Fikk Kristoff-hjelp: – Kjente det i hele kroppen

Sykkelkjennere har allerede bitt seg merke i navnet.

Men 2024 kan fort bli året der 19-åringen fra Oslo tar steget opp på den aller største scenen, så du kan like gjerne lære deg det først som sist:

Johannes Kulset.

Med en far som står bak sykkellaget Uno-X Mobility – og med tre eldre brødre som alle har syklet Europa på kryss og tvers i det rød-gule-tekstilet – var det ingen stor overraskelse at yngstemann skulle bli syklist. Men at klatretalentet, som ikke ble trent av noen før han var 16 år gammel, skulle komme på dette nivået i så ung alder, imponerer selv en tidligere verdensmester.

STJERNESKUDD: Han fikk prøve seg såvidt blant de store gutta under noen ritt i fjor, men det er først i år at Johannes Kulset har tatt steget fra utviklingslaget og opp til proffene i Uno-X. Foto: Szymon Gruchalski

– Det er gøy for norsk sykkel – og ikke minst for Uno-X – at vi har en syklist som satser på å bli en rytter for sammendraget i ritt som Tour de France, sier Thor Hushovd, som nylig tok over sjefsansvaret for det norske laget.

– Har han det inne?

– Ja, Johannes er en av de som har det som skal til for å kunne lykkes i fremtiden.

Fikk Kristoff-hjelp

Kulset syklet i fjor for utviklingslaget til Uno-X, men ble hentet opp i A-stallen foran denne sesongen og er nå en del av det omreisende entouraget der Alexander Kristoff er den største norske stjernen.

I forrige uke syklet de to sammen i Tour of Oman, der «junioren» i denne sammenhengen hadde muligheten til en solid sammenlagtplassering foran den siste etappen, som ble avsluttet med en heftig klatring opp til Green Mountain.

– Altså, jeg har vokst opp med se på Alexander Kristoff på TV. At han plutselig skulle være min hjelperytter kjente jeg i hele kroppen. Jeg var sinnssykt nervøs foran den siste etappen, og ble rett og slett spykvalm. Det er ikke optimalt når du skal prestere, og jeg føler at jeg kunne syklet fortere om jeg hadde holdt meg like «cool» som ellers, sier hovedpersonen selv.

HJELPENDE HÅND: – Jeg var litt skuffet og følte jeg kunne syklet bedre, men Alexander Kristoff klappet meg på skulderen og sa at han var imponert. Det betyr mye for meg. Jeg blir starstruck bare av å være med ham, sier Johannes Kulset om dette bildet som ble tatt etter siste etappe av Touf of Oman. Foto: Massimo Fulgenzi / SprintCycling

I sitt første etapperitt blant proffene denne sesongen fikk Kulset kapteinsansvaret. Det tok han vare på. Selv om han var skuffet over 9.-plassen på sisteetappen – som førte ham opp til en 8. plass i sammendraget – var omgivelsene imponert.

– Han er oppe der og nikker med de beste i Oman, sier Thor Hushovd – og minner om at det var tredjemann i Tour de France i fjor, Adam Yates, som vant.

Svarer på Tour de France-spekulasjonene

Nå diskuteres det åpent i Uno-X-ledelsen om tenåringen, som fyller 20 år i april, skal få sjansen i Tour de France allerede denne sommeren

– Han kan definitivt komme med der. Han er en av de 15–16 rytterne som vi har på en liste over kandidater til de åtte plassene, sier sportslig leder, Kurt Asle Arvesen.

I en idrett der det tidligere – som da Hushovd og Arvesen syklet – var uhørt å ta med en så ung rytter på et treukersritt, er det knapt noe som heter «aldersgrense» lenger.

– Vi tar ut de åtte vi mener er riktig i forhold til målene våre. Nåløyet i år har imidlertid ikke blitt noe større, etter ankomsten til ryttere som Andreas Leknessund og Magnus Cort. Men hvis Johannes viser god nok form, stabilitet, og holder seg sykdom- og skadefri, så er han en av dem som banker på den døra, sier Arvesen.

