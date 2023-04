Ferdig på landslaget: – Jævlig kjedelig

Da Skiforbundet presenterte sine landslag mandag, var det uten Anna Svendsen på podiet.

Etter fire sesonger under Skiforbundets vinger må 33-åringen satse videre på egenhånd.

– Nå er jeg bare skuffet og lei meg for at jeg røk ut og at jeg ikke får være med videre. Det er jævlig kjedelig, sier Svendsen til TV 2.

Skiløperen var en del av den norske VM-troppen i februar og har gått flere verdenscuprenn denne vinteren.

– Ulike kriterier for ulike løpere

Forklaringen tromsøværingen har fått fra forbundet er at hun mangler toppresultater.

– Jeg er ikke uenig i at jeg mangler toppresultater, men det er det flere som gjør.

Blant de ti kvinneløperne som er tatt ut på laget har seks pallplasser i verdenscupen denne sesongen.

I tillegg til Svendsen har verken Ane Appelkvist Stenseth, Marte Skaanes, Julie Myhre eller Helene Marie Fossesholm vært blant topp tre.

– Jeg har ingen problemer med å se at jeg mangler toppresultater. Det skjønner jeg også, men det gjelder flere. Det er det jeg synes er ekstra kjipt, fordi det oppleves som at det er ulike kriterier for ulike utøvere. Det synes jeg er vanskelig å akseptere. Jeg har ikke vært på pallen, det vet jeg, men jeg er ikke den eneste. Da er det ekstra kjipt.

Svendsen er tydelig på at hun ønsker å takke Skiforbundet og lagvenninnene der for fire fantastiske år.

På spørsmål om hun tror alderen har hatt noe å si for at det var nettopp hun som mistet plassen denne gangen svarer hun følgende:

– Jeg liker å tro at alderen ikke har hatt noe å si, men det er vanskelig å si noe annet nå, når andre løpere som ikke har toppresultater og er yngre enn meg får beholde plassen, uten at jeg har noe negativt å si om noen av de andre utøverne.

LANDSLAGSTRENER: Sjur Ole Svarstad. Foto: Terje Pedersen / NTB

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad mener at uttak er en vanskelig vurdering.

– Hun manglet skikkelige toppresultater i vinter. Vi har en del andre hensyn å ta, som hvor lenge folk har vært på laget. Det er en totalvurdering som gjorde at hu dessverre falt utenfor i denne omgang, sier Svarstad til TV 2.

– Bør heller kutte andre steder

Svendsen, som gjerne skulle vært med landslaget videre, ble overrasket over beskjeden om at det ble færre landslagsplassen kommende sesong.

Kvinnelaget er redusert fra elleve til ti plasser.

– Jeg synes det er synd at man velger å kutte plasser. Jeg føler at det er det siste stedet man bør kutte. Nå vet jeg ikke om det er årsaken til at jeg ryker, men hadde det vært plass til flere så håper jeg jo at jeg hadde vært en av de.

Personlig hadde hun også ønsket at informasjonen om de økonomiske kuttene ble videreformidlet tidligere.

– Jeg synes ikke kuttene bør gå utover det sportslige opplegget. At det ikke bør gå utover tilbudet og antall løpere. Jeg synes heller man bør kutte andre steder, slik at det ikke går utover utøverne, sier Svendsen.

Hvordan opplegget blir den neste sesongen er foreløpig ikke bestemt. 33-åringen skal bruke tiden framover på å finne et så bra sportslig opplegg som mulig.

– Jeg skal bruke dette som motivasjon og slå hardt tilbake. Jeg har ambisjon om å slå meg inn på verdenscuplaget helt fra starten. Vi har sett flere utøvere som klarer å gå fort utenfor landslaget. Jeg skal sørge for at det gjelder meg også og slå hardt tilbake.