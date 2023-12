Ferdig i Start: – Kan jeg rett og slett ikke leve med

– Uroen og splittelsen som preger IK Start nå gjør det umulig for meg å utøve rollen som sportssjef, skriver islendingen.

Magni Fannberg er ferdig som sportslig leder i Start.

Partene er enige om å avslutte samarbeidet. Det skriver klubben på sine nettsider.

– Magnis arbeidsavtale løper ut 2024, og vi har hatt en dialog den siste tiden om å avslutte arbeidsforholdet nå. Det er ikke tilstrekkelig gjensidig tillit til at vi kan fortsette samarbeidet. Når situasjonen er slik den er, er det naturlig at arbeidsforholdet avsluttes, sier styreleder i IK Start Ole Magnus Skisland i pressemeldingen.

Dette sier Fannberg

Islendingen har publisert et brev på X der han åpner om uroen han har opplevd i klubben.

– Uroen og splittelsen som preger IK Start nå gjør det umulig for meg å utøve rollen som sportssjef. Jeg opplever at min tilstedeværelse er med på å opprettholde uroen i klubben og muligens også forsterke den.



– Jeg er derfor ikke en god ressurs for klubben nå. Dette kan jeg rett og slett ikke leve med. Jeg er for glad i IK Start og menneskene med hjerte i klubben til å stå og se at jeg har blitt en del av problemet.



VIL FØLGE KLUBBEN FRA UTSIDEN: – Dette kan jeg rett og slett ikke leve med, skriver Magni Fannberg. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

44-åringen forteller at han derfor har sett seg tvunget til å si opp stillingen som sportssjef.

– Jeg har derfor valgt å avslutte mitt ansettelsesforhold i IK Start. Forutsetningene er ikke til stede for at klubben kan få nytte av min kompetanse og mitt engasjement, skriver han.



Utfordrende arbeidsklima

Tidligere denne måneden kunne TV 2 erfare at sentrale aktører i Start hadde vært i samtaler med Magne Hoseth i håp om at han skal bli klubbens nye hovedtrener.

Det skal ha skjedd bak Fannberg sin rygg.

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, mener det var nødvendig å finne en løsning.

– Det har vært et vanskelig arbeidsklima mellom Magni og Start, så dette er ikke overraskende. Det har vært veldig vanskelig for alle parter og samarbeide, og det må alle parter ta sitt ansvar for, sier han, og fortsetter:

– Det ekstremt mye usikkerhet rundt Start, og dette var én ting som de måtte løse: Enten måtte Fannberg få hundre prosent tillit, eller så måtte samarbeidet avsluttes, sier eksperten.