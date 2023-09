Fikk sjokk: – Helt grusomt

OVERRASKET: Elisabeth Lie trodde ikke det hun så da hennes egen datter kom ut under kampanjefilmen for jenter vil mer-satsingen. Foto: Erik Teige / TV 2

I forbindelse med en kampanje for jentefotball fikk flere foreldre presentert videoer og sitater av det de trodde var store mannlige fotballspillere, da deres egne døtre dukket opp ble de fleste overrasket.

– Det var litt kjipt egentlig. Det var liksom ingen forventninger om at det var meg, eller at det var en jentespiller.

Det sa Isabel Nielsen Sæbø (15) etter at hun hadde vært med i kampanjen for Jenter vil mer-satsingen som har som mål å løfte jentefotballen på Vestlandet.

I videokampanjen får flere mødre og fedre presentert sitater som handler om fotball og skal prøve å gjette hvem som har sagt eller gjort det de får presentert.

«Min motivasjon er å bli bedre enn alle andre»

«Fotballen er ærlig. Du får betalt for treningen du legger ned»

Dette var bare et par av sitatene som ble vist frem.

«Det høres veldig ut som Zlatan» eller «at det var Ronaldo?» var noen av de spillernavnene som ble slengt ut av foreldrene. Da det ble klart at deres egne døtre stod bak sitatene, ble de fleste sjokkert.

Foreldrene fikk også presentert videoer av døtrene som scoret mål, der bildet var gjort uskarpt slik at det ikke gikk an å se hvem som scoret. Elisabeth Lie, moren til Isabel Nielsen Sæbø synes det var forferdelig å ikke kjenne igjen sin egen datter.

– Det var helt grusomt, det var ikke det jeg hadde forventet i hele tatt. Jeg forventet at det var guttespillere ut ifra det som ble sagt og vist, Elisabeth Lie.



Stor undersøkelse

Ifølge en undersøkelse gjort av professor ved NHH, og tidligere landslagsspiller, Siv Skard, sier én av fire jenter at hovedmotivasjonen deres for å spille fotball er egen utvikling. Kun én av ti foreldre tror det samme.

– Jeg kjenner meg igjen i undersøkelsen. Og ser det i andre klubber. Også var det jo mine egne svar, så det var en tankevekker rett og slett, sier Kjersti Selvik, mor til Helmine Jenny Selvik (13), som også var med i kampanjevideoen.

– Det som er unikt med denne undersøkelsen, er at vi har spurt både spillerne i barnefotballen og foreldrene og trenerne deres, forklarer Siv Skard.

– Det gir oss et unikt sammenligningsgrunnlag sånn at vi kan si noe om hvorvidt om de voksne overvurderer eller undervurderer barna sine ambisjoner, drømmer eller motivasjon for å spille, fortsetter Skard.

Undersøkelsen viser også at foreldrene tror at døtrene hovedsakelig vil spille fotball på grunn av det sosiale, mens jentene selv vil spille fotball fordi det er gøy og fordi de vil utvikle seg selv.

FORSKJELL: Det er ulikheter i hvordan foreldre og trenere vurderer jente- og guttespillere.

Brann-spiller Ingrid Stenevik synes at undersøkelsen får fram viktige poeng, selv om hun ikke kjenner seg helt igjen.

– Der jeg kommer fra sto jentefotballen ganske sterkt, men det er absolutt tall som tirrer og det er veldig bra at det blir lagt fram på en så konkret måte.

Stenevik fortsetter:

– For meg gir det veldig motivasjon til å være med på å endre disse tallene. Det er synd at jenter ikke blir tatt på alvor når de vil utvikle seg og ikke bare er der for det sosiale.

Jentene vil ned på «løkka»

I rapporten kommer det også fram at den største forskjellen mellom jenter og gutter er når det gjelder å gå ned på «løkka» og spille uorganisert fotball.

Det var langt færre jenter enn gutter som sa at de spilte på «løkka» flere ganger i uken, men hele 70 prosent av jentene svarte at de hadde lyst å spille mer.

– Det kan være at man ikke har noen å gjøre det med, eller ikke tør å spørre guttevennene sine, sier Nielsen Sæbø.

– Det kan være at de ikke har muligheten til det, for noen bor ganske langt borte fra banen og trenger skyss, men foreldrene tenker kanskje at de ikke har lyst til det og derfor gir de ikke muligheten til det, svarer Helmine Jenny Selvik.

– Det er kanskje gamle stereotyper som henger igjen. Litt sånn at guttene er på banen og jentene er hjemme og leker med dokker, sier Ingrid Stenevik.

Brann-spilleren fortsetter:

– Jeg tror jo alt handler om å legge til rette for at det er greit at det er fotballspiller du vil bli, helt fra man er fem år gammel.



POSITIV: Ingrid Stenevik synes tiltaket er bra og er motivert til å hjelpe. FORBILDER: Brann-spillerne ønsker å være gode forbilder for unge jenter som ønsker å satse på fotball.

Stjernebesøk

Det var ikke bare Ingrid Stenevik som representerte Brann på lanseringen av kampanjen. Maria Brochmann og Cecilie Redisch Kvamme var også på plass for å dele deres erfaringer fra ungdomsfotballen.

I undersøkelsen kommer det fram at 70 prosent av jentene har en herrespiller som forbilde, det kjente Maria Brochmann seg igjen i.

– Jeg husker da jeg vokste opp så tenkte jeg ikke tanken på å ha en kvinnelig fotballspiller som forbilde, det var David Beckham og Christian Kalvenes da han spilte på Brann, sier Brochmann smilende mens hun peker på Kalvenes i publikum.



– Det førte jo også til at jeg begynte å trene med gutter, begynte på et guttelag, ville se ut som en gutt, klippe håret kort som en gutt. Så jeg håper jo at det har forandret seg litt da, fortsetter Brann-spissen.



Isabel Nielsen Sæbø har ikke bare ett forbilde innen fotballen.

– Jeg har jo både jente- og gutteforbilde, det er jo Ada Hegerberg og Guro Reiten for eksempel, også er det jo selvfølgelig Haaland som er et godt forbilde.

Storsatsing for å løfte jentefotballen

Ambisjonen med Jenter vil mer-satsingen er, ifølge Sparebanken Vest, å løfte jentefotballen og sikre like muligheter.

Med på laget har Sparebanken fått Brann, Arna Bjørnar og Sogndal. Fem klubber vil bli valgt ut til å bli med i en fadderordning ledet av disse klubbene.

LØFT: Sportsklubben Brann, Sogndal Fotballklubb og Arna Bjørnar, har gått sammen med Sparebanken Vest om et felles løft for jentefotballen på Vestlandet, initiativet har fått navnet «Jenter vil mer».

Fadderordningen vil ifølge Sparebanken innebære felles treff for å utvikle klubben best mulig, nettverksarrangement, spillerbesøk og mye læring. Ingrid Stenevik tror det kan ha mye å si for unge fotballspillere.

– Da jeg vokste opp, så visste jeg så vidt at det var voksne damer som spilte fotball. Vi fikk bare besøk av herrer. Jeg tror at det å være synlig og vise at det er mulig, og at det er mulig å bli utenlandsproff er viktig.



– Jeg håper at det kan være veldig motiverende, fortsetter Brann-spilleren.



I tillegg til dette lanserer Sparebanken Vest en støtteordning der klubber kan søke som støtte til treningsleir, trenerkompetanse og fotballdager.