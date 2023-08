Får skyllebøtter av Jakob: – Kaller meg idiot

– Jeg er den siste som kvalifiserte meg. Hvis det er rettferdighet i verden, skal jeg komme helt sist på torsdag.

Den eldste av løperbrødrene svarer i kjent stil med et glimt i øyet før han skal i ilden på VM-arenaen i Budapest.

Målet er å komme seg til finalen på 5000-meteren.

– For meg har utfordringen vært å klare å komme i god nok form tidlig nok til å kvalifisere seg, forklarer Henrik Ingebrigtsen.

– Så går selvfølgelig ikke alltid ting på skinner, og da har du enda dårligere tid. Det var en kalkulert risiko; hvor lavt kan jeg plassere meg på listen og fremdeles komme meg til VM, for å trene best mulig inn mot VM. Men jeg tror jeg er i bedre form nå enn da jeg kvalifiserte meg. I hvert fall i tilsvarende form. Det tror jeg ikke alle andre på startstreken er på torsdag.

HÅPEFULL: Henrik Ingebrigtsen har bitt seg merke i at noen kanoner på andre distanser ser ut til å ha bommet med VM-formen, og håper at han har gjort det motsatte. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

De siste årene har vært et sammenhengende skademareritt med ulike operasjoner, mye grunntrening og altfor lite konkurranserettet trening for 32-åringen.



Nå håper han å stille til start i god form i sitt første VM på fire år.

– Jeg tror jeg har funnet en fin balansegang mellom hva jeg har lyst til å gjøre av trening og hva kroppen tåler. Så er det ikke å bli for grådig, forklarer han.

Der har lillebroren vært god å ha.

– Jakob rister på hodet av meg av og til og kaller meg en idiot.

STORFAVORITT: Jakob Ingebrigtsen er den de fleste vinner onsdagens 1500 meter. Her på oppvarmingsbanen i Budapest. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Henrik utdyper:

– Det er helt, helt fortjent. Det er vanskelig å tøyle ambisjonsnivået når det er grunnen til at jeg har oppnådd det jeg har, og at jeg er i den situasjonen jeg er i.

– Jeg kan takke den innstillingen for alt jeg har oppnådd, men også alt det forferdelige jeg har vært gjennom. Det er medaljens bakside, at jeg ikke hadde fått det ene uten det andre. Jeg er villig til å ta litt risiko for å nå de målene jeg har. Men det er ikke alltid hensiktsmessig, og stort sett sier kroppen ifra om det blir litt mye.

Enkelt forklart: Lillebroren kjefter på ham når han trener for hardt.

Nylig har Henrik vært med på høydesamling i St. Moritz.

– Ofte tenker man at man alltid må springe så mye fortere på trening for å bli bedre. Men hvis du legger deg på et nivå, som for min del er det kroppen tåler, og bare ligger der for å få mest mulig økter …

– Istedenfor én, to eller tre økter som er skambra, får du heller 20 ganske bra økter. Da tror jeg den siste varianten er bedre. Det er det du kan gjøre mye av, som gjør at du blir god. Ikke den enkeltøkten du gjorde én gang, argumenterer Henrik Ingebrigtsen.