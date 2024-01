Fikk tilbud om «selskapsdame»: – Vanlig at topplederne blir tilbudt tjenester

Se dokumentarserie om Besseberg-saken, «En varslet skandale», på TV 2 Play fra 9. januar

– Om anklagene stemmer, så er det en forferdelig sak. Det vil være svært trist for norsk idrett om en profilert norsk leder blir kjent skyldig i de anklagene. Det vil være veldig negativt for omdømmet til idretten i Norge.

Det sier Erlend Slokvik i et intervju gitt i forbindelse med dokumentarserien «En varslet skandale».

Han er sportssjef i Norges Friidrettsforbund, men har tidligere vært både president, visepresident og landslagstrener i Norges Skiskytterforbund.

IMPONERENDE CV: Erlend Slokvik har hatt en rekke fremtredende posisjoner i norsk idrett de siste 25 årene. Fra 2000 til 2002 var han landslagssjef for skiskytterne. Her fra VM i Pokljuka, Slovenia, i 2001. Foto: Heiko Junge/NTB.

– Han viste meg en klokke til 100.000 kroner

Tidligere skiskyttertopp Anders Besseberg er tiltalt for å ha mottatt dyre klokker, for å ha akseptert tilbud om bruk av prostituerte, for å ha blitt påspandert en rekke eksotiske jaktturer, samt disponert en bil i åtte år som en av samarbeidspartnerne til IBU betalte for.

Grov korrupsjon, som Besseberg er tiltalt for, har en strafferamme på ti år i Norge.

Rettssaken begynner i Buskerud tingrett 9. januar.

I intervjuet beskriver Slokvik Besseberg som autoritær og blåøyd, og hevder det verserte mange rykter om damer i tiden Besseberg var president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Dette er «Besseberg-saken»: Besseberg har i flere år blitt etterforsket av en rekke ulike instanser for, blant annet, å skulle ha mottatt bestikkelser, dekket over russisk doping, og grov korrupsjon i sitt virke som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Økokrim i Norge har etterforsket påstander om grov korrupsjon, mens politiet i Østerrike har etterforsket påstander om bedrageri og dopingsvindel. Begge disse etterforskningene pågår fortsatt. Biathlon Intergrity Unit (BUI) har etterforsket saken på vegne av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og idretten. Anklagene mot Besseberg og Nicole Resch (tidligere generalsekretær i IBU) ble første gang fremsatt av Verdens antidopingbyrås etterretning og etterforsknings-avdeling (WADA I&I) høsten 2017. I oktober samme år innledet østerriksk politi sin etterforskning. I april 2018 gjennomførte østerriksk politi razziaer i hjemmene til Besseberg og Resch, samt i IBUs hovedkvarter i Salzburg. Østerriksk politi bekreftet da at anklagene handlet om korrupsjon på i overkant av to millioner kroner, samt bedrageri knyttet til doping. 12.april 2018 trakk Besseberg seg fra presidentvervet i IBU etter 26 år i jobben. Tidlig i 2019 ga WADA I&I over arbeidet sitt til External Review Commission (ERC), en kommisjon IBU hadde satt ned for å undersøke anklagene mot Besserbeg og Resch. I juli 2019 ba østerriksk politi om at norsk politi skulle overta deler av etterforskningen av Besseberg, noe Økokrim gjorde i mars 2020. Fra da av etterforsket Økokrim anklagene om grov korrupsjon, mens østerriksk politi fortsatt etterforskningen om bedrageri og dopingsvindel. 28.januar 2021 publiserte ERC den mye omtalte «Besseberg-rapporten», hvor en rekke anklager ble fremmet - inkludert korrupsjon, mottak av bestikkelser/gaver, bruk av prostituerte, og at Besseberg skal ha hjulpet russiske utøvere unngå dopingetterfølgelse. 17.april 2023 tok Økokrim ut tiltale mot Besseberg. I anklagen beskyldes Besseberg for å ha mottatt tre klokker til en samlet verdi av 343 00 kroner, for å ha akseptert tilbud om bruk av prostituerte i en årrekke, for å ha blitt påspandert en rekke eksotiske jaktturer, samt disponert en bil i åtte år som en av samarbeidspartnerne til IBU betalte for. Rettssaken i Buskerud tingrett begynner 9. januar.

Besseberg har hele tiden benektet alle anklager om å ha gjort seg skyldig i korrupsjon.

