Fikk låne «power suit» av næringslivstopp

Maktmenn er kjent for å bruke røde slips. Lise Klaveness har brukt signalfargen på en litt annerledes måte. Nå hylles hun for å være en av Norges modigste ledere.

Siden talen i Qatar har den norske fotballpresidenten vært «kjerringa mot strømmen».

Ord har vært hennes våpen. Hun har vært på alle sine lepper, også blant dem som frykter henne.

Dem som betrakter hennes budskap som en «rød klut», ifølge henne selv.

– Det har ikke vært intensjonen å irritere noen, men vi har prøvd å skape en bevegelse, sa Klaveness til TV 2 etter at hun ikke kom inn i Uefa-styret.

Hun fikk kun 18 stemmer, men det var ingen tvil om hvem som var den mest populære på den røde løperen i Lisboa.

POPULÆR BLANT PRESSEN: NFF-president Lise Klaveness. Foto: Elias Engevik / TV2

Journalistene svermet rundt henne som fluer. Kun én gjorde fremstøt mot Uefa-president Aleksander Čeferin.

– Jeg visste at det ville bli tøft, og jeg tåler veldig greit å tape, sa Klaveness til pressen iført knallrøde, høyhælte sko.

RØDE SKO: Med rak rygg snakket Lise Klaveness med pressen etter skuffelsen i Lisboa. Her blir hun intervjuet av en nederlandsk TV-kanal. Foto: Elias Engevik / TV2 Les mer SIGNALRØDE SKO: Skovalget til Klaveness var ikke tilfeldig. Foto: Elias Engevik / TV2 Les mer

– En av de modigste

Og nettopp den røde fargen har vært Klaveness' visuelle kjennemerke, siden hun startet å gå den tunge oppoverbakken; å endre en mannsdominert verden, med overvekt av sorte dresser og blankpolerte skaller.

– Vi må jobbe hardt for at vår stemme blir hørt fremover, sa Klaveness da hun stod i Doha under fotball-VM, og forgjeves forsøkte å få Infantino i tale.

KNALLRØD DRESS: NFF-toppen i solnedgangen i Qatar. Foto: Lars Christian Økland / TV 2 Les mer I RØDT: Lise Klaveness i Qatar. Foto: Lars Christian Økland / TV 2 Les mer I Rødt: Lise Klaveness og Jørgine Massa Vasstrand deler ut årets mannlige utøver under Idrettsgallaen 2023 i Hamar OL-amfi Foto: Rodrigo Freitas Les mer

Som en mektig kontrast til de sjelløse glassfasadene, var hun kledd i en knallrød dress.

Plagget var lånt av næringstoppen Anita Krohn Traaseth, tidligere administrerende direktør i Innovasjon Norge. Nå er hun styreleder i en rekke ulike selskaper.

De to kvinnene traff hverandre under en ledersamling i regi av Forsvaret.

Traaseth var da i oppstartsfasen for et eget klesmerke som designer dresser spesielt for kvinner.

– Samme dagen som den første, røde prøven kom, tok jeg den stolt på. Lise likte dressen veldig godt og jeg sa at hun kunne låne den, sier hun.

SAMFUNNSTOPP: Anita Krohn Traaseth (Innovasjon Norge) under 100-årsjubileet til Elektroforeningen i Oslo Plaza. Foto: Berit Roald

Kort tid etter var Klaveness på vei til VM i Qatar med dressen i kofferten.

At fotballpresidenten likte hennes «power suit», ble avgjørende for at Traaseth valgte å gå videre med dress-merket.

– Lise Klaveness er en av de modigste og tøffeste lederne vi har. Når hun sier at min røde drakt betyr noe, og gir henne trygghet, ja, da er det jaggu godt nok.

– Blir Uefa-president en dag

Også onsdagens valgkamp om en plass i Uefa-styret, brukte Klaveness en dress som Traaseth har designet – denne gangen hvit.

Selv om fargekoden var nedtonet, var budskapet fra Klaveness desto mer tydelig.

– Jeg stilte ikke fordi jeg er kvinne, men fordi jeg er kvalifisert. Vi går inn i en ny periode med det triste faktum at det kun er en kvinne, av tjue, i ledelsen av verdens største kvinneidrett.

Klaveness har allerede startet en ny valgkamp frem mot 2025.

Vi kommer til å fortsette å kjempe. Lise Klaveness

Traaseth mener fotballpresidenten har egenskapene og kompetansen til å knuse glasstaket.

– Hun har det som skal til for å levere på den jobben som må gjøres i Uefa fremover, hvis skal de være relevante. Hun tør å reise sitt eget kandidatur og sier tydelig at hun bidra. Disse to tingene i kombinasjon, med utholdenhet i bunn, ja, da tror jeg hun en dag blir Uefa-president.

Rødt har også vært en viktig farge i garderoben til Anita Krohn Traaseth.

– La meg være veldig, veldig tydelig. Det handler først og fremst om kompetanse og kunnskap i arbeidslivet, så påkledning. I den rekkefølgen, sier Krohn Traaseth.

Det hjelper ikke med en fin dress eller kjole om du ikke leverer på innhold. Anita Krohn Traaseth

Når topplederen har stått i situasjoner og trenger å låne litt selvtillit, har hun tatt på seg en rød dressjakke. Som et slags skjold.

INTERVJUES: Anita Krohn Traaseth iført en rød blazer. Foto: Fredrik Hagen

Har tatt praten hjemme

Lise Klaveness har prøvd å snu opp ned på fotballhierarkiet.

– Jeg har forsøkt å snakke til flere enn de som skal stemme på meg, mobilisere jenter og gutter som spiller fotball, foreldre og fans.

Men fremover vil den norske fotballpresidenten snakke sak, ikke kjønn.

– Valgkampen mot valget i 2025 er mye større enn meg og Norden. Jeg må jobbe på videre.

Så lenge helsa holder, og familien synes det er greit, understreker hun.

MOTIVERT: – Jeg må jobbe videre, sier Lise Klaveness til TV 2. Foto: Elias Engevik / TV2

– Det var et valg vi tok hjemme, at hvis jeg stilte nå, ville jeg mest sannsynlig ikke komme inn. Da må det være et løp fram mot 2025, og den jobben har begynt.

Med seg i striden har hun en av sportens største kvinnelige profiler, Ada Stolsmo Hegerberg.

– Lise en dame med kraft, som er direkte. Akkurat det vi trenger for å ta de riktige valgene videre. Kjenner jeg Lise rett er dette riktig bare begynnelsen til å peise på videre.

DUO: Ada Hegerberg og Lise Klaveness - sistnevnte i røde bukser. Foto: Stian Lysberg Solum

Klaveness har en ryggdekning som konkurrentene hennes ikke er i nærheten av, ifølge henne selv.

– Jeg hatt det beste laget, det er jeg helt sikker på - og vi har jobbet hardest.

Fotballforbundet har muligens aldri gjort en grundigere analyse av maktpersoner og strukturene i europeisk fotball.

– Vår intensitet inn i det internasjonale spørsmålet opprettholdes. Vi har forpliktet oss til det, på vegne av norsk fotball.

Men først skal fotballpresidenten ha noen dager påskeferie.