Fikk ny brutal beskjed etter det livstruende dramaet

FLERE OPERASJONER: Trym Nygaard Løken holder motet oppe - tross all motgangen. Foto: @trymnloken / Instagram

Trym Nygaard Løken (30) var døden nær for få uker siden. Så kom det en ny nedtur.

– Det er ikke ønskelig å legge seg i narkose annenhver uke og bli skjært opp i magen, men hvis det er for det beste, så må man bare gjøre det.

Tidligere i desember skrev TV 2 om dramaet Trym Nygaard Løken opplevde på treningssamling i Østerrike.

En av verdens beste telemarkskjørere fikk brått tarmslyng av tykktarmen.

– Det ble et rent smertehelvete som jeg aldri har vært borti før, sa han da.



Beskjeden fra legene var ikke til å ta feil av: Det var livstruende hvis han ikke ble operert øyeblikkelig.

30-åringen, med fire VM-gull i Telemark, ble hasteoperert 3. desember.

Mange vil også huske Løken som Farmen-deltaker i 2017:

Den operasjonen var tilsynelatende vellykket, men senere kom beskjeden om at ikke alt gikk som det skulle.



Mistanken om en infeksjon ble bekreftet på en kontroll på Ullevaal sykehus. Og selv om man forsøkte å rense bort bakteriene - var kirurgene enige om at profilen måtte på operasjonsbordet nok en gang.

– Jeg fikk en infeksjon etter den første operasjonen. Magen ble skjært opp igjen og infeksjonen ble skrapet bort.



GODT MOT: Trym Nygaard Løken har tilbragt utallige timer i en sykeseng den siste tiden. Foto: Privat.

– Det har buttet litt nå, sier Oslo-gutten til TV 2.

Den nye operasjonen betyr at den planlagte returen til treningen blir ytterlige forsinket.

– Det er hodet det er tøffest for. Livet kommer og «flykicker» deg fra siden. Det er ganske kjipt, spesielt når det er ting du ikke rår over. Veldig kjedelig, men jeg må prøve å minne meg selv på at helsa går først, forteller han.

Mistet flere kilo

Å legge seg under kniven to ganger på kort tid har gjort noe med kroppens tilstand, forteller han.

– Jeg har rast ned ti kilo på to uker. Det merker man.

Nå bruker han romjula på å hvile, samt å få i seg masse masse næring.

Heldigvis er det masse sport å se på for den svært sportsinteresserte telemarkprofilen.

– Jeg har fått et håp av legen at jeg kan være tilbake på ski i februar en gang. Hvis alt går etter planen, så kan jeg kanskje rekke noen konkurranser i slutten av mars.

– Alt har røket allerede. Jeg hadde som mål om å vinne verdenscupen sammenlagt og ta flest mulig seire. Jeg må skifte litt kurs, og først og fremst fungere i hverdagen igjen. Så blir det å kjøre konkurranser igjen: Jeg har en drøm om å prege konkurranser igjen.

PROFIL: Trym Nygård Løken vant VM-gull på hjemmebane i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Teller på knappene?

Han bedyrer at motivasjonen ikke har fått seg en knekk av all motgangen.

– Jeg er veldig sulten. Jeg synes det er gøy med comebacks - og at jeg kan bevise for meg selv at jeg fortsatt kan. Det er en seier i seg selv.

Men:

– Jeg har bikket 30 år nå. Jeg har begrenset med år igjen i toppidretten. Da er det kjedelig å kaste bort en sesong. Jeg hadde skapt meg gode forutsetninger for å lykkes.

Han fortsetter:

– Jeg tror jeg kommer til å ta en sesong av gangen fremover. Så lenge det er gøy å holde på, så har jeg lyst å fortsette.

Løken understreker at han er veldig fornøyd med støtten fra Olympiatoppen, som skal hjelpe verdensmesteren med å komme seg tilbake i bakken.

– Jeg føler meg ikke alene. Med en gang jeg kom inn der, åpnet alle dører seg. Det er jeg veldig takknemlig for.