Fernandes overtidshelt i viktig United-seier: – Gigantisk scoring

OVERTIDSHELT: Bruno Fernandes sørget for tre viktige poeng og opptur for Manchester United borte mot Fulham. Foto: ADRIAN DENNIS

Fulham - Manchester United 0-1 (0-0)

Det så ut til å gå mot et nytt skuffende resultat for Manchester United, men sekundet etter det 90. minutt tok kaptein Bruno Fernandes ansvar og sørget for seier og vill jubel.

Etter to dårlige Fulham-klareringer mottok Fernandes ballen på rundt 16 meter og banket inn seiersmålet.

– En absolutt gigantisk scoring for ham, for fansen og for manageren, sier Leicester- og tidligere England-spiller Conor Coady til BBC Radio 5 Live.



Dagens tre poeng gjør at Manchester United klatrer opp på en foreløpig 6. plass i Premier League i påvente av de resterende kampene denne runden.

– Du kan se hvor mye det betyr for spillerne, støtteapparatet og fansen. Det vil gi garderoben en skikkelig boost, sier tidligere Aston Villa og Leicester-manager Dean Smith til BBC Radio 5.



Tidlig annullert mål



Manchester United jublet da Scott McTominay satte ballen i mål etter åtte minutter, men scoringen ble annullert for offside.

VAR sjekket offside på Alejandro Garnacho, i tillegg ble det sett på om Harry Maguire var offside og hans involvering i scoringen. VAR sendte dommer John Brooks ut for å se på situasjonen, og konklusjonen var offside.

OFFSIDE: Scott McTominay jublet for scoring som etter VAR-sjekk ble annullert for offside. Foto: Kieran Cleeves

De neste 40 minuttene skjedde det svært lite på Craven Cottage. «En svært forglemmelig omgang. Det kan bare bli bedre, vel?», var oppsummeringen til BBC.

– Bortsett fra det annullerte målet, har det vært mangel på kvalitet på begge sider av banen. Jeg tror ikke noen av managerne er fornøyde til pause, sier Dean Smith.

Saken oppdateres!