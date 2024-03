Fikk forbud mot å pumpe muskler

Han er ikke vanskelig å be, den 24 år gamle midtbanespilleren til Kristiansund, når TV 2 spør om han blir med på en fotoshoot helt ute i havgapet.



– Man må bjuda litt på, sier han og ler – før han river opp drakten som om han var Supermann, og blottlegger en overkropp som har gitt ham kallenavnet «mr. Muscle».

Jarl seiler opp som en type som virkelig kan bli en profil for de nyopprykkede nordmøringene – hvis ikke han plutselig forsvinner rett før seriestart.

Han har i vinter vært jaktet på av Tromsø, men han valgte å bli i KBK der han er i ferd med å vokse frem som en ledertype for det unge og fremadstormende mannskapet.

I tolvte time har imidlertid svenske Hammarby kastet seg inn i kampen. Men etter det TV 2 erfarer må de grave dypt i lommene hvis det skal være noe håp om å hente ham.

– Det var Tidens Krav som skrev at han er i verdensklasse når det kommer til muskler. Men han er en topp fyr, som har mer å by på enn det, understreker KBK-trener Amund Skiri.

NORDMØRSJARLEN: – Etternavnet stammer fra Vikingkongene. Det passer bra, men det er noe å leve opp til, sier Sebastian Jarl. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Man må bruke den fysikken man har. Jeg har vært heldig med genene og har jobbet for det gjennom mye styrketrening. Det har jeg gjort for å bli sterk, men også for å bli eksplosiv, forteller han.

– Og kanskje litt for Instagram også?

– Ja, kanskje litt for Instagram også, svarer han og ler godt.

Får støtte av kjæresten

Spilleren med en fortid i Kjelsås, KFUM og Sarpsborg 08 har tatt oss med inn i styrkerommet til KBK. Mens han legger seg ned på benken forteller han om den faste prosedyren før han kan begynne å løfte vekter:

– Først må du sjekke i speilet at du ser bra ut. Så må du dra opp ermene. Så kan du legge deg på benken og mate på, sier han med blottlagte overarmer der en diger tiger-tatovering har kommet til syne.

TIGERTATTIS: – Jeg synes bodybuildere er kule, men de er ikke gode fotballspillere. Man må ha en bra fysikk som funker, påpeker Sebastian Jarl. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Tidlig i karrieren var han opptatt av å bygge muskler på overkroppen, men da han kom opp på A-laget til Kjelsås ble foten satt ned.

– Jeg lærte tidlig at dét var det bare å glemme. Det blir for tungt å drasse rundt på. Jeg stoppet derfor å pumpe muskler for å se bra ut. Det er nemlig ubrukelig for en fotballspiller.

Treneren nektet ham til og med å ta push-ups.

– Jeg tror jeg har en del igjen for å ha gjort dette mye da jeg var 18–19 år gammel. Det gjør at jeg har en bra grunnfysikk som jeg har tatt med meg videre nå.

Den har han ingen problemer med å vise frem. Både på Instagram – og ikke minst da opprykket var i boks etter Vålerenga-seieren på straffekonkurranse i desember.

– Hehe. Det støtter jeg fullt og helt, sier kjæresten Andrine Vatvedt om baris-bildene når vi møter dem i leiligheten i sentrum av byen.

ETTERTRAKTET: Sebastian Jarl hadde tilbud fra Tromsø i vinter, men valgte å bli værende i Kristiansund med kjæresten Andrine. – Timingen var ikke riktig. Utviklingen jeg får her, samt rollen i laget og spilletiden, er helt optimal, sa han før interessen fra Hammarby ble kjent lørdag kveld. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg var verre før. Men det er ikke alltid planlagt. Det er bare sånt som skjer. Som på opprykksfesten. Hele byen var i ekstase. Folk hadde møtt opp på flyplassen for å ta oss imot, restauranter som var stengt åpnet opp og taxiene kjørte folk gratis den natta. Det var fullstendig kaos. For en liten by som Kristiansund betydde dette enormt mye, sier 24-åringen med en rekke kamper for aldersbestemte landslag.

TV-bildene fra kvelden viste han og lagkameratene bli sprutet ned med champagne av elleville fans, til tross for at det var snø på bakken og kuldegrader i lufta.

– Det var mye følelser og vi var i lykkerus. Mot Vålerenga beviste vi at vi kan være på høyde med store lag. Og det er noe vi tar med oss inn i årets sesong.

RYKKET OPP: Vålerenga ledet 2-0 før returoppgjøret på Intility. Der raknet de mot Sebastian Jarl og Kristiansund, som rykket opp i Eliteserien etter straffekonkurranse. Foto: Annika Byrde

Kjæresten legger ikke skul på at hun er stolt. De ble sammen da han spilte for Sarpsborg og nå koser de seg med fotball-livet på Nordmøre.

–Det var veldig fortjent at de rykket opp. Og det var morsomt at han fikk oppleve det, sier Andrine.

Trives i rampelyset

Mens hunden Amigo tusler rundt i stua, forteller de at det er hun som for det meste styrer instagram-kontoen hans. En titt innom profilen til sebastian_jarl viser bilder fra hverdagen, fotballkarrieren og styrkerommet. Men vitner også om en type som liker det gode liv med luksusferier, fancy restauranter, raske biler og mote.

– Før jeg kom til Kristiansund for to år siden var jeg og en kompis på ferie i Dubai. Da leide vi en Ferrari og trodde vi var kule. Det var sikkert noen fordommer da jeg kom hit og det bildet lå øverst på instagrammen; en Oslo-gutt som kjører Ferrari, har sleik og trives i baris. Men det har gått fint, sier han og ler.

Jarl har en solid dose selvironi og tar ikke seg selv så høytidelig.

– Jeg synes det er gøy å vise frem mer enn bare fotball-delen av livet mitt. Jeg vil være en man legger merke til. Når folk tenker på Kristiansund så skal de tenke på spillere og typer som meg; som liker å stå frem, ikke er redd for å si ifra og som trives i rampelyset.

– Tro du dette kan provosere noen?

– Det tror jeg at jeg kan få til. Men det handler ikke om å provosere, men om å våge å si fra og være ærlig. Jeg gidder ikke bare å snakke, det må også backes opp med prestasjoner. Hvis ikke så driter man seg ut.

TRES AMIGOS: Vi gleder oss enormt mye til serieåpningen mot Lillestrøm på Åråsen. Det er en kul start for en gjeng med unge og sultne Kristiansund-gutter, sier Sebastian Jarl hjemme i stua med kjæresten Andrine og hunden Amigo. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Sebastian Jarl forteller at etternavnet stammer fra en Vikingkonge. Han har tenkt til å leve opp til det når KBK skal ut på tokt Eliteserien.

– Vi er tippet nederst av så å si alle. Og jeg må si at jeg digger det. Det er alltid gøy å slå nedenfra. Ingen lag liker å dra til Kristiansund. Det er et seigt sted. Vi har en liten stadion og ikke de største rammene. I tillegg er kunstgresset dårlig. Det skal vi bruke til vår fordel. Jeg har full tro på at vi kan holde oss i Eliteserien. Vi har et ungt lag uten mye erfaring, men her tenker ingen konsekvenser. Og vi kan slå de fleste lag om vi utnytter kvalitetene og intensiteten vår. Hver kamp blir krig, sier han før serieåpningen mot Lillestrøm på Åråsen.