– Feil fokus å sutre over drøying av tid

Fredrikstad slo til med en kruttsterk 2-0-seier mot Brann i Bergen søndag kveld.

Etter 14 tilleggsminutter kunne FFK-spillerne juble for tre poeng mot fjorårets tabelltoer.

– Litt i overkant

Underveis og etter kampen var både Brann-spillerne og supporterne frustrerte over bortelagets uthaling av tid.

– Det er veldig frustrerende. En del av vår taktikk er å få intensitet i kampen. Den blir totalt ødelagt når man får lov til å bruke så mye tid. Det er selvfølgelig vanskelig for dommeren. Hva skal han gjøre når folk ligger nede med skade? Men det er uten tvil en taktikk, sa Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen.



Tomålsscorer Stian Stray Molde la ikke skjul på at det var en del av planen.

– Det er klart at det ble litt i overkant mye. Vi ligger kanskje litt mye nede og tar litt mye tid, men det er en del av det vi gjør for å vinne, sa Stray Molde til TV 2.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen har lite til overs for det han opplever som sutring.

– Dette var først og fremst en svak Brann-prestasjon. Fredrikstad kjempet som helter. Hvis du ser på tilleggsminuttene er Fredrikstad utrolig godt organiserte også der. De har intensitet. De har Maxwell Woledzi og gjengen, som fremstår akkurat som Fredrikstad håpet de skulle fremstå i slike kamper. For meg blir det feil fokus å sutre over at de drøyde tid, var smarte og litt kyniske, sier Mathisen.

Han mener Brann fikk mer enn nok tid til å score målene de trengte.

– Det ble lagt til 13 minutter. Det ble ikke spilt mindre fotball enn det skulle, for dommeren la til rikelig med tid. Det var noen kramper, det var noen hodeskader. Noen av dem er det ikke mulig å få gjort noe med. Jeg er helt sikker på at Fredrikstad dro til litt ekstra på noen av disse pausene for å ødelegge rytmen, ta ut energien av Brann-laget og skape enda mer frustrasjon hos spillerne og publikum, sier Mathisen.



OPPGITT: Brann-spillerne lot seg frustrere. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Ingen problemer med FFK-metoden

Ekspertkollega Erik Thorstvedt synes også Fredrikstad løste kampen mot Brann på en god måte.

– Det er show at det kommer et lag som gjør det totalt på en annen måte. Det er en berikelse at vi har ulike typer fotball. At de vinner på denne måten har jeg ingen problemer med, sier Thorstvedt.

Etter kampslutt ønsket ikke Brann-trener Eirik Horneland å kaste seg inn i debatten.

– Jeg har helt klart en mening om det, men jeg vil ikke ha fokus på det nå. Vi har tapt en fotballkamp og vært svake i den fotballkampen. Vi har ikke gjort oss fortjent til å styre kampen på våre premisser, sa Horneland.