjon ble denne doen redningen. Foto: Privat

Der stod det en festival-do på en ganger en meter oppå en tilhenger, og kunne tilby mennene sårt etterlengtet ly fra regnet.

– Hadde ikke den doen vært der... Jeg aner ikke hva den gjorde der midt i ørkenen, den bare stod der. Den doen var en mirakuløs redning, sier han.



Trygt inne i doen gjemte Leveika seg sammen med erkerivalene sine i rittet, belgiske Jens van Roost og tyske Ulrich Bartholmoes, i 12 timer.

På en kvadratmeter forsøkte de å sove på skift, mens de ventet på at regnet skulle avta og konkurransen dem imellom kunne tilta igjen.

SOV: Konkurrentene sov på skift mens de ventet på at regnet skulle gi seg. Foto: Privat Les mer INNSIDEN: Fra innsiden av toalettet. Foto: Privat Les mer RIVALER: Fra venstre Belgiske Jens van Roost, Leveika og tyske Ulrich Barthlomoes kjempet om seieren i Tour Divide. Foto: Privat Les mer UTSIDEN: Toalettet sett fra utsiden, med nedgjørmede sykler. Foto: Privat Les mer

Etter mange mekaniske problemer endte Leveika på andreplass i rittet, til tross for at han noterte seg for høyeste snittfart underveis.

– Det var en veldig tung kamp. Jeg var mer sliten psykisk enn fysisk, forteller han.



Sluttiden ble på over 14 dager.



Ultraritt i Norge

Søndag blir ultrarittet The Bright Midnight arrangert i Norge. Både start og målgang er på Tolga, og rytterne skal tilbakelegge over 1.000 kilometer og 16.000 høydemeter.

Leveika arrangerer rittet, og stiller derfor ikke til start.

Ruten går vestover, innom Trollstigen, sørover til Geiranger, før rytterne vender tilbake til Tolga.

RITTET: Slik ser ruten ut for de 200 syklistene som skal sykle The Bright Midnight Foto: Skjermbilde

Ideen kom mens han var skadet, og ikke fikk sykle.

– Mens jeg satt i ro tenkte jeg på at det er utrolig mange fine treningsruter her. Da tenkte jeg på å slå dem sammen, forteller han.



Og det å arrangere rittet på sommeren er viktig for Leveika, slik at man kan se den norske naturen selv om man sykler på natten.

– Alle rittene jeg har vært med på, så har jeg syklet gjennom de fineste nasjonalparker og plasser, men ikke sett en dritt fordi det har vært natt. Så jeg har gått glipp av veldig mye.



– Men her, uansett om du kommer til Trollstigen eller Geiranger ved midnatt, så får du likevel sett det. Kanskje til og med i en enda mer spennende halvlys, halvmørk, trolsk stemning.



På to timer hadde over 50 utøvere meldt seg på, og når startskuddet går på søndag vil 200 ryttere fra 17 ulike land legge ut på 1.000 kilometer i norsk natur.