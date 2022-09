Fenomenet Ruud – klar for sin andre Grand Slam-finale i 2022

Casper Ruud er klar for finale i US Open. I skrivende øyeblikk er nordmannen verdens beste tennisspiller på live-rankingen.

Casper Ruud - Karen Khatsjanov 3-1 (7-6, 6-2, 5-7, 6-2)

Det er nesten så man ikke tror det.

Casper Ruud er klar for finale i US Open. Sin andre Grand Slam-finale i 2022. I skrivende øyeblikk er han også på toppen over de beste tennisspillerne per dags dato

– Jeg er ekstremt glad, men samtidig ydmyk nok til å vite at Roland-Garros-finalen kunne bli min eneste Grand Slam-finale. Nå er jeg her igjen, sier Casper Ruud til arrangøren etter å ha vunnet finalen.

FINALEGLISET: Her slipper Casper Ruud jubelen løs etter mer enn tre timer på hardcourten i New York. Foto: Sarah Stier

Måten Ruud gjorde det på var overlegen.

Det norske tennisesset slet noe i det første settet mot Karen Khatsjanov. Russeren spilte godt, og nordmannen spilte litt under pari.

– Jeg tror begge var nervøse fra start, og da ble det som det ble, sier landslagsansvarlig i Norges Tennisforbund Fredrik Lovén til TV 2.

Men så slo han tilbake. Etter et tiebreak i første sett, som Ruud vant, briljerte nordmannen i andre sett som endte hele 6-2 til Ruud.

– Når han vinner første sett, så blir det andre settet helt sykt. Han spiller rolig og med selvtillit. Det er mektig imponerende å klare det i så store kamper. Jeg synes han gjør sine beste kamper når det gjelder, sier Lovén.

I tredje sett ble det også jevnt. Der var det russeren som trakk det lengste strået og vant 7-5. Dermed ble det fjerde sett i US Open-semifinalen. I fjerde sett klarte Ruud å bryte russeren og kunne til slutt juble for settseier og 3-1 seier totalt.

– Det er en enestående karriere som bare har begynt. Det er utrolig for norsk tennis og norsk idrett. Dette må være noen av det største som har skjedd i norsk idrett, mener Lovén.

Topper livetabellen

Ingen har flere poeng enn Ruud har i skrivende stund.

23-åringen fra Snarøya troner på topp. Men det er viktig å påpeker at det kan snu fort.

Semifinalen mellom Frances Tiafoe og Carlos Alcaraz er ikke ferdigspilt. Dersom Alcaraz når finalen, er det han som troner øverst. Da blir det i så fall vinneren av finalen som kan kalle seg verdensener når listene oppdateres mandag 12. september.

Slik ser live-tabellen ut like etter at Ruud er klar for finale:

1. Casper Ruud - 5850 poeng

2. Rafael Nadal - 5810 poeng

3. Carlos Alcaraz - 5370 poeng

– Det er jo … haha … man må klype seg i armen. Det er helt utrolig. Det er jo noe man ikke kan tro på. For ti år siden hadde man ikke trodd dette var sant. Men det viser at alt er mulig, sier Lovén til TV 2.

Også tennisekspert i Eurosport, Christer Francke, lar seg imponere stort over det Ruud presterer i New York.

– Det er helt sykt. Man trodde aldri dette kunne skje. En nordmann på topp. Det er uvirkelig. Jeg må se på listen igjen og igjen. Ved siden av å vinne noe stort, så er dette helt der oppe. Han kommer til å være på alle forsider overalt. Så tror jeg han får litt mer enn et krus på idrettsgallaen. Dette er så moro, sier han til TV 2.

Alcaraz spiller sin semifinale mot Tiafoe klokken 01.00 i natt. Det betyr at Ruud kan bli verdensener uansett dersom Tiafoe vinner semifinalen.

– Kommet for å bli

Han har notert seg at flere mener det er med en bismak at nordmannen kan bli verdensener når listene oppdateres mandag 12. september.

Årsaken til det er at Novak Djokovic har blitt nektet adgang til flere turneringen på grunn av at han ikke ønsker å vaksinere seg for koronaviruset. En annen ting er at Wimbledon nektet russerne adgang, og dermed valgte ATP å trekke poengene i turneringen.

– Det er sikker noen som mener det er en bismak. Men forutsetningene er som de er. Han har vært i finalen i Roland-Garros, finalen i Masters 1000 i Miami og gjort et godt år. Han har tatt de poengene og har rett og slett vært god, sier Francke.

Han tror, som Lovén, at dette kun er starten på en vanvittig reise for Snarøya-gutten.

– Det kan bli den første Grand Slam-tittelen nå. Det kan bli flere også. Det kan bli noen Roland-Garros-titler fremover. Det ser ut til at han har kommet for å bli i toppen. Man alt kan skje. Han kan bli skadet, men for hver måned ser det ut til at han blir bedre.