Fikk sjokkbilde i innboksen: – Trodde det var manipulert

– Det var et stort sjokk, sier Marco Odermatt til TV 2.



23 år gamle Lucas Braathen kunngjorde fredag at han legger opp som alpinist.

– Jeg har ikke snakket med ham de siste dagene og ukene, men jeg fikk et bilde av nyheten i gruppechatten med landslaget. Jeg trodde først at det var en spøk. Jeg trodde at det var manipulert, men jeg så nyhetssakene, sier sveitsiske Odermatt når han møter TV 2 i Sölden.

SESONGSTART: Mikaela Shiffrin og Marco Odermatt er på plass i Sölden før helgens sesongstart i alpint. Superstjernene kommenterte Lucas Braathens sjokkbeskjed. Foto: Matic Klansek / Bildbyrån

Mikaela Shiffrin hyller Braathen.

– Det var ganske overraskende for alle, og jeg må si at jeg absolutt elsket å se ham på ski. Det er vanskelig å ta nyheten innover seg, men jeg ønsker han det beste og lykke til i neste kapittel, sier den amerikanske stjernen til TV 2.



Foreslår ekteskap

På Instagram-profilen til Braathen flommer det inn med hilsener.

– Du kan ikke gjøre dette! Folk som deg er så viktige for sporten vår. Jeg håper ikke at det er helt definitivt. Systemet må endres. Dette er et stort tap for skiverdenen, skriver franske Johan Clarey.

Den tidligere alpinstjernen Felix Neureuther fra Tyskland kommer med et spesielt tilbud.

– Jeg kan ikke tro det! Hvis det er på grunn av forbundet, kunne jeg giftet meg med deg, så du kan begynne for Tyskland. Det ville vært helt greit for min kone, skriver Felix Neureuther.

FRIERI: Felix Neureuther foreslår å gifte seg med Lucas Braathen. Foto: Johann Groder / AFP / NTB

– Jeg kan ikke tro det

Flere har også uttrykt sin støtte gjennom emojier.

– Å nei, min bror. Vi trenger sambaen din i bakkene, skriver italienske Christof Innerhofer.

– Frihet på sitt beste. Du er en ekte konge, Lucas, skriver franske Julien Lizeroux.

Her slipper han bomben

– Jeg kan ikke tro det, min venn. Vi er med deg, skriver franske Victor Muffat-Jeandet.

Renndirektør Markus Waldner kommenterte sjokkbeskjeden på «Alpine Forum» i Sölden fredag ettermiddag.

– Det er veldig dårlig nytt, for Lucas er en stor utøver og en maskin. Han er også en festløve, og det har han bevist mange ganger. Han har en sammensatt personlighet, og sånne typer trenger vi, sa han.

– Vanskelig, trist og veldig overraskende

Klæbo: – Bare trist

Også norske stjerner sender Braathen hilsener på Instagram.

– Det er bare trist, skriver langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo.

– Champ uansett, skriver skøyteløper Ane Farstad.

– Trist og kjipt. Respekt, sjef, skriver tidligere Liverpool- og landslagsspiller John Arne Riise.

– Bare trist, skriver volleyballstjernen Anders Mol.

– Lykke til videre, champ, skriver Fortnite-verdensmester Emil Bergquist.