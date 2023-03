Fifa sier de vil støtte Norges forslag

I forkant av Fifa-kongressen i Rwanda har Norges fotballforbund sendt inn et forslag.

Forslaget fra NFF er todelt;

I hvilken grad fotball-VM i Qatar og byggingen påførte dødsfall og skader som ikke er kompensert.

Hvordan FIFA skal håndtere menneskerettigheter i fremtidige mesterskap.

– Vi ønsker at de skal forplikte seg fra scenen i morgen - slik at scenen i morgen blir brukt til å i hvert fall sementere en forpliktelse til å undersøke, sier Lise Klaveness til TV 2.

Og fortsetter;

– I dag så møtte vi Fifa med veldig mange andre Uefa land. Der var ikke presidenten, men der sier de i hvert fall at de skal gjøre det.

– Hva forventer du i morgen på kongressen?

– Vi var veldig tydelige, og spurte flere ganger om de bekreftet at de ville gjøre det. De var tydelige på at de skulle si det fra scenen ved leder for underkomiteen for menneskerettigheter, så da forventer vi det.

TV 2 har kontaktet Fifa for å få en bekreftelse, men foreløpig ikke fått svar.

Sensitiv sak

Norge har fått støtte fra en rekke andre europeiske nasjoner.

Etter det TV 2 erfarer var Belgia, Danmark, England, Finland, Tyskland, Nederland, Portugal, Sverige, Sveits og Wales på møtet med Fifas generalsekretær Fatma Samba Diouf Samoura.

Klaveness er spent på hva hun vil se fra scenen i morgen.

– Det vil i så fall være et veldig viktig steg at de gjør det, men så gjenstår jo å se om de gjør det og hvilken måte de gjør det på da.

– Er dette en viktig seier?

– I denne seige verdenen, og i så sensitive saker....og at andre UEFA-land er med på det og Fifa sier at de forplikter seg, så er det et veldig viktig steg.

Faktiske undersøkelser

Hun understreker at arbeidet først begynner når man faktisk skal gjennomføre disse undersøkelsene.

– Vi ønsker at Fifa skal forplikte seg til å gjennomføre en undersøkelse både juridisk og faktisk, om de kompensjonsmekanismene som eksisterer er tilstrekkelige i henhold til artikkel 6 menneskerettighetspolicyen som er vedtatt av Fifa.

Videre ønsker de en analyse av hvordan dette skal gjøres fremover.

– Det er en viktig bestemmelse, en virkelig hjørnestein i menneskerettighetspolicyen.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener dette er en viktig seier for Lise Klaveness.

– Hvis FIFA i morgen forplikter seg til undersøke om kompensasjonene for de som led nød på grunn av VM er gode nok til å overholde FIFAs menneskerettighetsforpliktelser vil det være en viktig seier for Lise Klaveness og hennes allierte.

– Det er det første steg i retning av at FIFA skal begynne å ta sitt ansvar for menneskerettighetsbrudd i fotballens navn på alvor. Det er på høy tid. Det viser også at det faktisk nytter å fremme forslag, og at det er mulig å ta en langt mer aktiv rolle inn mot kongressen enn det som er vanlig fra forbund i FIFA.

Finstad Berg mener likevel at man må se an hvilken effekt forslaget faktisk vil få.

– Så er det umulig å vite hva det vil bety i praksis, og det er lett å se for seg at FIFA bare gjemmer det vekk i en skuff så fort kongressen er over. Men hvis de forplikter seg her på kongressen, så har NFF og likesinnede forbund en helt annen mulighet til å fortsette å følge dette opp i tiden framover. Da kan man stille FIFA-ledelsen til ansvar.

– Dette vil også være en viktig fjær i hatten for Klaveness i valgkampen for å få plass i UEFA-styret. Her har hun jobbet for gjennomslag sammen med andre allierte i UEFA, og det ser ut til å gi resultater. Det er verdifullt inn mot UEFA-kongressen.