– Vi visste jo at han mottok gaver, men vi tenkte kanskje ikke så nøye over det. Men vi visste at han mottok jaktturer og dyre gaver. Han viste det til oss og fortalte om det. Så han var ganske blåøyd i forhold til det, sier Slokvik.

Slokvik tar deretter selvkritikk for at han og andre ikke stilte flere kritiske spørsmål til Besseberg om disse gavene – gaver Slokvik og flere sperret øynene opp for:

– Han viste meg en klokke til 100.000 og sier: «Jada, men jeg har fått en som er enda finere». Å ja, ikke sant…, forteller Slokvik.

«MR. SKISKYTING»: Anders Bessebeg var president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i over et kvart århundre. Han er av mange sett på som en av hovedmennene bak at skiskyting ble en publikumsfavoritt i Norge og ellers i Europa på 90 - og 2000-tallet. Foto: Heiko Junge/NTB.

Klokker dukker eksplisitt opp i tiltalen mot Besseberg. Ifølge Økokrim skal han ha mottatt tre klokker til en samlet verdi av 343.000 kroner.

– Har Besseberg vært naiv eller lur?

– Jeg har oppfattet ham som naiv. Det har vært min oppfatning hele veien. Han hadde på en måte vært for lenge i systemet, og så vokste gavene han tok imot uten at han tenkte seg om. Det kan jo være at jeg tar feil, at han egentlig har vært smart, men jeg oppfattet ham som naiv, sier Slokvik.

Besseberg har ikke uttalt seg i media siden 2018, men advokatene hans har blitt gjort kjent med uttalelsene i denne saken.

Advokat Mikkel Toft Gimse skriver i en e-post til TV 2 at de ikke har noen kommentar til saken, men «venter til rettssaken der Besseberg vil få forklart seg sammenhengende».

– Ble pratet om damer i boblebadet

Slokvik beskriver videre Besseberg som en som hadde et stort og oppriktig hjerte for sporten, men som samtidig hadde en lederstil som fikk mange til å reagere.

Anders Besseberg Født: 25.februar 1946

Fra: Vestfossen, Viken fylke President i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) 1992-2018 Generalsekretær i Norges Skiskytterforbund 1989-2000 Visepresident i (IBU) 1988-1992 Medlem av teknisk komité, IBU 1980-1988 Landslagstrener for det norske landslaget i skiskyting 1976-1980

– Som president var han nok relativt autoritær når han først hadde bestemt seg. Når ting gikk imot ham, kunne han bli litt ufin. Han kunne bli ganske sint og aggressiv om vi hadde en annen oppfatning enn ham. Men jeg er sikker på at han egentlig ville det beste for sporten.

Olle Dahlin, Bessebergs etterfølger som IBU-president, har tidligere uttalt til TV 2 at det har verserte mange damehistorier knyttet til nordmannen.

– Det har versert mange rykter om det, men jeg har ikke vært i Russland sammen med Besseberg. Så jeg har ingen direkte kunnskap om det, sa Dahlin til TV 2 i april.

I tiltalen anklages Besseberg for å skulle ha aksepterte tilbud om bruk av prostituerte i 2013 og i perioden 2015-2018 av ledere i russisk skiskyting.

Slokvik bekrefter at ryktene har vært mange.

– Han har vel både fortalt litt, og så har det gått en del rykter. Damehistoriene gikk ut på at det var noen damer med på tur og sånt, uten at man nødvendigvis gikk i dybden på det. Det ble jo pratet om damer i boblebadet og forskjellig, forklarer han.

Slokvik forteller deretter at han selv har blitt tilbudt «selskapsdamer».

Fikk tildelt «vert»: - Skjønte hva som lå bak

Ifølge Slokvik er det i enkelte kulturer «vanlig at topplederne blir tilbudt tjenester».

– Det skjedde i 2000, under mitt siste oppdrag som landslagssjef i orientering på et mesterskap i Ukraina. En veldig ung tolk kommer og presenterer en dame som på en måte skulle være min vert. Hun kunne jo ikke noe annet enn russisk. Jeg prøvde å prate med henne, men skjønte jo at det ikke var mulig. Og jeg skjønte jo også hva som egentlig lå bak, forteller han.

– Og etter et par dager kommer tolken tilbake og spør meg rett ut hvorfor jeg ikke skal bruke damen jeg er tildelt.

Slokvik forteller at han stusset da hotellbestillingen han opprinnelig hadde, et rom han skulle dele med en kollega, hadde blitt gjort om til et alenerom.

