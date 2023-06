Feiret på seg rødt kort etter å ha reddet Start i krise

– Helt vilt. Det blir useriøst! Det er bare å ta av seg hatten for det, sier lagkamerat.

Start–Jerv 2-1

Det hersker fullstendig kaos på bakrommet i Idrettsklubben Start, og mot naboen Jerv var de nær å gå på sitt fjerde strake poengtap.

Men like før full tid vartet Zakario Sawo opp med et utsøkt brassespark, for å sikre tre viktige poeng.

– Helt vilt. Det blir useriøst! Det er ikke hver dag du ser. Nei, det er bare å ta av seg hatten for det, sier Start-spiller Henrik Robstad.

– Det er i alle fall topp tre av mine mål, sier den ydmyke målscoreren selv.

Zakaria Sawo jubler på seg rødt kort etter å ha gitt Start ledelsen 2-1 mot Jerv. Foto: Tor Erik Schrøder

Under den elleville feiringen av målet utspilte det seg bisarre scener.

Spissen pådro seg sitt andre gule, og dermed rødt kort, for å ta av seg drakten.

– Man tenker ikke klart. Jeg hadde feiret annerledes om jeg fikk gjøre det igjen, sier Sawo.

– Det var verdt det. Det er helt vilt gøy. Det er dette vi lever for, sier Robstad.



Start-trener Sindre Tjelmeland er ikke fullt så begeistret.

– Det er ren eufori og egentlig idioti. Han vet godt at han har gult kort. Akkurat nå skal vi bare glede oss, men han setter laget i fare. Men han vet godt selv at det var dumt gjort, sier treneren.

– Blytungt, trist og litt uvirkelig

I forkant av kampen lå Kristiansand-klubben midt på tabellen i det som er deres fjerde sesong i OBOS-ligaen de siste seks årene.

I tillegg røk de ut av cupen på pinlig vis mot bunnlaget fra 2. divisjon, Gjøvik-Lyn.

– Blytung, trist og litt uvirkelig, og det er ingen som snakker om det. Det er et godt bilde av hvor galt det går i klubben. Det som kommer av uttalelser i ulike aviser, fra den ene, andre og tredje siden. Det er totalt uvirkelig, en komedie og et sirkus, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen nylig i supporterpodkasten Start en Pod.



Det var altså kjærkomne tre poeng, som ble sikret på tampen mot Jerv.

Denne kampen har alt. Det blir veldig euforisk når det går vår vei. En vanvittig fin anledning med rammen vi får også. Det var mye følelser for mange, så det gjorde godt, sier Start-trener Sindre Tjelmeland.

Alagie Sanyang utliknet til 1-1. Foto: Tor Erik Schrøder

– Driter seg ut

I korridorene på Sparebanken Sør-Arena forgår det for tiden en maktkamp, med sportssjef Magni Fannbergs fremtid på spill.

Torsdag deltok Fannberg, ifølge Fædrelandsvennen, i et «drøftelsesmøte» med styret om veien videre.

Et element av konflikten er Fannberg og daglig leder Terje Marcussens sprikende syn på forventninger til laget denne sesongen.

– Fjerner man Magni Fannberg, løser man ingenting. Fjerner man Terje Marcussen, løser man ingenting. Dette stikker så langt dypere i klubben, og det er det som er så trist å se. De driter seg ut for hele Norge, tordner det fra den tidligere Start-spilleren, Jesper Mathisen.



Misbrukte sjanser

Start skapte sjanse etter sjanse i første omgang mot naboen fra Grimstad. Likevel gikk begge lag til pause uten nettkjenning i slaget om Sørlandet.

Etter sidebyttet scoret i stedet Lucas Larade for Jerv. Symptomatisk for Start som hadde tapt de tre siste kampene sine.

Start maktet ikke å klarere etter en corner, og da ballen endte opp hos franskmannen bredsidet han den kontant i mål.

Et kvarter før slutt stupte Alagie Sanyang inn en ekstremt viktig utligning for hjemmelaget.

Fem minutter senere trodde Mathias Grundetjern at han hadde snudd kampen, men målet ble korrekt avblåst for offside på Sanyang.

Like før full tid ble Zakario Sawo matchvinner med en utrolig brassescoring, før han feiret på seg rødt kort.