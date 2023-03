Fikk hjertet i halsen : – De verste minuttene i mitt liv

Katrina Matthews (31) opplevde marerittet under sykkeltreningen. Mot alle odds er hun nå klar for VM i april.

BLE UTSATT FOR STYGG KRASJ: Katrina Matthews (31) havnet på sykehus etter en trening i Texas, i fjor høst.

Den engelske triatleten forberedte seg til verdensmesterskapet i Ironman, i slutten av september 2022. Konkurransen var kun én uke unna, og Matthews var ute på landeveissykkelen i Texas med sine lagkamerater.

Det som til å begynne med virket som en vanlig økt, på den månedslange oppladningen, viste seg å bli alt annet for 31-åringen. Under treningen ble hun truffet av en bil i høy fart, som hadde lagt seg i feil kjøreretning. Briten ble kastet opp i luften, og traff bakken hardt.

– Det var sannsynligvis de verste minuttene i mitt liv. Alt av tanker går gjennom hodet. En tror at at man akkurat har sett vennen sin dø, forteller hennes lagkamerat, Jack Schofield, til SNTV.

Han kjørte rett bak Matthews da ulykken fant sted.

KOLLIDERTE MED DENNE BILEN: Katrina Matthews smalt rett i siden på frontruten, før hun traff bakken. Foto: Skjermdump SVNT

Kvinnen ble fraktet til sykehus i all hast med skader over hele kroppen, etter den grufulle kollisjonen.

Hun hadde pådratt seg brudd i kraniet, i ett brystbein, to ryggvirvelbrudd, i tillegg til at hofteskålen var brukket.

– Jeg husker å våkne opp på akuttmottaket. Under krasjen hadde jeg havnet i frontruten, og da jeg lå i sykesengen kjentes det ut som det fortsatt var glass i ansiktet mitt, sier 31-åringen til SNTV.

LAPPET SAMMEN: Katrina Matthews på sykehuset, like etter ulykken. Foto: Skjermdump SVT

Like etter ulykken var det usikkert på om briten kunne gå igjen. Legene var bekymret for hennes nakke og rygg. Atleten ble derfor bedt om å holde kroppen så rolig som mulig.

Den midlertidige beskjeden var naturlig nok knusende å få.

– Forskjellen på å sykle, og være én uke unna verdensmesterkapet, til å bekymre seg for døden eller å ikke kunne gå igjen. Å innse det ble for mye for meg. Jeg følte på sorg og desperasjon, forteller Matthews.

– Det var stort

Etter å først fått høre den knusende meldingen om at det var en sannsynlighet for at hun ikke kunne leve på samme måte igjen, klarte legene å ordne ryggmargen.

Dermed kunne atleten smått bevege seg på ny, og allerede dagen etter innleggelsen var 31-åringen ute av sykehuset. Hun var klar for å sette i gang rehabiliteringsprosessen.

– Det var stort selvfølgelig. Jeg var lei av å være på sykehuset og ville komme meg ut. Tankene var på flyvningen til Hawaii, som var planlagt dagen etter.

INGEN LANG INNLEGGELSE: Katrina Matthews med venner og familie, etter ulykken. Hun var på sykehus i cirka to dager. Foto: Skjermdump SVT.

Sykehuset skrev Matthews ut dagen etter hendelsen, og rehabiliteringen ble satt i gang.

Klar for VM-retur

Under et TV-intervju, en snau uke etter å ha kollidert med bilen på trening, satt hun store ambisjoner om å returnere til idretten.

– Jeg vil anta at jeg er i mitt livs form når våren kommer og løpene starter igjen, fortalte hun til kanalen.

Tiden etter uttalelsen har blitt godt brukt til blant annet rolige sykkelturer, og trening i basseng.

Etter en lang prosess for å få kroppen tilbake igjen i form, ble det offentliggjort femte mars, på Instagram, at hun vil bli å se igjen i mesterskapssammenheng.

«Hvem vet hvordan det kommer til å gå, men jeg er spent på å finne det ut», skrev hun under innlegget.

For kvinnen, som havnet på andreplass under VM i 2021, vil mesterskapet finne sted i nettopp Texas,

På forbausende vis vil arrangementet være en drøy kilometer unna ulykkesstedet, hvor hun skadet seg i september i fjor.