– Det skinte gjennom når jeg pratet med de andre nasjonene at de største landene hadde blitt tildelt en selskapsdame som kunne være med i baren eller… Jeg vet ikke hvilke tjenester jeg kunne fått. Det spurte jeg aldri om.

Tiltalen mot Besseberg Mens Besseberg hadde bopel i Vestfossen i Norge og i sammenheng med hans verv som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (The International Biathlon Union (IBU)) krevde, aksepterte eller mottok han i perioden 2009 - 2018 følgende goder:

En gang i 2011, trolig i forbindelse med styremøte nr 100 i IBU i mars 2011 i Khanty Mansiysk i Russland fikk han en klokke av typen Omega (farge kobber/sort) fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 195 000

En gang trolig i april 2013, og forut for vinter-OL i Sotsji i Russland i 2014, aksepterte han tilbud om en prostituert som ble skaffet ham av fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Dette skjedde sannsynligvis i tilknytning til et showrenn i skiskyting i Moskva.

En gang trolig i 2013, og under et arrangement for skiskyting i Russland, mottok han en Hublot klokke av en russisk myndighetsperson i Ugra-regionen. Klokken var verdt ca NOK 70 000,-.

- I april 2013 i forbindelse med en reise til Tjumen i Russland ble han av russiske myndighetspersoner påspandert opphold og jakt- og fisketur ved et jakt-resort, dit han ble bragt i helikopter. Under oppholdet ble det jaktet på elg, villsvin og hjort.

I 2014 under avslutningen av verdenscupen i skiskyting i Holmenkollen i Norge mottok han en klokke av typen Ulysses Nardin (farge: sort m/skinnrem) av en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 78 000,-.

I oktober 2015 ble han av en myndighetsperson i Tjumen i Russland, påspandert en jakttur til Tjumen. Besseberg mottok også gratis et trofé etter felling av en maralhjort.

I perioden 2015 til 2018 aksepterte Besseberg ved flere anledninger tilbud om prostituerte organisert og tilbudt ham av myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting. Samværet med en kvinne over flere dager og netter ble tilrettelagt for ham av slike personer ved minst to anledninger, dvs. trolig i mars 2016 i Khanty-Mansijsk i Russland i forbindelse med et IBU verdenscuparrangement, og i mars 2018 i Tjumen i Russland i forbindelse med IBU verdenscupavslutningen.

I mars 2018 i anledning opphold i Tjumen i Russland ble Besseberg påspandert av russiske myndighetspersoner jakt- og fisketur med overnatting og bevertning på et jakt resort i Russland. Under turen felte Besseberg maralhjort og villsvin.

I perioden 2009 - 2018 hadde Besseberg en stående avtale om å delta på jaktturer med eier og daglig leder i selskapet APF Marketing Services GmbH (heretter «APF»), som senere var konsulent for Infront Austria GmbH (heretter «Infront») og medlem av Infronts rådgivende organ. Jaktopphold og jakttrofeer var gratis for Besseberg og ble bekostet av vedkommende, dennes selskap eller av Infront. Jakten fant sted jevnlig én til tre ganger pr. år i Østerrike og/eller Tsjekkia på eksklusive jaktområder. Vanligvis mottok Besseberg også trofeer av dyrene han felte. APF og senere Infront hadde i denne perioden avtaler med IBU om markedsførings- og sponsorrettigheter til IBU skiskytingsarrangementer eller var i forhandlinger med IBU om slike avtaler, som Besseberg godkjente/signerte i egenskap av president i IBU.

I perioden 2011 - 2018 ved sin bopel i Norge disponerte Besseberg privat en bil av typen BMW X5 som Infront dekket leasingkostnadene for. Verdien av dette utgjorde ca. NOK 850 000.

Fordelene anses som utilbørlige, og overtredelsen anses som grov, særlig pga av verdien, fordi det var manglende åpenhet om godene han mottok, fordi Besseberg ved å ta imot godene brøt den tillit som fulgte hans verv i IBU, fordi han handlet i strid med IBUs retningslinjer og fordi han i kraft av sin rolle i IBU hadde mulighet til å påvirke avgjørelser av betydning for russisk skiskyting og for APF/Infront.

TV 2-journalist Magnus Krogsæter Aarre er gift med friidrettsutøver Karoline Bjerkeli Grøvdal. Erlend Slokvik har etter tiden i Norges Skiskytterforbund blitt sportssjef i Norges Friidrettsforbund, en rolle han innehar i dag.