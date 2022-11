Fikk sjokkbeskjeden i en PowerPoint: «Hva faen har skjedd?»

Torsdag ble det kjent at Fritz Aanes og Stig-André Berge fratrer som trenere for brytelandslaget.

Det kom som et sjokk på flere av utøverne, som satt klare for å møte trenerduoen torsdag formiddag.

Exauce Mukubu, som nylig vant U23-VM, synes situasjonen er trist.

– Det var ikke det vi så for oss nå. Det har vært veldig mange konflikter fram og tilbake, og at de bare skulle gi fra seg arbeidsoppgavene sine uten å være med på møtet med spillerne, sier egentlig mye om hvordan situasjonen er nå, sier Mukubu til TV 2.

Fikk beskjeden i en PowerPoint

Landslaget skulle sammen komme til enighet om veien videre mot OL i Paris 2024.

21-åringen forteller at de istedenfor ble møtt av beskjeden i en PowerPoint-presentasjon, uten at landslagsledelsen var til stede:

– Det sto at Fritz Aanes og Stig Andre Berge fratrer som trenere. Da sto vi der og tenkte «hva faen har skjedd?». Ingen av partene fikk sagt det man satt inne med. Det er slik vi har løst det tidligere.

TRENERDUO: Stig-André Berge (til venstre) og Fritz Aanes. Foto: Ali Zare

– Noen begynte å gråte

Mukubu forteller at utøverne reagerte ulikt på beskjeden som kom. Ifølge ham trodde de at trenerne skulle legge seg flate og at man kunne gå videre.

– Det var en brutal beskjed i forhold til det vi trodde ville komme.

– Hvordan var reaksjonen hos utøverne?

– Noen begynte å gråte og vurderer å slutte. Det sier litt om at vi har troen på programmet, men at ikke de har troen på oss, svarer Mukubu.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Aanes og Berge torsdag uten å lykkes.

En av dem som tar nyheten svært tungt, er Morten Thoresen.

– Stig og Fritz er som familie for meg, og det er alle de jeg trener med også. Jeg skjønner ikke hvorfor denne familien skal splittes opp. At den splittes opp er en gravstein for norsk bryting, sier Thoresen til NRK. Ifølge kanalen er han tydelig preget og måtte stoppe opp flere ganger i intervjuet.

PREGET: Bryteprofilen Morten Thoresen. Foto: Javad Parsa

Mukubu hadde ønsket en unnskyldning og at de «respekterte utøverne».

– Men de vil ikke bevege seg tre millimeter, utdyper Mukubu, som til daglig representerer Sportsklubben av 1909.

Hevder han ble presset til å trene med skade

Ifølge Mukubu har det over tid har vært konflikter blant utøvere og landslagsledelsen.

– Hva har konfliktene gått ut på?

– Når man har vært skadet, har man ikke blitt hørt og måtte dratt på trening med skader, hevder han.

Brytetalentet fra Tønsberg fortsetter:

– Hvis jeg har kommet på trening og sagt at jeg for eksempel har en skade i armen: Da får jeg beskjed om at enten må jeg være med, eller så mister jeg muligheten til å være med på samling. Da tar man sjansen på å bli skadet og blir fort ute i enda lengre tid.

Mukubu legger ikke skylden på trenerne for alt av skader som har oppstått, men mener at utøverne ikke har blitt tatt seriøst når man har vært skadet og at de har «presset oss på trening».

– Hvilke opplevelser har du hatt med trenerne?

– Med Stig har det vært mykt og rolig og han har prøvd å forstå meg som person. Men med Fritz har det vært helt motsatt. Han har hele veien vært sånn «fy, fy» med fingeren. Det har preget litt, siden jeg ikke føler jeg får være meg selv rundt ham og alltid måtte passe på. Jeg har ikke mislikt Stig, men Fritz har vært veldig hard, svarer 21-åringen.

Ser mørkt ut

Mukubu tror en utskiftning vil være sunt for norsk bryting, selv om det kommer på et dårlig tidspunkt.

– De har vært på toppen lenge og fått bestemt ganske mye. Det er kjipt for oss landslagsutøvere som står foran en OL-kvalifisering neste år. Det ødelegger jo ganske mye av den prosessen, forklarer han.

MEDALJEVINNER: Her jubler Stig-André Berge for bronse i Rio-OL i 2016. Foto: Heiko Junge

Tidligere i år ble Mukubu kastet ut av landslaget grunnet brudd på kontraktsvilkårene. I oktober fikk han likevel representere Norge da han vant gull i 83-kilosklassen under U23-VM.

– Hvordan ser du på fremtiden?

– Det blir spennende å se hvordan det vil gå med norsk bryting i tiden framover. Jeg har troen på arbeidet mitt.

– Hvis vi skal til OL i Paris, er vi avhengig av riktige folk. Det ser ikke lyst ut akkurat nå, legger han til.

Thoresen er enig i den spådommen.

– Jeg er ingenting uten Stig og Fritz, men jeg er heller ingenting uten gutta. Stig og Fritz har gjort at jeg står som europamester, men det hadde jeg heller aldri vært uten gutta. Det er brutalt. Akkurat nå ser jeg ingen fremtid, verken for meg eller for Bryte-Norge. Jeg håper trenerne og alle utøverne forstår det, at dette kan være slutten for norsk bryting, sier Thoresen til NRK.