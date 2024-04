Fikk hakeslepp: – Er det bare tull?

– Er det sant, eller er det bare tull?



Kjetil André Aamodt trenger et øyeblikk for å summe seg når han får beskjeden om at selveste Marcel Hirscher gjør comeback.



– Det er veldig bra, og kjempegøy. Han er tidenes beste mannlige alpinist, slår han kjapt fast.

Det østerrikske skiforbundet bekreftet onsdag morgen at 35-åringen gjør comeback for Nederland.

«ÖSV går med på Hirschers nasjonsskifte. Han ønsker å konkurrere for sin mors hjemland», heter det i meldingen.

TILBAKE: Marcel Hirscher vant åtte kuler (sammenlagtseier) etter hverandre.. Foto: Joe Klamar

Den østerrikske alpint-kongen la skiene på hylla i 2019. Nå ønsker han altså et comeback for Nederland, som er morens fødeland.

– Vi ønsket ikke hans nasjonsskifte til det nederlandske skiforbundet, men til slutt støttet vi det, sier ÖSVs generalsekretær Christian Scherer.

Tar en Braathen

– At han kjører for Nederland gir det hele en ekstra piff. Jeg skjønner valget, og han har Red Bull i ryggen, akkurat som Lucas, sier Aamodt.



Aamodt er også tydelig på at det er dette sporten trenger.

– Ja, det er helt konge. Vi trenger profiler, vi trenger slike comeback-storyer. Vi trenger ikoner som Shiffrin, Vonn, Hirscher og Stenmark. Det at både han og Lucas kommer tilbake er helt rått, sier Aamodt.

EN VINNER: Slik vi pleier å se han. På toppen av pallen. Foto: FABRICE COFFRINI

Sportssjefen for det norske alpinlandslaget, Claus Ryste, er enig med Aamodt.

– Et comeback fra Marcel vil skape enorm oppmerksomhet som er veldig positivt for sporten, sier Ryste.



Hirscher har vunnet verdenscupen sammenlagt åtte ganger, og tatt sju VM-gull i alpint. 35-åringen kan vise til 67 verdenscupseire, 138 pallplasser og to OL-gull.

– Man har alltid sympati for gamle helter. Mange kommer nok til å heie på ham. Kanskje ikke østerrikerne, de er nok litt mer ærgjerrige. Hirscher er et ikon i Østerrike, så det blir nok litt tyngre å svelge for dem enn da Lucas byttet til Brasil, sier Aamodt.



SAMBA DE JANEIRO: Vinternasjonene Brasil og Nederland, kan fort ende på pallen neste sesong. Foto: JOERG MITTER / REDBULL

Ifølge AP-journalist Eric Willemsen er planen til Hirscher å konkurrere i bare en sesong (24/25).

Tar han nivået?

– Han la jo opp veldig tidlig. Og det er mange eldre enn han som kjører fortsatt. Det er flere i slalåm og utfor som er opp mot 40 år, sier Aamodt.

Selv om han la opp, har ikke den nye nederlenderen hatt en hverdag helt uten ski på beina de siste fem årene. Sammen med Red Bull lanserte han et eget skimerke i 2021.

VAN DEER: Henrik Kristoffersen er blant profilene som kjører på Hirscher sine ski. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Han er sikkert litt rusten, men han har trent og testet mye ski. Han er nok ikke bedre enn når han la opp, men jeg vil tro han er på et bra nivå, sier Aamodt.



Det nederlandske skiforbundet opplyser til NOS at de vil uttale seg i løpet av dagen.