FINT SELSKAP: Johannes Kulset (t.h) var før nyttår på treningsleir i Spania med Uno-X-nykommerne Magnus Cort (t.v) og Andereas Leknessund. Foto: Sindre J. Olsen

Kulset, som dro rett fra Oman til Alicante for å trene frem til neste oppdrag for Uno-X i midten av mars, klarer å balansere ydmykhet med offensivitet. Selv om han er omgitt av ryttere med større meritter, er han åpen om hvilke ambisjoner han har for sommeren.

– Jeg tenker at jeg stiller helt likt som alle andre i en uttaksprosess. De som sykler fortest og kan hjelpe laget best, er de som får plass. Jeg er ikke uaktuell fordi jeg er ung, men jeg er heller ikke på laget fordi jeg er ung. Om jeg er i en diskusjon så er det fordi jeg er god nok.

– Men er 20 år – som du vil være i sommer – for tidlig?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er sjelden man ser så unge i Tour de France, men sykkelsporten utvikler seg. Og man ser stadig vekk unge ryttere som sykler fort i treukersritt, svarer Kulset og tenker trolig på typer som Tadej Pogacar og Remco Evenepoel.

– Idretten blir mer og mer seriøs fra ung alder. Det gjør at man får ut nivået sitt tidligere enn før.

– Neste store

Johannes Kulset var ikke dedikert til sykling før han var 16 år. Før den tid var det fotball og bandy som var det store.

– Jeg har alltid hatt sykkel i bakhodet. Jeg var 13 år da Uno-X ble startet opp. Det var begynnelsen på sykkeldrømmen min, all den tid det var pappa som var med på å få dette i gang, i tillegg til at jeg hadde tre brødre som syklet. Men det er bandy jeg har brukt mest timer av livet mitt på, og jeg hadde aldri noen trener i sykkel før jeg ble 16 år og begynte på NTG i Bærum, forteller han, som kom under vingene til Gunnar Disch og Lars Holm – der sistnevnte fortsatt har treneransvaret for ham.

KULSET-KVARTETTEN: På Uno-X Mobility er det tre brødre som sykler (Sindre Kulset, Johannes Kulset og Magnus Kulset) og en fjerde som er sportsdirektør (Kristian Kulset (t.v)). Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Hva har gjort at du har kommet dit du er i dag?

– Du må ha gode forutsetninger. Det vil være å lyve hvis man sier at de fysiske forutsetningene ikke har noe å si. Du må ha en kropp som er tilpasset å sykle fort oppover, samt lunger og hode som spiller med. I tillegg så er det naturligvis hardt arbeid, forteller han før han legger ut på en rolig økt med storebror Kristian i sommervarmen ved Middelhavet.

Det neste som står på programmet, er etapperittet Catalonia Rundt, som starter i midten av mars.

– Kulset er fort det neste store. Han viste allerede i fjor, som førsteårssenior, at han klatrer på et skyhøyt nivå. 8.-plassen sammenlagt i Oman er i utgangspunktet veldig sterkt, men det sier litt om hvor ambisiøs og offensiv han er når han er skuffet over det og mener han har mer inne. Det neste for Johannes nå er å finne roen i konkurransesituasjon og få ut det han er god for i kuperte ritt. Da kan det bli veldig, veldig gøy, mener TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

I utgangspunktet mener han det optimale hadde vært å ha fått sin treukersdebut i et annet ritt enn Tour de France. Men ettersom Uno-X kun har invitasjon til Tour de France stiller det seg annerledes.

– Det er etter hvert veldig trangt om plassen til Tour de France-laget til Uno-X, men Kulset er absolutt en som er aktuell. Da må han fortsette å ta steg og levere enda bedre resultater, og det virker det som om er mulig. Hadde Uno-X hatt invitasjon til Vueltaen for eksempel, hadde jeg ikke nølt med å sende ham dit, men jeg tror det er gode muligheter til å kjøre seg inn Tour-troppen.