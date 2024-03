Fikk dyster beskjed fra legen: – Får en til å tenke

Mens påskefreden har senket seg hos de fleste og mange har tatt turen på hytta for noen avslappende dager, så møter TV 2 Dagfinn Enerly og kona Mona på trening.

I 2020 åpnet ekteparet et treningssenter et steinkast unna hjemmet deres på Larkollen. Det blir flittig brukt av besøkende, men de siste månedene har det blitt brukt ekstra mye av Dagfinn selv.

DRØMMEDUO: Dagfinn Enerly og kona Mona Enerly holder sammen i tykt og tynt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

5. desember i fjor fikk nemlig Enerly en alvorlig beskjed fra legen.



– Det var ikke noe moro da han sa det der inne. Du har diabetes og det må vi gjøre noe med, hvis ikke så blir det tabletter, sier 51-åringen før han fortsetter:

– Det får en til å tenke litt. I og med at jeg sitter i denne stolen fra morgen til kveld, så er det jo mye trening man ikke får gjort. Og da tenker man fort: «Vil jeg klare å gjøre noe med det her?».

De siste månedene har Enerly ligget i hardtrening. Takket være motoriserte treningsapparater og et strengt kosthold- og treningsregime, er nå den tidligere fotballspilleren «friskmeldt» tre måneder senere.

NÆRING MÅ TIL: En god og ikke minst sunn salat spises etter endt treningsøkt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg kjente på en stolthetsfølelse da jeg gikk ut legekontoret. «Yes, det funker, det vi driver med». Og da er det bare å fortsette med det. For jeg kan klare å leve sånn – bare jeg får den banansjokoladen i helgen, flirer Enerly.



STØTTESPILLER: Kona Mona Enerly er Dagfinns viktigste støttespiller. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Fotballhjertet slår for Fredrikstad

Til helgen kan det bli grunn til å unne seg noe ekstra godt. For første gang på elleve år skal omsider gamleklubben Fredrikstad endelig spille eliteseriefotball igjen.

– Fredrikstad er jo en fotballby. Husker selv da jeg spilte i klubben og vi var i Tippeligaen. Det var jo alltid mye mennesker. Det betyr mye for mange.



TV 2s eksperter har tippet Fredrikstad på en 11. plass denne sesongen. Enerly er derimot hakket mer optimistisk.

– De ekspertene har tatt mye feil, altså, flirer 51-åringen.

– Det Fredrikstad bydde på i fjor virket veldig solid, så jeg både håper og tror at det blir bra solid i år også. Og jeg har troen på at de kan klare å komme enda litt høyere enn 11. plass, sier han lurt.



– Veldig glad i fotball enda



Seriestarten i fotball betyr mye for Enerly. Ikke bare er gamleklubben tilbake på øverste nivå, men også gamle minner vekkes når serien snart går av stabelen igjen.

FOTBALLHJERTET: Sesongstarten vekker gode minner for Dagfinn Enerly. Her sammen med Raymond Kvisik (t.v.) da Fredrikstad slo Sandefjord 3-0 i cupfinalen på Ullevaal stadion i 2006. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB Foto: Sara Johannessen Meek

Det nærmer seg snart 19 år siden den dramatiske ulykken hvor daværende Fredrikstad-spiller Enerly pådro seg brudd i nakken under en fotballkamp og ble lam. Likevel ville han aldri vært foruten tiden som aktiv spiller.

– Hadde jeg vært smart så hadde jeg kanskje hørt på legen etter den første korsbåndskaden min i 1991, hvor han sa at fotball kanskje ikke var noe for meg. Da hadde jeg kanskje vært på et annet sted i livet, men samtidig så betydde det så mye, og alt jeg har fått oppleve gjennom fotballen.

– Jeg er veldig glad i fotball enda. Gleder meg over at det nå snart er i gang igjen. Jeg har vel aldri hatt noe dårlig forhold til sporten, selv med det som skjedde.



ROSENBORG-KARRIERE: Dagfinn Enerly var med å ta fire seriegull for Rosenborg. Foto: Kallestad, Gorm

Selv om karrieren fikk en brå slutt kan Enerly smykke seg med blant annet fire seriegull med Rosenborg, Champions League-spill og landslagskamper for å nevne noe. Men størst av alt er kjærligheten Mona som Dagfinn fant gjennom fotballen.

– Jeg er veldig glad jeg fikk holde på i alle disse årene. Har fått muligheten til å oppleve stort sett alt en norsk fotballspiller kan få oppleve. I tillegg traff jeg jo kjærligheten, sier Enerly mens han titter bort på konen Mona som stort sett alltid er ved hans side.

– Hun her er den beste medspilleren jeg har møtt noen gang. Og jeg har møtt mange gode, fortsetter han mens han holder godt om hånden på kona.