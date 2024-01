Fikk slakt – nå herjer «Pistol Pete»

HAMAR (TV 2): Den canadiske målkongen Peter Quenneville (29) har bøttet inn mål for Storhamar denne sesongen. Nå vil han ta med NM-gullet hjem til Hamar.

– Livet smiler. Hamar føles som hjemme, sier Peter Quenneville til TV 2.

Han har imponert hele Hockey-Norge. Med sine 21 scoringer og 25 målgivende, leder Peter Quenneville målpoengstatistikken overlegent i EHL denne sesongen – og er soleklart toppscorer.

TV 2 møter den skuddglade vingen hjemme på Hamar.



«Pistol Pete»

Han er også kjent som «Pistol Pete», et kallenavn som går langt tilbake, ifølge han selv.



– Helt siden jeg var ung har jeg alltid hatt et godt skudd. Jeg tror det var en trener jeg hadde som ga meg navnet da jeg var rundt ti år gammel, forteller Quenneville.

29-åringen forteller at navnet har en tendens til å dukke opp i hver klubb han spiller for, og at det medfører forventninger.

– Jeg prøver å leve opp til navnet så godt jeg kan. Det er jo et positivt kallenavn. Det dukker opp i alle sosiale settinger jeg deltar i. Alle gutta på laget kaller meg bare «pistol». Det medfører en forventning.

Tøff start på Storhamar-karrieren

Etter overgangen til Storhamar i 2022, tok det tid før Quenneville skulle finne sin beste form.



«Hva i all verden har Storhamar signert?», «dette er penger ut av vinduet» og «de har satt seg i en dårlig posisjon fordi han er signert for to år».



Det hadde TV 2s hockeyekspert Erik Follestad å si om «Pistol Pete» sine prestasjoner etter hans første periode som Storhamar-spiller.

– Det føles bra å vise de som tvilte på meg at jeg kan spille hockey. Jeg hadde en treg start på Storhamar-karrieren, men jeg visste at jeg skulle blomstre til slutt, sier Quenneville.

HERJER: På to sesonger har Quenneville notert seg med hele 95 målpoeng. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

19 mål og 30 målgivende.

Det var fasit for Quenneville etter sin første sesong i gul og blå, hvorav mesteparten av målpoengene kom under siste halvdel av sesongen.

– Ingen i klubben tvilte på meg. Presset fra utsiden er ikke i nærheten av presset jeg legger på meg selv. Jeg leser ikke nyheter eller ekspertuttalelser. Jeg vil bare at laget skal vinne og at jeg kan bidra, sier han.

I etterkant har Quennevlille imidlertid fått ros av hockeyekspert Follestad.

– Helt fantastisk. Han spilte seg opp og kom voldsomt inn mot slutten av sesongen. Tallene taler for seg selv, sa Follestad etter at Quenneville ble historisk i desember – etter å ha fått målpoeng i 21 kamper på rad.

Ser en fremtid på Hamar

– Jeg har blitt veldig glad i Hamar. Det har blitt mitt hjem.

Det sier Quenneville om tilværelsen på Hamar. Om Storhamar får beholde canadieren etter sesongslutt, er usikkert.

Med en kontrakt som går ut etter sesongen, skal man ikke se bort ifra at toppscoreren vil få tilbud fra flere klubber.

– Per nå er jeg og klubben i samtaler om ny kontrakt. Vi får se hva fremtiden bringer. Klubben og alle folkene rundt har vært helt enestående mot meg helt siden jeg kom hit. Jeg kan se en fremtid her, og jeg gleder meg til å dra på jobb hver dag, sier han om fremtiden.

Storhamar måtte ta til takke med en andreplass i fjorårets NM-sluttspill etter tap mot Stavanger Oilers.

Nå er Quenneville lysten på å revansjere fjorårets nederlag.

– Vi var så nærme, men tapte til slutt. Det var utrolig tungt. Men det gjorde bare at vi kom enda mer sultne tilbake etter ferien. I tillegg har vi fått noen nye fjes, som jeg føler har tatt plass i laget og bidrar mye. Akkurat nå har vi mye selvtillit til å spille sluttspill, og forhåpentligvis kan jeg hjelpe til å ta med NM-gullet hjem til Hamar, sier han.

På lørdag er det toppoppgjør i EHL, hvor Storhamar gjester Vålerenga og Jordal Amfi. Kampen ser du på TV 2 S2 eller TV 2 Play.