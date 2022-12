Fatter ikke hva som har skjedd med Stina Nilsson

Sveriges tidligere langrennsyndling Stina Nilsson er inne i sin tredje sesong som skiskytter.

28-åringen, som både har OL-gull på sprint og OL-bronse på 30 kilometer i langrenn og ble første kvinne til å slå Therese Johaug i et distanserenn i 2019, er fortsatt langt unna å ta opp kampen med de beste skiskytterne.

Og det gjelder ikke bare på standplass. Selv i sporet, der mange forventet at hun ville dominere, er hun ikke i nærheten av de beste langrennstidene i feltet.

HERJET: Stina Nilsson tok fire medaljer i OL i 2018 som langrennsløper. Her etter gullet på sprinten. Foto: KIM HONG-JI

Etter tre renn er Nilsson bare den 31. raskeste skiskytteren i feltet, ifølge oversikten til realbiathlon.com.

Det er bak samtlige fem svenske lagvenninner, og også bak både Ingrid Landmark Tandrevold, Ida Lien og Karoline Knotten.

Mysterium

TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen mener den svenske jenta er et mysterium.

– Hun går ubeskrivelig sakte. Jeg synes det er veldig kult at hun skiftet over til skiskyting, og vi har sett at svenske langrennsdamer som har gjort det samme tidligere har prestert bra. For eksempel Magdalena Forsberg, som hadde vanvittige resultater.

FORVENTET MER: TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Jeg forventet at Stina skulle være der oppe, og i hvert fall snuse på beste langrennstid, men hun har ikke greid det. Jeg kjenner ikke godt nok til hva hun har trent, men hun må ha prioritert skytetreningen noe helt enormt, og ikke trent godt nok fysisk, sier Bjørndalen.

Når TV 2 spør Nilsson hva som er grunnen til at hun er langt bak farta til de raskeste skiskytterne, peker hun på at nivået er «ekstremt høyt».

LISTEFYLL: 42, 59 og 35 er plasseringene til Stina Nilsson etter verdenscupstarten i Kontiolahti. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

– Jeg tar virkelig av meg hatten til dem som går så raskt med våpenet på ryggen. Jeg syntes det var en ganske stor overgang da jeg byttet til skiskyting. Jeg vet ikke... jeg tror jo kanskje at det tar en stund å tilpasse seg en ny idrett.

– Hvordan har overgangen vært?

– Akkurat som jeg trodde: veldig utfordrende. Man har gode dager og dårlige dager. I én skyteserie kan man tenke «kult, jeg kan ikke bomme», og i den neste er det virkelig ingenting som stemmer. Det svinger så fort mellom de to opplevelsene, så det har vært litt overraskende. Men først og fremst er det veldig kult, sier Nilsson.

Lot seg irritere

Denise Hermann-Wick er et eksempel på en langrennssprinter som har taklet overgangen til skiskyting på en imponerende måte. Sist vinter ble hun til og med olympisk mester på «kongeøvelsen» normaldistanse, og den tyske jenta er nesten alltid blant de raskeste i sporet.

KNUSER NILSSON I SPORET: Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: Marte Christensen / TV 2

Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold var blant de som var spente på sin nye konkurrent, samtidig som de advarte mot at overgangen kunne bli tøffere enn mange regnet med.

– Jeg brukte 20 år på å skyte 20 treff. Nå er jeg kanskje litt «slow learner», men det kan være at hun er et skytetalent. Hvem vet? Jeg tror hun skal få kjenne på at det ikke er så lett som det ser ut til, sa Eckhoff da hun gjestet Skavlan.

Tandrevold tror mange undervurderer hvor krevende skytingen faktisk er.

– Det vi kanskje var litt irriterte på, var at så mange tilsynelatende mente det kom til å være en «walk in the park». Av og til stusser jeg over at langrenn og skiskyting blir sammenlignet i så stor grad. Det er to helt forskjellige idretter, med forskjellige arbeidskrav. Forskjellen er større enn mange tror. Vi driver ikke med langrenn med skyting, sier Tandrevold.

Hun hadde over ett minutt bedre langrennstid enn Nilsson på 15-kilometeren. På sprinten var hun nesten 40 sekunder raskere.

– Er du overrasket over at hun er så langt bak der?

– Mange trenere som har skiftet fra langrenn til skiskyting har oppdaget at det er helt annerledes. Egil Kristiansen har vært ærlig på det. Han syntes mange av gutta trente for lite, og tenkte at skyting er som å ligge og slappe av. Det koster mer enn man tror, og totalbelastningen er mye større. Hadde jeg vært langrennsløper ville jeg trent helt annerledes, sier Tandrevold.

LEKTE MED JOHAUG: Stina Nilsson sklir over målstreken til seier på 15 kilometer jaktstart i mars 2019. I bakgrunnen kjemper Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg om 2. plassen. Foto: Jacques Boissinot

Angrer ikke

Nilsson angrer uansett ikke på at hun gikk fra å være blant de beste i langrenn, til å bli listefyll i skiskyting.

– Nei, jeg har ikke angret. Men jeg er kjempestolt over det jeg gjorde som langrennsløper. Den karrieren vil aldri forsvinne. Jeg kjenner på en ekstrem stolthet når jeg ser tilbake på det.

– Hvor god kan du bli som skiskytter?

– Det jeg har erfart i årene som skiskytter er at det går veldig mye opp og ned. Jeg hadde noen bunnløp sist vinter, og samtidig en pallplass. Jeg har ikke peiling på hvor god jeg kan bli, men jeg vil fortsette med det jeg holder på med nå og se hvor det fører meg, sier Nilsson