Federer nektet adgang: – Er du medlem?

Han har 20 Grand Slam-titler på merittlista og er en av tennissportens største profiler gjennom tidene. I september la imidlertid Roger Federer opp. Turneringen i Laver Cup i London ble sveitserens siste.

– Jeg ble gitt et spesielt talent for å spille tennis, og jeg fikk gjøre det på et nivå jeg aldri hadde forestilt meg, og mye lenger enn jeg hadde trodd, skrev en emosjonell Federer på Instagram etter avgjørelsen om legge opp.

Bare noen måneder etter at en hel verden hyllet tenniskonets karriere, ble han minnet på hvordan tilværelsen som tidligere spiller kan være.

Da Federer besøkte det amerikanske TV-programmet «The Daily Show» fortalte sveitseren om hvordan det gikk da han ville besøke gamle kjente på Wimbledons berømte tenniscourt.

41-åringen var i London i forbindelse med et legebesøk, og tok deretter turen til Wimbledon og All England Club for en kopp te mens han ventet på et fly senere på kvelden, skriver Aftonbladet.

Nektet adgang

Besøket gikk imidlertid ikke helt slik Federer hadde forestilt seg.

– Jeg spurte sikkerhetskvinnen og spurte «hvordan kommer jeg meg inn»? Da spurte hun meg om jeg hadde medlemskort, forteller Federer.

Jeg har vunnet denne turneringen åtte ganger, tro meg, det er sant Roger Federer til sikkerhetsvakten

Federer har vunnet Wimbledon-turneringen åtte ganger i løpet av sin karriere og ble automatisk medlem da han vant for første gang. Men han hadde glemt medlemskortet sitt hjemme i Sveits.

Sikkerhetsvakten nektet derfor å slippe inn tennisstjernen.

– Jeg så på henne en siste gang og begynte å få litt panikk. Jeg sa at «jeg har vunnet denne turneringen åtte ganger, tro meg, det er sant. Jeg er medlem og ønsker å komme inn», konstaterer han.

Det imponerte likevel ikke sikkerhetsvakten, som stod på sitt og nektet Federer adgang. Etter mye frem og tilbake kom det en ny sikkerhetsvakt til, som med en gang kjente igjen Federer og slapp ham inn.

Dermed fikk Federer omsider det gjensynet med Wimbledon han ønsket seg.

– En av de mest legendariske noensinne

41-åringen fikk sin debut på ATP-touren på hjemmebane i Gstaad i 1998. Året etter ble han den yngste spilleren rangert blant de 100 beste i verden. I 2000 var han i en ATP-finale for første gang, og året deretter kom den første tittelen i Milano. Deretter ramlet Grand Slam-titlene inn på merittlisten.

Federer har spilt inn 127,5 millioner dollar i karrieren, rundt 1,2 milliarder norske kroner.

– Han er en legende som har satt rekorder, men så har han hatt to råtasser som har jaget ham hele veien og har overgått Grand Slam-tellingen. For meg vil han være en av de mest legendariske noensinne. En mann med så mye aura rundt seg, så merker man han uansett om han sier noe eller ikke, uttalte Norges tennis-ess Casper Ruud til TV 2 om Federer.