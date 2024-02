Fikk sjokkbeskjed som ung: – Tøffeste dagen i mitt liv

HAMAR (TV 2): Aurora Løvås (18) er et av de største skøytetalentene på kvinnesiden i Norge – men bak medaljene skjuler hun en hemmelighet som kan prege henne resten av livet.

Skøyteløper Aurora Løvås lever i en konstant balanse mellom glede og frykt. Svevende fra ett sykehusbesøk til det neste.

Hun vet at hvert sykehusbesøk kan være et potensielt vendepunkt, en beskjed som kan snu hele livet og karrieren på hodet.

Elleve år gammel spant hun over isen med skøytene for første gang.

Hun hadde funnet sin lidenskap. Med to foreldre som selv var dyktige skøyteløpere, ble isen en naturlig arena for henne å utforske.

I dag, sju år senere, omtales hun som ett av Norges største skøytetalenter.

Med årene har hun blitt en stigende stjerne. Alt toppet seg i starten av februar med både NM-gull sammenlagt, og VM-gull på 3000 meter i juniorklassen.

I tillegg har 18-åringen sikret seg flere norgesrekorder.

– Det var helt ubeskrivelig! Det var så mye følelser, og det var så gøy, forteller Løvås.

Livet ser tilsynelatende strålende ut for jenta fra Nord-Odal.

Men selv om sølvtøy og meritter nærmest har blitt fasit for den unge skøyteløperen, har ikke veien til toppen alltid vært like enkel.

For hver eneste dag risikerer hun å miste alt hun har jobbet for – over natten.

TV 2 møter Løvås i Vikingskipet på Hamar.

Det er kveldstrening, og Nord-Odal IL har fått istid fra klokken 18.00.

Omfavnet av flomlys og lyden av skarpe skjær i isen, er hun i gang med oppvarming sammen med sine lagvenninner. Det er tydelig å se at hun er en populær figur i gruppa.

Men under det blå pannebåndet ligger en skygge av usikker fremtid.

– Tøffeste dagen i mitt liv

Løvås var bare tolv år gammel da hun fikk sjokkbeskjeden. Da hadde hun drevet med skøyter i knapt ett år.

Beskjeden kom etter en tilfeldig synsundersøkelse – for hun hadde behov for briller, som mange andre tolvåringer.

– Jeg husker bare at legen sa at her er det noe som ikke stemmer, forteller hun.

Så sa han:

«Du må på Ullevål sykehus i morgen»

– Jeg tenkte: «Hæ? Hva skjer?». Jeg ble jo livredd, og skjønte ingenting.

UNG: Her er Aurora Løvås 12 år gammel. Samme år fikk hun den brutale beskjeden. Foto: Privat

En test ble til flere tester. Alle maskiner som benyttes kan ble benyttet i undersøkelsene.

Til slutt kom den brutale beskjeden fra legen:

«Du har en alvorlig øyesykdom. Du kan bli blind.»



Hun ble diagnostisert med sykdommen «Best maculadystrofi» – en sjelden og arvelig øyesykdom.



– Det var den tøffeste dagen i mitt liv. Det var helt forferdelig, forteller 18-åringen.

«Best maculadystrofi (BMD)» Rammer øyets netthinne og kan medføre at detaljsynet blir dårligere eller helt borte. Opptrer ulikt fra person til person – i Løvås sitt tilfelle kan blodkarrene på øyet sprekke når som helst. Arvelig sykdom - men veldig sjelden.

– Hvordan var tiden i etterkant?



– Jeg husker jeg var kjemperedd. Ingen visste noe som helst. Det var veldig lite informasjon. Jeg trodde jeg skulle bli blind på dagen. Så det var vanskelig for meg å ikke vite hva som skjedde.

– Jeg var lei meg, stresset, visste ingenting, også var jeg veldig mye inn og ut av sykehuset for å få mer informasjon og finne ut hva vi kunne gjøre.

Men det var ikke så mye Løvås kunne gjøre – bortsett fra én ting.

– Kan du plutselig få beskjeden at nå kommer du til å miste synet?

– Jeg kan få den beskjeden, ja.

– Når som helst?

– Den kan jeg få når som helst, ja.

Omstilling

Den unge skøyteløperen utdyper:

– Hvis jeg merker at synet begynner å bli dårligere, så må jeg komme meg til sykehuset med en gang. Så jeg må faktisk tenke på det, selv om jeg ikke vil tenke på det, sier hun og legger til:

– Det gjør skikkelig vondt, liksom. Det er som om alle drømmer bare blir tatt fra deg. Jeg brenner så mye for sporten, så det er vondt å tenke på at om jeg blir blind i morgen … Da jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Da ryker veldig mange av mine drømmer.



Løvås forteller at hun i senere tid har klart å stenge de negative tankene ute fra hverdagen – men de dukker stadig opp igjen.

Virkeligheten innhenter henne først når dagen for rutinekontroll er rett rundt hjørnet.

I mellomtiden lever hun på en sky av positive tanker.

– Jeg tror jeg har bygget opp en sterk mentalitet på grunn av dette, sier 18-åringen.

Istedenfor å la frykten lamme henne, har hun brukt usikkerheten rundt sykdommen som motivasjon.

Hvert eneste skøytetak på isen er en triumf.

– Man vet jo aldri hvor mange løp man får gått. Jeg håper at jeg får gått i veldig mange år, sier hun.

– Hva er den største drømmen?

– OL-medalje. Det hadde vært en drøm, avslutter Løvås smilende.