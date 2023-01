Fikk gjennomgå etter pengeutspill – angrer ikke

Ole Erik Stavrum har ingen problemer med å forsvare at Molde FK signerte en av tidenes dyreste eliteseriespillere kun to uker etter at han gikk ut mot prisnivået i norsk fotball.

– Dette er en utrolig lettelse. Dette var den spilleren vi ønsket å få tak i.

Det er god stemning og smilene sitter løst på Aker stadion etter at Veton Berisha tirsdag skrev under på en fireårskontrakt - som potensielt kan koste Molde FK 37 millioner kroner.

Etter den medisinske sjekken var unnagjort samlet Stavrum 28-åringen og hans agent, Jim Solbakken, på sitt kontor for å gjøre unna det siste papirarbeidet.

– Vi har holdt på med dette ganske lenge. I flere år har vi snakket om - og ønsket oss - Veton. Etter en måned med en tøff dragkamp lykkes vi endelig. Selv om dialogen har vært god, så har det vært litt krangling frem og tilbake mellom oss og Hammarby. De visste naturligvis at de satt på en god spiller som også vi ønsket oss, forteller MFK-direktøren når vi møter ham i korridorene på klubbkontoret.

NYKOMMER: Veton Berisha ankom Molde og sluttførte den mye omtalte overgangen til MFK tirsdag. Spissen ble presentert som ny Molde-spiller på Aker Stadion sammen med Ole Erik Stavrum (t.v) og Erling Moe. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

–Skummel utvikling

Stavrum har vært i vinden på flere måter denne vinteren. I romjula ble det klart at han og Molde solgte David Datro Fofana til Chelsea for rekordsummen 130 millioner kroner. Noen dager senere hisset han på seg mange da han gikk ut mot prisnivået på norske spillere og det han kalte en skummel utvikling.

– Hvis ikke de beste klubbene kan bruke pengene sine i Norge, så må vi lete i andre markeder. Da forsvinner pengene ut av landet, i stedet for å bli i Norge, noe som vil generere nye norske spillere, sa Stavrum - som mente at dette ikke er bærekraftig i lengden.

Dette fikk AaFK-trener Lars Arne Nilsen til å tro at MFK-direktøren var feilsitert.

– Han kan ikke mene at de skal kjøpe billige norske spillere og selge ut for hundre millioner kroner. Da har vi ikke nubbesjanse. Jeg regner med at det kommer en presisering. Jeg tror ikke han kan mene det, fortsetter han.

Men den presiseringen kommer aldri. Stavrum står nemlig fast ved det han sa i intervjuet med TV 2 10. januar. Han mener nemlig at kjøpet av Berisha ikke kommer i konflikt med dette utspillet, heller motsatt.

– Jeg mener fremdeles at det er dyrt med norske spillere. At vi måtte strekke oss langt for å hente Veton... ja, det betyr at vi da bruker penger ut av landet fordi vi ikke får tak i spillere i Norge. Dette er en diskusjon vi må ta, for jeg synes det er blitt for dyrt. Den tiden der vi kan kjøpe billige spillere er forbi, sier Stavrum.

Verbal juling

Han har naturligvis registrert at han har fått verbal juling i sosiale medier, men bedyrer at det ikke går innpå ham.

– Jeg ser at det er andre klubber som også reagerer på prisnivået. Jeg er sikkert ikke den eneste.

Samtidig som Berisha står ved hans side og fotograferes mens han holder opp sin nye drakt med tallet 9 på ryggen, får Stavrum spørsmål om hvordan han forsvarer pengebruken.

– Det er fordi vi tror Veton kommer til å bli en veldig god suksess for oss sportslig. Hvis han bidrar til å skyte oss til seriegull og inn i Europa så er det - jeg holdt på si si - vel verdt det, selv om det sikkert kan diskuteres. Det ble dyrt, ja, men vi lykkes til slutt.

MFK-trener Erling Moe har naturligvis fått med seg bruduljene som utspillet til direktøren hans har skapt. Han klarer ikke å dy seg etter at signaturen er i boks og sier - med et et stort glis - dette til TV 2:

– Sånn går det når norske klubber ikke er interessert i å selge til oss. Da må vi kjøpe fra utlandet.

– Hva sier du til de som stusser over at dere bruker nesten 40 millioner kroner på en spiller som nærmer seg 30 år?

– Jeg er ikke så mye inni summene. Men som klubb må vi bygge en base av unge spillere med videresalgspotensiale, samtidig som vi må ha spillere som har kommet dit at de kan bidra til å gjøre de unge så gode at vi får solgt dem. I tillegg er det sånn at vi ønsker å gjøre det godt her hjemme og ute i Europa. Da må vi ha typer som er ledere i laget, som gjør at vi når målene våre. I det regnskapet der var det plass til Veton, svarer Moe.