Lyngbø - Brann 1-7

Da Daniel Eltawafshy sjekket inn på «Ex On The Beach» i 2022 fortalte han følgende til seerne:

– Livet mitt består av fyll og spetakkel.

BEGEISTRET: Daniel Eltawafshy kunne glise av egen prestasjon mot Brann. Foto: Tore Gloppen / TV 2

Reality-melding: – Falskt

Torsdag kveld ble Lyngbø-midtstopperen spilt svimmel mot hurtige Brann-spillere i cupen.

Eliteserien-laget vant hele 7-1.

– Fra Ex til dette?

– Det er litt av en overgang, ja. Her er det ekte vare. Der var det litt mer falskt bak kulissene. Jeg liker meg best på banen, sier Eltawafshy og blunker.

Selv med syv mål i sekken imponerte forsvarsspilleren og ble belønnet med prisen som Lyngbøs beste.

– Det var helt fantastisk. Jeg kriget så mye som jeg kunne i denne kampen. Det lønnet seg, så jeg er glad for denne prisen, sier han.

Om sine friske sitater svarer bergenseren:

– Jeg liker å melde litt. Det er gøy når det er hardt og tenning.



Reality-profil Mario Riera var med i sesongen til Eltawafshy og sier følgende om kompisen:

– Veldig kult å se Daniel på TV i en annen form enn Ex On The Beach, sier Riera og fortsetter:

– Han har alltid vært en god fotballspiller. Like rå på banen som han er på Ex On The Beach!

Roses av ekspertene

Eltawafshy stoppet Branns driblesterke Magnus Warming med en solid takling drøyt halvtimen inn i kampen.

Da haglet komplementene fra TV 2s kommentatorduo:

– Det er glitrende forsvarsspill. For en match han er i ferd med å gjøre, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

FORNØYD: Lyngbø-stopper Daniel Eltawafshy. Foto: Tore Gloppen / TV 2

– Han har vært veldig, veldig sterk og god. Han har fantastisk timing i taklingene. Det ser ut som han storkoser seg. Det er den råeste taklingen så langt i kampen, fulgte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen opp.

– Det er jobben min å takle, så det er greit å få den. Det var to-tre fine taklinger som reddet mål, svarer Eltawafshy.



– Hva vil du satse på fremover?

– Det er fotball. Jeg er ferdig med reality, svarer Eltawafshy selvsikkert.



Osnes mener midtstopperen styrte forsvaret med «stoisk ro».

– Han har gjort en meget, meget solid kamp, selv om Brann har scoret fem mål, kommenterte Mathisen.